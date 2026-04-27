No solo en el Callao: Estas son las construcciones más insólitas, increíbles y peligrosas que hay en Lima

La estructura ubicada en la zona de Bocanegra, visiblemente angosta y de gran altura, contrasta con las edificaciones circundantes de menor número de plantas. Todavía se pueden observar trabajadores y materiales de obra en el lugar. (Crédito: Panamericana TV)

En los últimos días, la aparición de un edificio de 11 pisos en una zona de Bocanegra, en el Callao, ha generado inquietud entre los vecinos y reavivado el debate sobre la proliferación de edificaciones insólitas en Lima. Esta estructura, de diseño angosto y altura inusual para el entorno, contrasta marcadamente con las viviendas colindantes, que raramente superan los cinco niveles.

El inmueble se ubica en la cuadra 44 de la avenida Perú, en un área de intensa actividad comercial y flujo constante de personas. Aunque la avenida es una vía principal, el edificio se levanta en una calle secundaria estrecha, lo que aumenta la preocupación de los residentes por el impacto que una construcción de estas dimensiones puede tener sobre la seguridad y la calidad de vida en el entorno inmediato.

Según pudo comprobarse, la obra sigue avanzando y ya se observan trabajos en los pisos superiores, mientras la estructura evidencia la preparación para un undécimo nivel. Los materiales de construcción ocupan parte de la vía pública y zonas cercanas a viviendas vecinas, lo que representa una obstrucción y un riesgo adicional. Esta situación pone en evidencia la falta de control y fiscalización en la ejecución de obras de gran envergadura en zonas residenciales.

Las autoridades municipales del Callao no han emitido, hasta el momento, un pronunciamiento oficial sobre las condiciones legales y técnicas de la edificación, mientras que los vecinos demandan la intervención inmediata para evaluar la seguridad estructural y el cumplimiento de las normas urbanísticas.

El edificio, de diseño angosto y poco habitual en la zona, sobresale entre las viviendas vecinas, que alcanzan como máximo cuatro o cinco pisos. Foto: Panamericana

Otras construcciones insólitas en Lima

La ciudad de Lima presenta numerosos ejemplos de edificaciones que desafían los estándares de seguridad, legalidad y sentido común. Especialistas del Colegio de Ingenieros del Perú y del Instituto Nacional de Defensa Civil han advertido reiteradamente que la proliferación de construcciones informales, sin estudios de suelos ni permisos adecuados, incrementa el riesgo ante eventuales desastres naturales, especialmente en una urbe ubicada en una zona de alta sismicidad como lo es la capital peruana.

En Lima existen múltiples edificaciones que sobresalen por su diseño inusual, ubicación improbable o condiciones de riesgo extremo. Una de las más emblemáticas es el edificio inacabado de once pisos en la cuadra 3 de la avenida Benavides, en Miraflores. De acuerdo con información de la Municipalidad de Miraflores, la construcción habría iniciado en 1963, aunque muchos vecinos sostienen que data de finales de los años ochenta. La falta de recursos financieros paralizó el proyecto, y los compradores originales optaron por habitar los departamentos sin que la obra estuviera terminada. Actualmente, cerca de 30 familias residen hasta el octavo piso en condiciones precarias: las plantas superiores carecen de ventanas, paredes laterales y acabados, y las conexiones eléctricas son informales y peligrosas.

¿Conocías este misterioso edificio? Video: TikTok EnTuBarrio

Expertos como el ingeniero geólogo Juvenal Medina y el exdecano del Colegio de Arquitectos, Ricardo Yep, han advertido sobre la fragilidad estructural de este inmueble. Las columnas angostas y la falta de placas sismorresistentes lo convierten en un foco de riesgo ante un sismo de gran magnitud. Las inspecciones oficiales son infrecuentes: la última declaratoria de fábrica data de 1994, según informó la Municipalidad de Lima. Pese a algunas refacciones, el edificio continúa habitado en un distrito que, irónicamente, es símbolo de modernidad y desarrollo urbano.

El edificio está ubicado en el corazón de Miraflores. Foto: TikTok EnTuBarrio

Edificios angostos y verticales en Independencia y Barrios Altos

El caso de Bocanegra no es aislado. En el distrito de Independencia, al norte de Lima Metropolitana, se ha reportado la existencia de un edificio de siete pisos con solo un metro de ancho y una profundidad de ocho metros, cuya puerta principal mide apenas 72 centímetros. Esta construcción, que ha captado la atención de miles en redes sociales, desafía abiertamente las normas de ingeniería y seguridad. Según expertos consultados por medios locales, la estructura se sostiene sobre columnas de apenas 15 centímetros de grosor y carece de amarres estructurales adecuados, lo que la convierte en un riesgo evidente tanto para sus ocupantes como para los vecinos.

Las curiosas imágenes han generado más de un comentario en las redes sociales (Video: TikTok / @entubarrio)

En la avenida Abancay, en pleno centro de Lima, otro edificio desafía la lógica arquitectónica con siete pisos y una base de solo 1,20 metros de ancho. La Municipalidad de Lima ha emitido reiteradas órdenes de demolición desde 2016, pero los propietarios han interpuesto recursos legales que han demorado el proceso. Este inmueble, que continúa habitado y con locales comerciales en funcionamiento, evidencia las limitaciones de las autoridades para hacer cumplir las normativas urbanas y garantizar la seguridad pública.

La avenida, extendiéndose a lo largo de 11 cuadras, no solo conecta puntos clave de Lima sino que también ha sido partícipe en la historia y desarrollo de la ciudad desde su transformación del antiguo jirón Abancay en 1947. Tktok: en tu barrio

Edificio de siete pisos en cerro de San Juan de Lurigancho

El fenómeno no se restringe a las zonas céntricas. En los cerros de San Juan de Lurigancho, tras el sismo de 5,6 grados que afectó la ciudad, se detectó un edificio de siete pisos en medio de viviendas precarias, sin acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad. Este tipo de construcciones, levantadas con materiales de baja calidad y sin asesoría técnica, representan una amenaza permanente en caso de nuevos movimientos telúricos, según alertó el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería.

El avance de la informalidad y la falta de fiscalización

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estima que alrededor del 80% de las viviendas en el país son producto de la autoconstrucción informal, y al menos la mitad presentan alta vulnerabilidad ante un sismo de gran intensidad. Carlos Zavala, director general del CISMID, explicó que los mayores riesgos se concentran en zonas de suelo flexible y en áreas donde la autoconstrucción es la norma, como Villa El Salvador, San Bartolo, Ventanilla, Comas, Independencia y San Juan de Lurigancho.

Muchos de estos edificios han sido levantados sin estudios de suelo, sin planos arquitectónicos ni supervisión técnica. Las municipalidades, por su parte, enfrentan barreras legales y de recursos para fiscalizar, sancionar o demoler estructuras peligrosas. Casos como el puente peatonal sin autorización que une dos edificios privados en Ancón, construido sobre el espacio público con materiales corroídos y evidentes fallas constructivas, ilustran la magnitud del problema y la lentitud de las respuestas oficiales.

Vecinos se quejan por la insólita estructura que une a dos edificios de varios pisos en la zona norte de Lima.

En el distrito de San Juan de Miraflores, un edificio de nueve pisos resalta entre viviendas de dos a cinco pisos, con una base delgada y escaleras exteriores poco seguras. Los vecinos han reportado rajaduras en sus viviendas a raíz de la construcción, y especialistas advierten sobre el peligro de accidentes y colapsos ante emergencias.

Edificio de más de siete pisos es un peligro por su construcción | Canal N

De lo insólito a lo monumental: récords arquitectónicos en Lima

No todas las edificaciones fuera de lo común en Lima están asociadas a la informalidad o al riesgo. En el distrito empresarial de Santiago de Surco, el edificio Omega ostenta el récord nacional por sus nueve niveles subterráneos, una proeza de la ingeniería peruana. Ubicado frente al centro comercial Jockey Plaza y junto a la Universidad de Lima, este inmueble destaca por su profundidad y diseño técnico, destinados a satisfacer las demandas del entorno corporativo y académico.

La imponente fachada del misterioso inmueble que se hunde bajo las calles de Santiago de Surco. Foto: ArchDaily

En el extremo opuesto, la Torre Banco de la Nación, inaugurada en 2016, es el edificio más alto del país, con 135,5 metros de altura, 30 pisos y 4 sótanos subterráneos. El diseño, a cargo del arquitecto Bernardo Fort Brescia, se caracteriza por su fachada acristalada y su integración con el paisaje urbano moderno.

Sin embargo, estos hitos coexisten con una realidad marcada por la precariedad y la improvisación. En zonas periféricas y populares, persisten viviendas levantadas bajo el sistema de albañilería simple, es decir, sin columnas ni refuerzos estructurales, una práctica que ha sido proscrita por los riesgos que implica. Especialistas coinciden en que estas construcciones son candidatas al colapso ante un sismo mayor.

Construcciones abandonadas y en ruinas

La transformación urbana de Lima también ha dado lugar a fenómenos arquitectónicos inusuales. La construcción del Anillo Vial Periférico, megaproyecto de 34,8 kilómetros de extensión, ha provocado la expropiación y el abandono de decenas de viviendas en distritos como Independencia. Las imágenes de casas vacías y ruinas en estas zonas ilustran el costo social de las grandes obras de infraestructura y el impacto irreversible en la morfología urbana.

Por otra parte, en zonas altas como los cerros de Comas, se han documentado viviendas de tres pisos construidas en la cima de colinas, muchas veces abandonadas o utilizadas de forma intermitente. La falta de servicios básicos y la dificultad de acceso incrementan la vulnerabilidad de quienes residen en estos lugares o mantienen propiedades con fines especulativos.

La misteriosa casa de los cerros de Pasamayito, en Comas: tiene tres pisos, está abandonada y es la única en el lugar

Regulación y prevención

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Instituto Geofísico del Perú han reiterado que Lima se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. La realización de simulacros nacionales y la promoción de la cultura de prevención son esfuerzos relevantes, pero insuficientes ante la magnitud del problema estructural y social que representan las edificaciones insólitas y vulnerables de la capital.