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Día Mundial del Pene: la señal de salud que tu miembro podría darte y estás ignorando

Este 26 de abril se conmemora el Día Mundial del Pene, una fecha que visibiliza cómo la vergüenza, los tabúes y la desinformación alejan a muchos hombres del urólogo, incluso cuando el cuerpo ya da señales

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Plátano, pene circuncidado, circunsición - Perú - 20 de agosto
Plátano, pene circuncidado, circunsición - Perú - 20 de agosto (El Tiempo)

Cada 26 de abril se conmemora el Día Mundial del Pene, una fecha que en los últimos años ha cobrado relevancia como una oportunidad para hablar de salud masculina, prevención y chequeos médicos que muchos hombres todavía postergan.

Aunque pueda parecer un tema incómodo para algunos, especialistas advierten que el pene puede convertirse en una señal temprana de diversos problemas de salud que van mucho más allá de la vida sexual. Cambios en la erección, molestias, dolor o alteraciones visibles pueden ser las primeras alertas de enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, infecciones e incluso males más complejos del sistema urológico como un cáncer.

Pese a la importancia de la prevención, acudir al urólogo continúa siendo una de las consultas médicas más postergadas entre los hombres. La vergüenza, los tabúes o la costumbre de minimizar molestias hacen que muchos recién busquen ayuda cuando el problema ya está avanzado.

“El problema no es que no haya síntomas, sino que se ignoran. Vemos pacientes que han tenido molestias durante meses, incluso años, pero recién consultan cuando el problema ya requiere un tratamiento más complejo”, explicó Antonio Grandez, urólogo de Insalud.

Una señal que podría advertir enfermedades mayores

Erección, pene, disfunción eréctil - Perú - 05 de marzo
Erección, pene, disfunción eréctil - Perú - 05 de marzo (Clinical Health Journal)

De acuerdo con especialistas, la disfunción eréctil no solo afecta la vida sexual. También puede ser una advertencia temprana de enfermedades cardiovasculares, diabetes o alteraciones metabólicas.

Asimismo, síntomas como dolor en la zona íntima, ardor al orinar o presencia de sangre en la orina o semen requieren una evaluación médica inmediata.

En paralelo, la falta de controles preventivos también influye en el diagnóstico tardío del cáncer de próstata, considerado el más frecuente entre hombres en el Perú. Según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), hasta el 85% de pacientes llega en etapas avanzadas y cerca del 45% ya presenta metástasis.

Señales o cambios en el pene que no deberías ignorar

Los especialistas recomiendan prestar atención a estas alertas:

  • Dificultad, ardor o interrupciones al orinar.
  • Dolor en pene, testículos o abdomen bajo.
  • Problemas frecuentes de erección.
  • Sangre en la orina o semen.
  • Bultos, lesiones o secreciones inusuales.

¿Desde qué edad hacerse chequeos?

Se recomienda iniciar controles urológicos desde los 50 años en hombres sin factores de riesgo. Sin embargo, estos pueden adelantarse a los 45 o incluso 40 años si existen antecedentes familiares.

Los médicos también advierten que los hombres jóvenes no están exentos, ya que cada vez se observan casos de disfunción eréctil y otros trastornos urológicos a edades más tempranas.

El llamado de los especialistas

“El gran reto es cambiar la idea de que solo se debe ir al urólogo cuando hay dolor. La evaluación es preventiva. Si esperamos a los síntomas, muchas veces ya llegamos tarde”, sostuvo Grandez.

En el marco de esta fecha, especialistas recuerdan que hablar de salud íntima sin prejuicios y acudir a chequeos a tiempo puede marcar la diferencia entre detectar un problema temprano o enfrentarlo cuando ya es más complejo.

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