INDECI emite recomendaciones ante aviso naranja por fuertes vientos en Lima y regiones de la costa desde este domingo

Vientos fuertes en Lima y la costa - Andina

El incremento de la velocidad del viento en la costa peruana ha llevado al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a emitir una serie de recomendaciones preventivas para la población y las autoridades locales. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha informado que, entre el domingo 26 y el lunes 27 de abril de 2026, se presentarán vientos de moderada a fuerte intensidad, afectando principalmente a los departamentos costeros.

Según el Aviso Meteorológico N.º 161, catalogado en nivel naranja, se prevén vientos de hasta 35 km/h en la costa de Ica, 34 km/h en el norte y centro, y 23 km/h en el sur. Este fenómeno puede provocar el levantamiento de polvo y arena, reducción de la visibilidad horizontal, así como la presencia de niebla, neblina y llovizna, condiciones que podrían dificultar la movilidad y aumentar el riesgo de accidentes, especialmente en zonas próximas al litoral durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

El periodo de vigencia del aviso meteorológico se extiende desde las 00:00 horas del domingo 26 de abril hasta las 23:59 horas del lunes 27 de abril, abarcando un total de 47 horas. El INDECI exhorta a la población y a los gobiernos regionales y locales a mantener vigilancia constante y a seguir todas las indicaciones oficiales para mitigar los riesgos asociados a este evento climático.

Senamhi pronostica fuertes vientos en la costa peruana.

Recomendaciones del INDECI ante vientos intensos

El INDECI ha solicitado a las autoridades locales y regionales realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, con el objetivo de verificar la estabilidad y correcta instalación de infraestructuras públicas y privadas. Estas inspecciones resultan esenciales para prevenir incidentes relacionados con desprendimientos o colapsos estructurales provocados por los vientos intensos.

Para la población, se recomienda asegurar techos y largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas y evitar la proximidad a materiales punzocortantes, equipos eléctricos o estructuras afectadas por el viento. El organismo también sugiere amarrar embarcaciones y objetos susceptibles de ser desplazados, así como emplear ropa de abrigo e impermeable y consumir bebidas calientes, especialmente ante la probabilidad de descensos bruscos de temperatura y presencia de humedad.

En caso de infecciones respiratorias o alergias agravadas por el polvo y la humedad, el INDECI aconseja acudir al centro de salud más cercano. La prevención de accidentes y complicaciones médicas es prioritaria ante las condiciones meteorológicas adversas. La coordinación y monitoreo de la emergencia se realiza a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que mantiene comunicación directa con las autoridades de los departamentos afectados.

Fuertes vientos en la costa. (Foto: Andina)

Ocho regiones del país en alerta por fuertes vientos

El aviso meteorológico emitido por el Senamhi especifica que el incremento de la velocidad del viento afectará a los departamentos de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y la Provincia Constitucional del Callao. Las condiciones previstas incluyen velocidades máximas de viento de hasta 35 km/h en Ica, 34 km/h en la costa norte y centro, y 23 km/h en la costa sur, con variaciones menores el lunes 27 de abril.

Durante las 47 horas de vigencia del aviso, se anticipan impactos como el levantamiento de polvo y arena, lo que puede reducir la visibilidad y complicar el tránsito vehicular y peatonal. Además, la presencia de niebla, neblina y llovizna incrementa el riesgo de accidentes viales y afecta la salud de personas vulnerables, especialmente menores, adultos mayores y pacientes con afecciones respiratorias.

El nivel de peligro naranja implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que se enfatiza la necesidad de mantenerse informado y cumplir con las instrucciones de las autoridades. El Senamhi continuará actualizando la situación conforme evolucione el evento y se mantendrá la vigilancia sobre las zonas más expuestas.