Perú

Feriados 2026: lista de fechas oficiales, diferencias con días no laborables y derechos por trabajar en día festivo

El Ministerio de Trabajo recuerda que el incumplimiento del pago correspondiente por laborar en feriado puede ser sancionado conforme a la legislación laboral

Estos son los feriados nacionales
Estos son los feriados nacionales de 2026 y lo que establece la ley si se trabaja en esas fechas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El calendario de feriados nacionales en Perú para 2026 incluye 16 días de descanso reconocidos oficialmente, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Con la llegada del nuevo año, empresas y trabajadores de los sectores público y privado podrán organizar actividades recreativas, viajes familiares y aprovechar fines de semana largos, lo que facilita el equilibrio entre las obligaciones laborales y el tiempo personal.

Planificar estratégicamente estos días contribuye a mantener la productividad y optimizar la organización de vacaciones y escapadas. Hacia el cierre de 2026, la mayor presencia de días libres permitirá a trabajadores y estudiantes maximizar sus períodos de descanso. La CCL recomienda revisar anticipadamente el calendario y coordinar actividades laborales para evitar conflictos con los compromisos profesionales.

Conoce las disposiciones del gobierno
Conoce las disposiciones del gobierno peruano sobre los feriados y días no laborables para enero 2026 | Foto composición: Infobae Perú

<br>

Organización laboral y familiar

El organismo sugiere que los empleados dialoguen con sus empleadores para programar con antelación actividades familiares o personales, utilizando los feriados para lograr un equilibrio entre trabajo y recreación. La programación anticipada permite evitar contratiempos y aprovechar al máximo los días libres.

A continuación, se detalla el listado de feriados nacionales para 2026:

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Jueves 2 y viernes 3 de abril: Jueves y Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
  • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 y miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 y miércoles 9 de diciembre: Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados en Perú 2026, el
Feriados en Perú 2026, el calendario completo y oficial de días no laborables| Foto: Canva/ Composición Infobae

Pago triple por trabajar en feriado

Trabajar durante un feriado nacional implica un régimen de pago específico. Según la CCL, si un trabajador labora en un feriado por necesidad de la empresa o por rotación de turnos y no recibe un día de descanso compensatorio, debe percibir una remuneración equivalente al triple de su salario diario. Este monto incluye el pago correspondiente al día festivo, la remuneración por las horas efectivamente trabajadas y un adicional equivalente al 100 % de la remuneración diaria.

El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción muy grave a la normativa laboral. De acuerdo con información difundida por la agencia Andina, las sanciones pueden traducirse en multas que superan los 1.000 soles y pueden llegar a más de 24.000 soles, dependiendo de la gravedad de la falta y del número de trabajadores afectados.

¿Todos los trabajadores que trabajen
¿Todos los trabajadores que trabajen en Semana Santa deben recibir triple pago por esos días? - Crédito Composición Infobae/Andina

Diferencia entre feriado y día no laborable

La distinción entre feriado nacional y día no laborable es esencial. El feriado es de cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores, tanto del sector público como privado. Por el contrario, el día no laborable es una jornada decretada por el Gobierno, generalmente dirigida al sector público. En estas fechas, el empleador privado decide si su personal trabaja o no; si se trabaja, el salario no aumenta y las horas no laboradas deben ser recuperadas en un plazo máximo de 10 días, mediante trabajo adicional, en días de semana o descontándose de las vacaciones acumuladas.

La Cámara de Comercio de Lima aconseja considerar estas diferencias al programar vacaciones o permisos personales para evitar imprevistos económicos y laborales. El calendario de 2026 se presenta como una herramienta valiosa para organizar el año laboral y familiar, facilitando el equilibrio entre obligaciones y disfrute personal.

Feriados 2026: lista completa de
Feriados 2026: lista completa de días festivos que te darán un día libre de trabajo el próximo año. (Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina)

