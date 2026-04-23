Fútbol, barrio y cultura: “Toma El Juego”, el famoso torneo callejero que reúne a más de 300 jóvenes en Lima y Callao

"Toma el Juego", el famoso torneo de fútbol callejero que se juega por segundo año en Lima y Callao. Crédito: Fanáticos del Fútbol

“Toma El Juego Lima”, iniciativa impulsada por Nike, desarrolla una nueva edición en la capital como parte de un circuito de fútbol callejero que ya se ha disputado en distintas ciudades del mundo. El torneo, que ha ganado notoriedad internacional en los últimos años, llegó nuevamente al país con una propuesta que combina deporte, cultura urbana y representación de barrio, manteniendo el formato que lo ha caracterizado en otras plazas.

En esta ocasión, más de 300 jóvenes de entre 15 y 18 años participan en la competencia, que se juega en modalidad 3 contra 3. El campeonato está orientado a la representación territorial, con equipos que compiten en nombre de sus barrios bajo un formato dinámico que prioriza el juego en espacios reducidos.

Las clasificatorias se disputaron el último fin de semana en cinco distritos: San Miguel, La Victoria, Surquillo, Callao y Chorrillos. En cada sede, los equipos compitieron en un sistema de eliminación directa, en línea con la estructura del torneo a nivel internacional.

El formato 3x3 plantea partidos cortos que demandan velocidad, técnica y decisiones rápidas. La propuesta busca trasladar el juego a espacios urbanos, donde la interacción con el entorno y el público forma parte del desarrollo de la competencia.

A diferencia de los torneos convencionales, “Toma El Juego” no se realiza en escenarios deportivos tradicionales, sino en espacios públicos acondicionados. Esto permite una mayor cercanía entre los participantes y los espectadores, manteniendo el enfoque comunitario que caracteriza al torneo.

El torneo reúne a cientos de jóvenes y se juega en un formato de 3 vs 3. Crédito: Difusión

Identidad local en cada una de las sedes

Uno de los aspectos principales del evento es la incorporación de elementos culturales propios de cada distrito. En San Miguel, las jornadas estuvieron acompañadas por presentaciones de freestyle y música hip hop, mientras que en el Callao se integraron DJs con sets de salsa en vinilo, en línea con la tradición musical del primer puerto.

Además, cada sede incluyó propuestas gastronómicas características como yuquitas, pan con pejerrey, pan con “pantano” y raspadillas. Estas opciones formaron parte del entorno del torneo y reflejaron prácticas cotidianas de cada zona, integrando cultura, identidad local y deporte en un mismo espacio.

El desarrollo de las clasificatorias también contempló intervenciones artísticas en los espacios donde se disputaron los encuentros. Entre los elementos más visibles estuvieron las mototaxis intervenidas por artistas locales, que formaron parte del paisaje urbano en cada una de las sedes.

En La Victoria, destacó la participación del muralista Dumser, quien realizó una intervención basada en símbolos representativos del distrito. Estas acciones buscan integrar el arte urbano como parte del desarrollo del torneo y su vínculo con el entorno.

El torneo incorporó elementos culturales propios de cada distrito. Crédito: Difusión

Participación y presencia de jóvenes futbolistas

Las clasificatorias reunieron a más de 300 participantes distribuidos en 89 equipos, que compitieron en las distintas sedes a lo largo del fin de semana. La convocatoria incluyó a jóvenes de diferentes zonas de Lima y Callao, reforzando el enfoque territorial del torneo y su alcance en distintos distritos.

Asimismo, algunas jornadas contaron con la presencia de futbolistas como Piero Cari y Maxloren Castro, quienes acompañaron el desarrollo de las fechas. Su participación estuvo vinculada al seguimiento del torneo y la interacción con los participantes.

¿Cuándo se juega la final?

Los equipos que lograron imponerse en cada distrito avanzaron a la etapa final del torneo, donde representarán a sus respectivos barrios. La gran final de “Toma El Juego Lima” se disputará el próximo 16 de mayo, en una jornada que reunirá a los clasificados de todas las sedes.

Esta instancia definirá al equipo ganador de la edición, manteniendo el formato de competencia directa y la lógica de representación territorial que caracteriza al torneo desde sus etapas iniciales, tanto a nivel local como en sus ediciones internacionales.