F-16 Block 70, el nuevo caza de Perú vs. los F-35 Lightning II que Chile podría comprar: ¿qué avión tiene más poder?

Perú apuesta por el F-16 y Chile evalúa el F-35: la nueva carrera militar en la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La reciente decisión de adquirir los aviones caza F-16 Block 70 para modernizar la Fuerza Aérea del Perú (FAP) modifica la capacidad militar aérea en la región, especialmente frente a la posibilidad de que Chile evalúe la compra del F-35 Lightning II, considerado uno de los cazas más avanzados del mundo.

Ambas aeronaves son desarrolladas por la compañía estadounidense Lockheed Martin, pero pertenecen a generaciones distintas y responden a filosofías operativas diferentes. Mientras el F-16 Block 70 representa la evolución más moderna de un caza de cuarta generación, el F-35 es un avión de quinta generación diseñado bajo criterios de sigilo, fusión de sensores y guerra en red.

En ese sentido, surge la pregunta: ¿cuál de estas aeronaves tiene mayor capacidad? Para responderla, es necesario comparar su desempeño en tres áreas clave: defensa aérea nacional, combate aire-aire y rendimiento general. El análisis entre ambos modelos permite identificar diferencias en tecnología, velocidad y poder de fuego, factores determinantes en escenarios de superioridad aérea.

An F-16 fighter jet lands on the runway after performing aerial maneuvers during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Diferencias tecnológicas y generación

El F-16 Block 70 es una versión modernizada del histórico F-16, cuyo primer vuelo se remonta a 1974. Según información oficial de Lockheed Martin, esta variante incorpora el radar AESA APG-83, cabina digital con pantalla central de gran formato, sistema automático de prevención de colisiones (Auto GCAS) y mejoras estructurales que extienden su vida útil a más de 12.000 horas.

En cuanto a diseño, mantiene su configuración aerodinámica clásica con ala en flecha y tomas de aire ventrales, optimizadas para maniobrabilidad. No cuenta con características stealth, pero sí con reducción de firma radar limitada mediante materiales y diseño refinado.

Por su parte, el F-35 Lightning II fue concebido desde cero como un avión furtivo. Su diseño incorpora superficies alineadas, bodegas internas de armas y recubrimientos absorbentes de radar. Según el fabricante, su arquitectura permite operar en entornos altamente defendidos sin ser detectado fácilmente.

FILE PHOTO: A U.S. Air Force F-35 Lightning II aircraft assigned to the 34th Fighter Squadron receives fuel from a KC-10 Extender aircraft over Poland, February 24, 2022. U.S. Air Force/Senior Airman Joseph Barron/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo

Velocidad, maniobrabilidad y rendimiento

En términos de velocidad, el F-16 Block 70 alcanza aproximadamente Mach 2, manteniendo una excelente relación empuje-peso que le permite destacar en combates cerrados. Su diseño ligero y ágil lo convierte en uno de los cazas más maniobrables del mundo.

El F-35, en cambio, alcanza cerca de Mach 1.6. Aunque menos veloz, prioriza estabilidad, control avanzado por software y capacidad de combate a larga distancia. Su sistema de control de vuelo digital compensa limitaciones aerodinámicas derivadas del diseño stealth.

Según portales especializados como Air Force Technology, el F-35 está diseñado para “ver primero, disparar primero y salir primero”, reduciendo la necesidad de maniobras extremas.

F-16 Block 70 vs F-35: la comparación de los cazas que redefinen el poder aéreo en Sudamérica. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Armamento, poder de fuego y sistemas de combate

El F-16 Block 70 destaca por su gran capacidad de carga externa, con múltiples puntos de anclaje que permiten transportar una combinación diversa de armas:

Misiles aire-aire: AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder

Bombas guiadas: JDAM, Paveway (láser)

Misiles aire-tierra: AGM-65 Maverick

Cañón interno: M61A1 Vulcan de 20 mm

Pods externos: designadores láser, guerra electrónica, reconocimiento

Esta configuración le permite adaptarse a misiones aire-aire, ataque a tierra y apoyo cercano.

Fuerza Aérea del Perú elige a los F-16 de Estados Unidos para modernizar su flota de aviones caza. (Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

El F-35 Lightning II, en cambio, combina armamento con furtividad:

Misiles aire-aire: AIM-120 AMRAAM (en bodegas internas)

Bombas guiadas: GBU-31/32 JDAM, SDB (Small Diameter Bomb)

Cañón interno (en versión F-35A): GAU-22/A de 25 mm

Capacidad stealth: transporte interno de armas sin comprometer invisibilidad radar

Guerra electrónica integrada y capacidad de interferencia

Según Lockheed Martin, el F-35 puede alternar entre configuración furtiva (armas internas) y máxima carga (armas externas), lo que amplía su flexibilidad operativa.

Capt. Andrew "Dojo" Olson, F-35 Heritage Flight Team pilot and commander, performs a high-speed pass during the Canadian International Air Show in Toronto, September 1, 2018. U.S. Air Force/Airman 1st Class Alexander Cook/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Comparativo clave: F-16 vs. F-35

Antes de la comparación, debe considerarse que el F-16 Block 70 es un caza multirrol de cuarta generación avanzada, mientras que el F-35 Lightning II pertenece a la quinta generación, con enfoque en sigilo, sensores integrados y guerra en red, lo que determina diferencias clave en su desempeño y uso táctico.

F-16 Block 70 vs F-35: así se comparan los cazas que redefinen el poder aéreo en Sudamérica. (Foto: Infobae Perú)

Evaluación final: ¿qué avión tiene más poder?

La comparación muestra que el concepto de “poder” depende del tipo de guerra. El F-16 Block 70 ofrece velocidad, maniobrabilidad y gran capacidad de carga, lo que lo mantiene como una plataforma eficaz y adaptable.

Sin embargo, el F-35 Lightning II representa una ventaja clara en escenarios modernos, donde la información, la detección temprana y la invisibilidad radar son determinantes.

F-16 Block 70 y F-35 Lightning II: diferencias clave entre dos cazas de distintas generaciones. (Foto: Infobae Perú/Difusión)

Según datos oficiales de Lockheed Martin y análisis de portales especializados como Jane’s Defence, el F-35 tiene superioridad tecnológica en combate contemporáneo, mientras el F-16 continúa siendo una opción eficiente y potente dentro de su categoría. En ese contexto, la posible compra del F-35 por parte de Chile podría redefinir el equilibrio aéreo regional.