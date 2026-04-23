Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, jueves 23 de abril de 2026

El precio del galón de la gasolina regular ha subido desde el inicio del mes de marzo del 2026. (Foto: Andina)

En Perú, el incremento en los precios de los combustibles ha provocado una presión directa sobre el costo de vida. El alza en los gastos de transporte público y privado repercute en los precios de productos básicos y servicios, lo que reduce el poder adquisitivo de la población y restringe el acceso a bienes esenciales. Comerciantes y transportistas sostienen que la subida de los combustibles dificulta la distribución de alimentos y mercancías, generando un efecto dominó a lo largo de toda la cadena productiva.

La situación afecta con mayor intensidad a los sectores más vulnerables, donde los hogares destinan una parte considerable de sus ingresos al transporte y la alimentación. Organizaciones sociales y diversos gremios han solicitado al gobierno la implementación de medidas para contener el impacto, como subsidios focalizados o modificaciones en los impuestos aplicados a los combustibles.

Tarifas diferenciadas en Lima y regiones

La plataforma Facilito, administrada por OSINERGMIN, se convirtió en una herramienta clave para los conductores tras el alza de precios. Permite comparar valores en tiempo real, una función relevante ante la dispersión tarifaria existente.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 17,89 y 22,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 18,59 y 24,99 soles. El diésel, esencial para el transporte y la industria, presenta precios de 21,58 a 27,99 soles en el mismo distrito.

Otras zonas muestran un comportamiento similar. En Los Olivos, distrito de Lima Norte, el gasohol regular se vende entre 17,99 y 21,99 soles, el premium entre 18,79 y 24,39 soles y el diésel alcanza valores de 20,99 a 25,99 soles.

Conductores forman filas en un grifo de Lima para abastecerse de GNV, impactados por el desabastecimiento generado por una fuga de gas en el ducto de Camisea en Cusco. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

En Lima Sur, Villa María del Triunfo reporta el gasohol regular más accesible, con precios de 17,79 a 24,89 soles, y el premium entre 18,59 y 26,39 soles. El diésel en esta zona varía de 21,79 a 27,99 soles.

En Ate, distrito de Lima Este, el gasohol regular va de 17,68 a 27,99 soles, el premium de 18,67 a 28,99 soles y el diésel de 22,39 a 26,99 soles.

El diésel más económico se ubica en La Victoria a 21,99 soles, mientras que el gasohol regular más bajo se ofrece en el Cercado de Lima a 18,19 soles. En el Callao, los precios mínimos son de 21,99 soles para el diésel y 21,23 soles para el gasohol de 90 octanos.

La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

¿Cómo va el alza de la gasolina en Lima?

En Lima, el alza del petróleo ha incidido directamente en el precio de la gasolina, que registró un incremento sostenido durante la primera quincena de abril de 2026. Según datos de OSINERGMIN, el gasohol regular se vende entre 18 y 23 soles por galón en distintos distritos, mientras que la gasolina premium supera los 25 soles en zonas como Los Olivos y Surco. Este aumento se debe principalmente al encarecimiento internacional del petróleo, impulsado por la crisis en Medio Oriente y la volatilidad de los mercados energéticos globales, factores que han situado el barril de crudo por encima de los 100 dólares.

El impacto de este incremento repercute en toda la economía limeña. El transporte público ha elevado tarifas en al menos 0,50 soles, y los taxis colectivos presentan subidas de hasta 3 soles por viaje. Comerciantes y familias perciben el efecto en los precios de productos básicos, mientras los especialistas advierten que la situación podría prolongarse si persisten las tensiones internacionales. El contexto ha obligado a los consumidores a ajustar sus presupuestos y ha generado presión sobre los costos de bienes y servicios en la ciudad.

Los precios del combustible en el país siguen al alza. Todo inició con la crisis de GNV tras la explosión de un ducto en Megantoni en Cusco y se agudizó con la guerra entre Estados Unidos e Irán.

¿Cuáles son los factores que impulsan el alza del petróleo?

Especialistas del sector energético explican que el incremento en los precios del petróleo tiene un vínculo directo con el papel estratégico del Estrecho de Ormuz, por donde circula hasta una cuarta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, subrayó que cualquier restricción o reducción de la oferta en esa vía provoca una presión inmediata sobre el valor del crudo. Además, resaltó la importancia de la percepción de riesgo, ya que la incertidumbre genera volatilidad y refuerza la tendencia alcista en los mercados internacionales.

En este contexto, Benoit Mougenot, director de las carreras de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola, apuntó que los mercados financieros ya incorporan un escenario de tensión prolongada en la región, aunque no anticipan todavía una guerra total. El especialista sostuvo que el reciente aumento de los precios refleja no solo el impacto directo de los acontecimientos actuales, sino también la expectativa de que la situación pueda prolongarse. La evolución del conflicto, explicó, será determinante: una escalada militar o el cierre parcial del Estrecho de Ormuz intensificaría el alza, mientras que medidas como el incremento de la producción o la liberación de reservas estratégicas podrían ofrecer cierto alivio.

Para Perú, el impacto se multiplica por su condición de importador neto de combustibles. Cantuarias advirtió que cualquier subida internacional se traslada al mercado doméstico, lo que se traduce en combustibles más caros y un aumento de los costos de transporte, con una consiguiente presión sobre los precios de los alimentos. Aunque la transmisión de estos incrementos no ocurre de forma inmediata, resulta inevitable una vez que se agotan los inventarios comprados a precios anteriores, lo que afecta directamente al consumidor final y al poder adquisitivo de los hogares peruanos.

FOTO DE ARCHIVO: Camiones cisterna hacen fila en la refinería La Pampilla para cargar gasolina tras la rotura del principal gasoducto del país, en Lima, Perú, abril de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda/Foto de archivo

¿Cuál es la diferencia entre GNV, GLP y Diésel?

GNV : Ideal para uso diario urbano y alto kilometraje (taxis, transporte personal) por su bajo costo.

GLP : Mejor para quienes buscan fácil recarga, mayor autonomía y no quieren perder mucho espacio en la maletera.

Diésel: Recomendado para transporte de carga pesada, maquinaria o viajes largos de alto rendimiento