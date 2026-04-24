Piura: Amenaza de tiroteo en colegio de Sullana preocupa a la comunidad educativa

Amenaza de tiroteo alarma Sullana.

La jornada escolar en el colegio Santa Rosa de Sullana, en la región Piura, se vio abruptamente alterada tras el hallazgo de un mensaje amenazante en uno de los baños del plantel.

La comunidad educativa vivió momentos de incertidumbre luego de que la pintada advirtiera sobre un posible tiroteo. Ante la aparición del texto y la presencia de un animal muerto junto al mensaje, las autoridades activaron los protocolos de seguridad para proteger a los estudiantes y al personal.

El temor se extendió entre los alumnos, los docentes y el personal administrativo, quienes alertaron de inmediato a la dirección. Desde la administración, se envió un comunicado a los padres y tutores para informar sobre las medidas tomadas y garantizar la integridad de los menores.

El colegio solicitó la presencia de una patrulla de serenazgo y requirió apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público, instituciones que acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y reforzar la vigilancia en la zona.

Un grupo importante de padres decidió acudir al colegio para retirar a sus hijos, mientras otros esperaban información oficial sobre el desarrollo de la situación.

Encontraron un arma de fuego y balas en el baño de colegio Trilce en Chorrillos. Exitosa

Investigación en marcha

Las autoridades de Piura y del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables de la amenaza. Se revisaron las cámaras de seguridad y se tomaron declaraciones a estudiantes y personal, buscando esclarecer si el hecho está relacionado con un reto viral o si se trata de una acción aislada.

El contexto nacional muestra que la problemática no es exclusiva de Sullana. En los últimos años, instituciones educativas de Lima y otras regiones han reportado casos similares, con hallazgos de armas o mensajes intimidantes dentro de los colegios.

Según información recogida por RPP Noticias, incidentes en colegios de Chorrillos, Breña, Surquillo, San Juan de Lurigancho, Callao y Ate han puesto en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y la supervisión en los planteles.

Las autoridades educativas y policiales reiteran el llamado a la comunidad para actuar con responsabilidad y evitar la difusión de información no confirmada. El colegio Santa Rosa entregó todas las pruebas disponibles a los investigadores y mantiene un monitoreo constante para prevenir nuevos incidentes.

Medidas y reacción de la comunidad

Mientras avanzan las investigaciones, la dirección escolar insistió en la importancia de contar con planes de seguridad activos y comunicación fluida con los padres.

Desde la PNP se recomendó a los colegios de la región revisar sus protocolos y fortalecer los canales de denuncia. La comunidad educativa de Sullana se mantiene alerta y acompaña el proceso, buscando respuestas que permitan asegurar la tranquilidad en las aulas.

Amenazas en Chorrillos

El pasado 22 de abril, el presunto hallazgo de un arma de fuego y municiones en el baño de varones del colegio Trilce, en la avenida Los Horizontes de Chorrillos, también generó preocupación entre las familias y la comunidad educativa.

Padres de familia relataron que, tras el hallazgo, surgió un mensaje en la puerta del baño que advertía un posible tiroteo el viernes 24, lo que aumentó el temor y la incertidumbre.

“Hay un mensaje que les han puesto en la puerta del baño de los niños, amenazante, que el día viernes habría un tiroteo, que no venga nadie”, explicó una madre durante declaraciones al referido medio.