Alarma en colegio de Piura tras hallazgo de amenaza de tiroteo en baño junto a animal muerto

Este video es un reportaje de noticias que cubre una amenaza de ataque a balazos en el Colegio Santa Rosa de Sullana, Piura. Muestra al corresponsal Julián Rivera informando desde las afueras de la institución educativa, donde se observan agentes de seguridad. Se exhibe una comunicación enviada a los maestros sobre incidentes en los servicios higiénicos de varones del nivel secundaria. Padres de familia acuden al lugar y se muestran preocupados por la situación. La policía y el Ministerio Público investigan los hechos.

Un mensaje amenazante y el hallazgo de una paloma muerta en el baño del colegio Santa Rosa, en Sullana, Piura, desencadenaron esta mañana una inmediata reacción de alarma entre estudiantes, padres y autoridades. El escrito, que advertía sobre un posible tiroteo durante la jornada escolar, activó protocolos de seguridad en la institución y motivó la intervención de la Policía Nacional, agentes de serenazgo y representantes del Ministerio Público.

Según la información recabada por el medio Latina Noticias, el mensaje que provocó la alerta no solo consistía en pintas de advertencia sobre un ataque a balazos, sino que también iba acompañado del cuerpo de una paloma. Los padres recibieron un comunicado del colegio confirmado que la seguridad ha sido reforzada tras el hallazgo y que la vigilancia se mantiene tanto en el interior como en el exterior del plantel, donde operan agentes designados por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana de Sullana.

Este episodio no constituye un hecho aislado en Piura. La propia institución ha registrado incidentes similares en ocasiones anteriores, con pintas anónimas que amenazaban con la posibilidad de tiroteos, según advirtió Exitosa. Esta cadena de amenazas recurrentes ha incrementado el nivel de preocupación de la comunidad educativa, que ve cómo la seguridad de sus hijos se encuentra bajo amenaza constante.

La fachada del Colegio Santa Rosa en Sullana, Piura, donde una amenaza de tiroteo y el hallazgo de una paloma muerta generaron alarma y movilizaron a las autoridades. (Composición: Infobae Perú)

Refuerzan seguridad en colegio tras amenaza de tiroteo

La reacción institucional fue inmediata: directivos solicitaron la presencia de una patrulla de serenazgo, mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público acudieron para custodiar las instalaciones y recabar evidencias. Personal especializado inició investigaciones revisando los espacios compartidos del colegio y recogiendo testimonios que puedan conducir a la identificación de los responsables.

Un agente de serenazgo designado afirmó a Latina Noticias que el despliegue busca “brindar seguridad” a la población estudiantil luego de que se confirmara la aparición tanto del mensaje como del animal muerto en los baños. Preservar la integridad en un contexto marcado por amenazas reiteradas es la misión central de los equipos intervinientes, mientras se mantienen activados los protocolos de emergencia establecidos para situaciones de riesgo en centros educativos.

Aunque desde la dirección del colegio Santa Rosa no hubo declaraciones públicas directas, se comunicó por correo electrónico a los padres de familia que “se han tomado las medidas necesarias”, en alusión a la ampliación del resguardo y la coordinación con fuerzas de seguridad. La intervención del Ministerio Público, sumada al despliegue policial ordinario, mantiene bajo monitoreo toda la actividad del plantel durante el desarrollo de las clases.

Alumnos del colegio Santa Rosa permanecen bajo resguardo mientras se refuerza la seguridad y se mantiene el monitoreo del plantel. (Imagen referencial de escolares) EFE/Luis Tejido

Padres molestos por decisión de mantener clases presenciales pese a amenaza

El anuncio de que las clases continuarían de forma regular, pese a la gravedad de la amenaza, generó un fuerte malestar entre los padres de familia, muchos de los cuales optaron por acudir personalmente al colegio para retirar a sus hijos, tal como constató Latina Noticias. Otros, inquietos por el clima reinante, han manifestado su desacuerdo con la decisión de mantener abiertas las aulas y reclaman información detallada sobre las acciones que se están tomando para prevenir incidentes.

El temor por la seguridad motivó escenas de padres esperando en los accesos, mientras que algunos menores fueron retirados preventivamente. Según las declaraciones recogidas, la principal preocupación recae en que no se conoce la identidad de los responsables ni las motivaciones específicas del mensaje, lo que deja a la población en situación de vulnerabilidad.

Los funcionarios y equipos de seguridad aseguran que la presencia continua en el colegio y las averiguaciones iniciadas tienen como objetivo “prevenir cualquier peligro que pueda ocurrir aquí en este colegio”, en palabras de los agentes consultados por el canal de televisión. La comunidad educativa, sin embargo, exige garantías definitivas para la protección de los alumnos y solicita que, ante la reiteración de amenazas, se evalúe la pertinencia de modificar o suspender temporalmente el horario escolar, una posibilidad que no ha sido contemplada hasta el momento por los directivos.