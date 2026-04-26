Perú

F-16 Block 70, el nuevo caza de Perú vs. los F-35 Lightning II que Chile podría comprar: ¿qué avión tiene más poder?

La adquisición de los F-16 forma parte del proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú, orientado a reemplazar las antiguas flotas Mirage 2000 y MiG-29, que superan los 40 años de servicio operativo

Guardar
Perú apuesta por el F-16 y Chile evalúa el F-35: la nueva carrera militar en la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Perú apuesta por el F-16 y Chile evalúa el F-35: la nueva carrera militar en la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La reciente decisión de adquirir los aviones caza F-16 Block 70 para modernizar la Fuerza Aérea del Perú (FAP) modifica la capacidad militar aérea en la región, especialmente frente a la posibilidad de que Chile evalúe la compra del F-35 Lightning II, considerado uno de los cazas más avanzados del mundo.

Ambas aeronaves son desarrolladas por la compañía estadounidense Lockheed Martin, pero pertenecen a generaciones distintas y responden a filosofías operativas diferentes. Mientras el F-16 Block 70 representa la evolución más moderna de un caza de cuarta generación, el F-35 es un avión de quinta generación diseñado bajo criterios de sigilo, fusión de sensores y guerra en red.

En ese sentido, surge la pregunta: ¿cuál de estas aeronaves tiene mayor capacidad? Para responderla, es necesario comparar su desempeño en tres áreas clave: defensa aérea nacional, combate aire-aire y rendimiento general. El análisis entre ambos modelos permite identificar diferencias en tecnología, velocidad y poder de fuego, factores determinantes en escenarios de superioridad aérea.

An F-16 fighter jet lands on the runway after performing aerial maneuvers during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce
An F-16 fighter jet lands on the runway after performing aerial maneuvers during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Diferencias tecnológicas y generación

El F-16 Block 70 es una versión modernizada del histórico F-16, cuyo primer vuelo se remonta a 1974. Según información oficial de Lockheed Martin, esta variante incorpora el radar AESA APG-83, cabina digital con pantalla central de gran formato, sistema automático de prevención de colisiones (Auto GCAS) y mejoras estructurales que extienden su vida útil a más de 12.000 horas.

En cuanto a diseño, mantiene su configuración aerodinámica clásica con ala en flecha y tomas de aire ventrales, optimizadas para maniobrabilidad. No cuenta con características stealth, pero sí con reducción de firma radar limitada mediante materiales y diseño refinado.

Por su parte, el F-35 Lightning II fue concebido desde cero como un avión furtivo. Su diseño incorpora superficies alineadas, bodegas internas de armas y recubrimientos absorbentes de radar. Según el fabricante, su arquitectura permite operar en entornos altamente defendidos sin ser detectado fácilmente.

FILE PHOTO: A U.S. Air Force F-35 Lightning II aircraft assigned to the 34th Fighter Squadron receives fuel from a KC-10 Extender aircraft over Poland, February 24, 2022. U.S. Air Force/Senior Airman Joseph Barron/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo
FILE PHOTO: A U.S. Air Force F-35 Lightning II aircraft assigned to the 34th Fighter Squadron receives fuel from a KC-10 Extender aircraft over Poland, February 24, 2022. U.S. Air Force/Senior Airman Joseph Barron/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo

Velocidad, maniobrabilidad y rendimiento

En términos de velocidad, el F-16 Block 70 alcanza aproximadamente Mach 2, manteniendo una excelente relación empuje-peso que le permite destacar en combates cerrados. Su diseño ligero y ágil lo convierte en uno de los cazas más maniobrables del mundo.

El F-35, en cambio, alcanza cerca de Mach 1.6. Aunque menos veloz, prioriza estabilidad, control avanzado por software y capacidad de combate a larga distancia. Su sistema de control de vuelo digital compensa limitaciones aerodinámicas derivadas del diseño stealth.

Según portales especializados como Air Force Technology, el F-35 está diseñado para “ver primero, disparar primero y salir primero”, reduciendo la necesidad de maniobras extremas.

F-16 Block 70 vs F-35: la comparación de los cazas que redefinen el poder aéreo en Sudamérica. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
F-16 Block 70 vs F-35: la comparación de los cazas que redefinen el poder aéreo en Sudamérica. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Armamento, poder de fuego y sistemas de combate

El F-16 Block 70 destaca por su gran capacidad de carga externa, con múltiples puntos de anclaje que permiten transportar una combinación diversa de armas:

  • Misiles aire-aire: AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder
  • Bombas guiadas: JDAM, Paveway (láser)
  • Misiles aire-tierra: AGM-65 Maverick
  • Cañón interno: M61A1 Vulcan de 20 mm
  • Pods externos: designadores láser, guerra electrónica, reconocimiento

Esta configuración le permite adaptarse a misiones aire-aire, ataque a tierra y apoyo cercano.

Fuerza Aérea del Perú elige a los F-16 de Estados Unidos para modernizar su flota de aviones caza. (Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)
Fuerza Aérea del Perú elige a los F-16 de Estados Unidos para modernizar su flota de aviones caza. (Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

El F-35 Lightning II, en cambio, combina armamento con furtividad:

  • Misiles aire-aire: AIM-120 AMRAAM (en bodegas internas)
  • Bombas guiadas: GBU-31/32 JDAM, SDB (Small Diameter Bomb)
  • Cañón interno (en versión F-35A): GAU-22/A de 25 mm
  • Capacidad stealth: transporte interno de armas sin comprometer invisibilidad radar
  • Guerra electrónica integrada y capacidad de interferencia

Según Lockheed Martin, el F-35 puede alternar entre configuración furtiva (armas internas) y máxima carga (armas externas), lo que amplía su flexibilidad operativa.

Capt. Andrew "Dojo" Olson, F-35 Heritage Flight Team pilot and commander, performs a high-speed pass during the Canadian International Air Show in Toronto, September 1, 2018. U.S. Air Force/Airman 1st Class Alexander Cook/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
Capt. Andrew "Dojo" Olson, F-35 Heritage Flight Team pilot and commander, performs a high-speed pass during the Canadian International Air Show in Toronto, September 1, 2018. U.S. Air Force/Airman 1st Class Alexander Cook/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Comparativo clave: F-16 vs. F-35

Antes de la comparación, debe considerarse que el F-16 Block 70 es un caza multirrol de cuarta generación avanzada, mientras que el F-35 Lightning II pertenece a la quinta generación, con enfoque en sigilo, sensores integrados y guerra en red, lo que determina diferencias clave en su desempeño y uso táctico.

F-16 Block 70 vs F-35: así se comparan los cazas que redefinen el poder aéreo en Sudamérica. (Foto: Infobae Perú)
F-16 Block 70 vs F-35: así se comparan los cazas que redefinen el poder aéreo en Sudamérica. (Foto: Infobae Perú)

Evaluación final: ¿qué avión tiene más poder?

La comparación muestra que el concepto de “poder” depende del tipo de guerra. El F-16 Block 70 ofrece velocidad, maniobrabilidad y gran capacidad de carga, lo que lo mantiene como una plataforma eficaz y adaptable.

Sin embargo, el F-35 Lightning II representa una ventaja clara en escenarios modernos, donde la información, la detección temprana y la invisibilidad radar son determinantes.

F-16 Block 70 y F-35 Lightning II: diferencias clave entre dos cazas de distintas generaciones. (Foto: Infobae Perú/Difusión)
F-16 Block 70 y F-35 Lightning II: diferencias clave entre dos cazas de distintas generaciones. (Foto: Infobae Perú/Difusión)

Según datos oficiales de Lockheed Martin y análisis de portales especializados como Jane’s Defence, el F-35 tiene superioridad tecnológica en combate contemporáneo, mientras el F-16 continúa siendo una opción eficiente y potente dentro de su categoría. En ese contexto, la posible compra del F-35 por parte de Chile podría redefinir el equilibrio aéreo regional.

Temas Relacionados

Fuerza AéreaF-16FAPPerúChileperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘pumas’ llegan con ventaja en la serie, mientras que las ‘guerreras de Comas’ están obligadas a ganar para forzar un partido extra. Sigue todas las incidencias del enfrentamiento

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualiza los resultados oficiales lentamente. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú mantiene la ventaja sobre Rafael López Aliaga y enfrentaría a Keiko Fujimori en segunda vuelta

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Los Chankas desmienten versiones sobre incumplimiento de licencia de su DT Walter Paolella: ”No se ha generado sanción deportiva”

La institución andahuaylina se pronunció por medio de sus redes sociales y afirmó que los organizadores de la Liga 1 tienen pleno conocimiento de la situación del adiestrador argentino

Los Chankas desmienten versiones sobre incumplimiento de licencia de su DT Walter Paolella: ”No se ha generado sanción deportiva”

Esposo de Magaly Medina enternece las redes al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

Alfredo Zambrano instaló una pantalla publicitaria en su notaría para promover el programa de la periodista, desatando elogios y comentarios virales en redes sociales.

Esposo de Magaly Medina enternece las redes al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

Antonio Rizola opinó de los entrenadores peruanos: “No hubo unión, se preocuparon por criticar al extranjero”

El técnico de la selección peruana contó su experiencia con los estrategas nacionales en este corto tiempo que lleva en el país

Antonio Rizola opinó de los entrenadores peruanos: “No hubo unión, se preocuparon por criticar al extranjero”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Alfonso López Chau se refiere a reportaje sobre cenas con dirigentas en restaurante y afirma que “solo buscan silenciar a voces incómodas”

ONPE explica origen de mesas con serie 900 001 y descarta irregularidades tras denuncia de Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Delia Espinoza pide al JNE evaluar la exclusión de Fernando Rospigliosi por haber sido condenado

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Magaly Medina enternece las redes al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

Esposo de Magaly Medina enternece las redes al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

Alejandro Sanz confiesa su amor por Stephanie Cayo: “Estoy convencido que es para siempre”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Samahara Lobatón llora al recibir la visita de sus tres pequeños en ‘La Granja VIP Perú’: “Hijita, perdóname”

Hoy es la gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: conoce a los nominados y cómo votar por tu favorito

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

Los Chankas desmienten versiones sobre incumplimiento de licencia de su DT Walter Paolella: ”No se ha generado sanción deportiva”

Antonio Rizola opinó de los entrenadores peruanos: “No hubo unión, se preocuparon por criticar al extranjero”

Natalia Málaga respondió a los halagos de Gaby Pérez del Solar y reveló si volverá a dirigir la selección peruana de vóley

Jairo Vélez se centra únicamente en el recorrido de Alianza Lima en Liga 1 2026: “Vamos pensando en nosotros nada más”