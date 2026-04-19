Perú

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 19 de abril de 2026

El alza de los combustibles en Lima repercute en el costo de vida, ya que eleva los gastos de transporte y encarece productos básicos, afectando la economía de familias y sectores vulnerables en todo el país.

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Ilustración de una estación de servicio en Perú con surtidores de GNV, GLP, Diésel y Gasolina, vehículos en fila y un paisaje de montañas y ciudad.
Una ilustración informativa detalla los tipos de combustible GNV, GLP, diésel y gasolina en una estación de servicio peruana con vehículos en fila, en un paisaje urbano andino de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La volatilidad de los mercados energéticos internacionales impactó de forma directa en el precio del combustible durante las últimas semanas. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó un aumento significativo en los precios de la gasolina y el diésel a nivel global desde finales de febrero de 2026, según reportó Global Petrol Prices y analistas de IRU.

De acuerdo con datos publicados por Global Petrol Prices, al 13 de abril de 2026 el valor promedio internacional de la gasolina se ubicó en 1,50 dólares por litro. Este repunte está vinculado directamente a la escalada bélica en Oriente Medio, que derivó en restricciones de suministro y en el encarecimiento del crudo Brent.

Tarifas diferenciadas en Lima y regiones

La plataforma Facilito, administrada por OSINERGMIN, se convirtió en una herramienta clave para los conductores tras el alza de precios. Permite comparar valores en tiempo real, una función relevante ante la dispersión tarifaria existente.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 18,19 y 22,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 18,99 y 24,99 soles. El diésel, esencial para el transporte y la industria, presenta precios de 21,89 a 27,35 soles en el mismo distrito.

Otras zonas muestran un comportamiento similar. En Puente, distrito de Lima Norte, el gasohol regular se vende entre 18,65 y 22,99 soles, el premium entre 19,75 y 24,99 soles y el diésel alcanza valores de 21,59 a 25,99 soles.

Multitud de personas camina por una avenida con autobuses detenidos; una mano llena combustible en una gasolinera con precios a la vista
Alza de combustible genera aumento de pasajes en el transporte público y transportistas anuncian paro (Andina)

En Lima Sur, Pucusana reporta el gasohol regular más accesible, con precios de 19,29 a 20,45 soles, y el premium entre 20,49 y 21,49 soles. El diésel en esta zona varía de 23,09 a 23,49 soles.

En Santa Anita, distrito de Lima Este, el gasohol regular va de 18,99 a 24,69 soles, el premium de 19,89 a 26,39 soles y el diésel de 22,39 a 26,99 soles.

El diésel más económico se ubica en La Victoria a 21,99 soles, mientras que el gasohol regular más bajo se ofrece en el Cercado de Lima a 18,19 soles. En el Callao, los precios mínimos son de 21,99 soles para el diésel y 27,89 soles para el gasohol de 90 octanos.

La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

¿Cómo va el alza de la gasolina en Lima?

El precio de los combustibles en Lima registró un incremento sostenido durante la primera quincena del mes de abril, afectando de forma directa el presupuesto familiar y el costo de bienes esenciales. Según datos de la Organización Supervisora de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), la escalada responde al encarecimiento internacional del petróleo, que superó los 100 dólares por barril, impulsado por la crisis en Medio Oriente. Esta coyuntura sitúa al sector hidrocarburos nuevamente encarecido.

La volatilidad del mercado internacional impacta de manera desigual a los consumidores limeños, según explicó Erick García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. El especialista señaló que los precios de la gasolina en Lima Metropolitana presentan diferencias notorias según el distrito y que la situación podría prolongarse mientras persistan las tensiones en Medio Oriente. “Mientras siga el conflicto, la volatilidad del precio continuará generando problemas en la canasta básica familiar”, afirmó García Portugal.

Regiones en selva podrán usar gasolina de 84 octanos hasta junio de 2024.
Regiones en selva podrán usar gasolina de 84 octanos hasta junio de 2024.

Diferencias entre GNV, GLP y Diesel

El contexto actual ha motivado un interés particular por los diferentes tipos de combustibles disponibles. El GNV (Gas Natural Vehicular), compuesto principalmente por gas metano, destaca por su bajo precio y menor impacto ambiental, resultando popular entre vehículos urbanos y taxis. El GLP (Gas Licuado de Petróleo), mezcla de propano y butano en estado líquido, facilita el abastecimiento y requiere tanques livianos, lo que lo hace apto para distintos tipos de automóviles. El diésel, derivado del petróleo, se utiliza en motores pesados y transporte de carga debido a su mayor torque y rendimiento, aunque su uso genera un nivel superior de emisiones contaminantes frente al GNV y GLP.

  • GNV: Ideal para uso diario urbano y alto kilometraje (taxis, transporte personal) por su bajo costo.
  • GLP: Mejor para quienes buscan fácil recarga, mayor autonomía y no quieren perder mucho espacio en la maletera.
  • Diésel: Recomendado para transporte de carga pesada, maquinaria o viajes largos de alto rendimiento.
Combustibles en Perú se encarecen por subida de hasta 39% del petróleo, según Petroperú. (Foto: Agencia Andina)
Combustibles en Perú se encarecen por subida de hasta 39% del petróleo, según Petroperú. (Foto: Agencia Andina)

¿Va a desaparecer el pasaje de un sol?

Las compañías de transporte urbano El Rápido, Pegaso Express y los conocidos como ‘Chinos’ aplican desde marzo un aumento de 0,50 céntimos en el costo de los pasajes en el corredor que incluye el paradero de Acho, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Esta modificación en las tarifas se extiende a toda la ruta y afecta a miles de pasajeros que dependen diariamente de estos servicios para sus desplazamientos laborales, educativos y personales.

El alza en los precios del transporte público no se limita a los buses. Los taxis colectivos que cubren el trayecto desde Acho hacia Puente Piedra y Zapallal experimentaron un incremento todavía mayor. De acuerdo con testimonios recogidos por RPP, el pasaje habitual de 7 soles ahora cuesta 10 soles, lo que representa un ajuste de hasta 3 soles por viaje. Los conductores señalaron que el escenario de escasez de combustibles y el aumento sostenido del petróleo internacional han generado una presión insostenible sobre sus costos operativos.

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