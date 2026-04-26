INDECI emite recomendaciones ante aviso naranja por fuertes vientos en Lima y regiones de la costa desde este domingo

El incremento de la velocidad del viento en la costa peruana ha llevado al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a emitir una serie de recomendaciones preventivas para la población y las autoridades locales. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha informado que, entre el domingo 26 y el lunes 27 de abril de 2026, se presentarán vientos de moderada a fuerte intensidad, afectando principalmente a los departamentos costeros.
Según el Aviso Meteorológico N.º 161, catalogado en nivel naranja, se prevén vientos de hasta 35 km/h en la costa de Ica, 34 km/h en el norte y centro, y 23 km/h en el sur. Este fenómeno puede provocar el levantamiento de polvo y arena, reducción de la visibilidad horizontal, así como la presencia de niebla, neblina y llovizna, condiciones que podrían dificultar la movilidad y aumentar el riesgo de accidentes, especialmente en zonas próximas al litoral durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
El periodo de vigencia del aviso meteorológico se extiende desde las 00:00 horas del domingo 26 de abril hasta las 23:59 horas del lunes 27 de abril, abarcando un total de 47 horas. El INDECI exhorta a la población y a los gobiernos regionales y locales a mantener vigilancia constante y a seguir todas las indicaciones oficiales para mitigar los riesgos asociados a este evento climático.
Recomendaciones del INDECI ante vientos intensos
El INDECI ha solicitado a las autoridades locales y regionales realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, con el objetivo de verificar la estabilidad y correcta instalación de infraestructuras públicas y privadas. Estas inspecciones resultan esenciales para prevenir incidentes relacionados con desprendimientos o colapsos estructurales provocados por los vientos intensos.
Para la población, se recomienda asegurar techos y largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas y evitar la proximidad a materiales punzocortantes, equipos eléctricos o estructuras afectadas por el viento. El organismo también sugiere amarrar embarcaciones y objetos susceptibles de ser desplazados, así como emplear ropa de abrigo e impermeable y consumir bebidas calientes, especialmente ante la probabilidad de descensos bruscos de temperatura y presencia de humedad.
En caso de infecciones respiratorias o alergias agravadas por el polvo y la humedad, el INDECI aconseja acudir al centro de salud más cercano. La prevención de accidentes y complicaciones médicas es prioritaria ante las condiciones meteorológicas adversas. La coordinación y monitoreo de la emergencia se realiza a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que mantiene comunicación directa con las autoridades de los departamentos afectados.
Ocho regiones del país en alerta por fuertes vientos
El aviso meteorológico emitido por el Senamhi especifica que el incremento de la velocidad del viento afectará a los departamentos de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y la Provincia Constitucional del Callao. Las condiciones previstas incluyen velocidades máximas de viento de hasta 35 km/h en Ica, 34 km/h en la costa norte y centro, y 23 km/h en la costa sur, con variaciones menores el lunes 27 de abril.
Durante las 47 horas de vigencia del aviso, se anticipan impactos como el levantamiento de polvo y arena, lo que puede reducir la visibilidad y complicar el tránsito vehicular y peatonal. Además, la presencia de niebla, neblina y llovizna incrementa el riesgo de accidentes viales y afecta la salud de personas vulnerables, especialmente menores, adultos mayores y pacientes con afecciones respiratorias.
El nivel de peligro naranja implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que se enfatiza la necesidad de mantenerse informado y cumplir con las instrucciones de las autoridades. El Senamhi continuará actualizando la situación conforme evolucione el evento y se mantendrá la vigilancia sobre las zonas más expuestas.