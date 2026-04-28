Perú

Este viernes 1 de mayo es feriado y se pagará triple a quiénes trabajen, ¿por qué?

Ya llega el feriado por el Día del Trabajo, y aún faltan 13 fechas libres que podrán disfrutar todos los empleados públicos y privados en lo que resta del año

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personas en jirón de la unión en feriado
Se viene un feriado. Si no trabajas, cobras el día dentro de tu sueldo, pero si laboras, tendrás un pago triple. - Crédito Andina/Melina Mejía

Este próximo viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, es un feriado nacional obligatorio y remunerado para todos los trabajadores del sector público y privado, conforme al Decreto Legislativo 713, Ley de Descansos Remunerados.

Así, según el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en esa fecha, los trabajadores tienen derecho a descanso pagado, sin que ello implique descuentos, recuperación de horas ni compensación posterior. Es más, el día trabajado se paga al triple.

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¿Por qué esto ocurre? La razón es la Ley vigente, y el triple pago tiene origen en tres conceptos: uno es el pago del día trabajado, como es normalmente; el segundo es el pago por trabajar feriado; el tercero es el pago de una sobretasa del 100%. Así, se paga el triple de un día normal.

Cientos de personas aprovechan el feriado largo para hacer compras para Navidad y Año Nuevo| Panamericana

El pago triple del feriado

“Si el trabajador no labora el 1 de mayo, el empleador debe pagar la remuneración ordinaria del día, como si hubiera asistido normalmente a sus labores. Sin embargo, si el trabajador presta servicios durante el feriado, el pago dependerá de si recibe o no un descanso sustitutorio”, resalta la CCL.

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Así, cuando el trabajador labora el 1 de mayo y la empresa le otorga posteriormente un descanso sustitutorio, solo corresponde el pago de su remuneración mensual habitual, sin sobretasa ni pago adicional. Esto se debe a que el descanso compensatorio reemplaza el beneficio del feriado no gozado.

Pero en caso el trabajador labore el feriado y no se le otorgue otro día de descanso, tendrá derecho a percibir tres conceptos:

  • Pago por el feriado (ya incluido en su remuneración).
  • Pago por el día efectivamente trabajado.
  • Sobretasa del 100 % por laborar en día feriado.
Mano agarrando ocho billetes de 100 soles en abanico
¿Trabajaste en feriado? Te toca un triple pago, que llegaría junto a tu sueldo de casa mes. - Crédito Infobae/Paula Díaz

“De esta manera, recibirá el equivalente a una triple remuneración diaria. Por ejemplo, si percibe S/100 diarios, deberá recibir S/ 300 por esa jornada: S/100 por el feriado incluido en el sueldo y S/200 adicionales por el trabajo realizado”, agrega la CCL.

Hay casos especiales

Asimismo, si el descanso semanal del trabajador coincide con el 1 de mayo, el feriado no se pierde. En ese supuesto, se considera únicamente como feriado y no genera pago doble automático, salvo que labore ese día.

Mientras, a los trabajadores con remuneración mensual, el pago del feriado ya está incorporado en su sueldo y solo se genera un adicional si trabajan. Por el otro lado, para quienes perciben pago diario o jornal, también corresponde el pago del feriado, siempre que cumplan con los requisitos legales de asistencia previa.

trabajadora pública
Si trabajaste en feriado, tu empleador debe darte descanso posterior o pagarte la jornada al triple. - Crédito Difusión

Esta normativa también alcanza al trabajo remoto o teletrabajo. Si el trabajador labora desde casa el 1 de mayo, rigen las mismas reglas: descanso sustitutorio o pago triple si no se compensa con otro día.

Los feriados en 2026

Perú cuenta con 16 feriados nacionales. Para el 2026, estas son las fechas y días que se consideran:

  1. Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó
  2. Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  3. Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  4. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Es el siguiente feriado
  5. Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  6. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  7. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  8. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  9. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  10. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  11. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  12. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  13. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  14. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  15. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  16. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

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