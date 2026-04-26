Perú

Alerta amarilla en 11 regiones del Perú: Senamhi advierte por fenómeno meteorológico que inicia mañana

El aviso meteorológico resalta la importancia de estar preparados y mantener la comunicación con las autoridades para evitar accidentes en comunidades vulnerables

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Senamhi registrará descenso de temperatura. (Foto: gob.pe)
Senamhi emite alerta meteorológica amarilla por lluvias de hasta 80 mm/día y vientos de 45 km/h en la selva peruana.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por la presencia de lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva peruana, vigentes desde el lunes 27 hasta el martes 28 de abril, con acumulados previstos de hasta 80 mm/día y ráfagas de viento cercanas a 45 km/h.

El aviso meteorológico, identificado como N° 162, establece que Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali serán los departamentos potencialmente afectados.

Según reporta el Senamhi, el fenómeno se presenta con un nivel de alerta amarillo, lo que indica la posibilidad de eventos meteorológicos peligrosos aunque dentro de los parámetros considerados normales para la región.

Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)
Once departamentos del Perú, incluidos Amazonas, Loreto y Cusco, permanecen bajo vigilancia ante precipitaciones intensas y fenómenos climáticos. (Andina)

Características del fenómeno

El Senamhi detalla que el periodo de validez del aviso comprende 47 horas, desde las 00:00 del lunes 27 de abril hasta las 23:59 del martes 28 de abril. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Para el lunes 27 de abril, se estiman acumulados de lluvia próximos a los 60 mm/día en la selva norte, 70 mm/día en la selva centro y 80 mm/día en la selva sur. Las mismas cifras se prevén para el martes 28 en las respectivas zonas.

El mapa difundido por Senamhi muestra en color amarillo las áreas de Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Junín, Huánuco, Ayacucho, Cusco, Pasco y Puno, señalando la extensión del área bajo vigilancia especial. El boletín precisa que “pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región”.

Lluvias y descenso de temperaturas en la selva peruana por el décimo cuarto friaje.
El fenómeno climatológico tendrá una duración de 47 horas entre el lunes 27 y el martes 28 de abril, según el aviso 162 del Senamhi.

Recomendaciones oficiales

En respuesta a la alerta, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha difundido una serie de medidas preventivas para las oficinas de gestión del riesgo de desastres, autoridades locales y población de los departamentos incluidos en el aviso. Se recomienda difundir ampliamente el contenido del boletín para fortalecer la comunicación social y la preparación comunitaria.

Entre las principales medidas para la población expuesta a precipitaciones fuertes, Indeci aconseja alejarse de zonas inundadas y no cruzar ríos, ganar altura ante el riesgo de inundación, y considerar la posibilidad de deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes durante lluvias intensas.

Otras indicaciones incluyen reforzar techos y cubrir aquellos zonas donde haya huecos, despejar la azotea y verificar la evacuación adecuada del agua, así como desconectar artefactos eléctricos y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Frente a la posibilidad de tormentas eléctricas y rayos, Indeci indica permanecer bajo resguardo, evitar contacto con superficies metálicas y buscar refugios cerrados. Recomienda alejarse de árboles, postes, vías férreas y estructuras metálicas, así como no refugiarse bajo árboles ni manipular objetos metálicos durante la tormenta. La institución resalta: “Permanece en un lugar seguro. No salgas a menos que sea absolutamente necesario”.

Tarapoto, Perú; Perú; San Martín; Portada
El clima en Tarapoto, Perú, es tropical húmedo (clasificación climática Köppen Af), típico de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año. (Wiki Commons)

Para los vientos fuertes, se sugiere evitar salir de la vivienda, alejarse de tejados y postes inestables, asegurar puertas y ventanas, y retirar objetos que puedan convertirse en proyectiles. Los propietarios de embarcaciones deben amarrarlas correctamente y extremar precauciones.

Relevancia del aviso

El nivel de alerta amarillo, según el Senamhi, implica la recomendación de mantenerse al corriente del desarrollo meteorológico y extremar precauciones, especialmente durante actividades al aire libre. El monitoreo se realiza de manera continua para detectar posibles cambios en la intensidad de las lluvias o el comportamiento del viento.

De acuerdo con el boletín oficial, las autoridades locales y la población deben permanecer atentos a los canales oficiales de información y cumplir las recomendaciones emitidas por Senamhi y Indeci, a fin de reducir los riesgos asociados a fenómenos climáticos en la Amazonía peruana.

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