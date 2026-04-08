Desaparece el pasaje de S/ 1 en transporte urbano: Usuarios rechazan alza de tarifas en buses y combis de Lima y Callao

Los precios en el transporte público subieron en, al menos, S/0,50. El alza impacta en la canasta básica familiar. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

Los pasajeros del transporte urbano en Lima y Callao afrontan desde hace varias semanas un nuevo incremento en el costo de los pasajes. El ajuste, que impacta tanto a los buses convencionales como a los taxis colectivos, responde a la crisis generada por el conflicto que hay en medio oriente. Asimismo, este problema inició por la escasez de gas natural vehicular (GNV) y el encarecimiento del gas licuado de petróleo (GLP), dos combustibles fundamentales para la movilidad en la capital peruana.

La medida ha suscitado preocupación entre los usuarios y evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de transporte ante problemas en el suministro energético.

¿Va a desaparecer el pasaje de un sol?

Las compañías de transporte urbano El Rápido, Pegaso Express y los conocidos como ‘Chinos’ aplican desde marzo un aumento de 0,50 céntimos en el costo de los pasajes en el corredor que incluye el paradero de Acho, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Esta modificación en las tarifas se extiende a toda la ruta y afecta a miles de pasajeros que dependen diariamente de estos servicios para sus desplazamientos laborales, educativos y personales.

El alza en los precios del transporte público no se limita a los buses. Los taxis colectivos que cubren el trayecto desde Acho hacia Puente Piedra y Zapallal experimentaron un incremento todavía mayor. De acuerdo con testimonios recogidos por RPP, el pasaje habitual de 7 soles ahora cuesta 10 soles, lo que representa un ajuste de hasta 3 soles por viaje. Los conductores señalaron que el escenario de escasez de combustibles y el aumento sostenido del petróleo internacional han generado una presión insostenible sobre sus costos operativos.

El reciente incremento del precio de los pasajes en el transporte público responde, principalmente, al aumento del costo de los combustibles. Así lo explicó Héctor Vargas, representante del sector transportista, quien señaló que el alza está directamente vinculada con factores que escapan al control de las empresas. Video: Exitosa/ Hablemos claro

¿Cuándo inició este problema?

La raíz de esta situación se remonta al 1 de marzo, cuando un incidente técnico provocó la rotura del ducto principal de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, Cusco. Este conducto, el único que abastece de GNV a la costa peruana, permanece fuera de servicio desde entonces y ha obligado a las autoridades a declarar una emergencia en la cadena de suministro de gas natural. A esto se suma la crisis que hay en medio oriente por le conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El Gobierno anunció como medida de alivio un subsidio directo y único de 120 soles para los conductores de taxi en Lima, Callao e Ica que utilicen GNV y cuenten con autorización de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) o de las municipalidades provinciales correspondientes. Esta ayuda busca compensar parcialmente el impacto del desabastecimiento de gas y paliar las dificultades de quienes dependen de este combustible para trabajar. El subsidio quedó oficializado la semana pasada y se espera que su distribución se inicie en los próximos días, de acuerdo con la información difundida por RPP Noticias. Si bien el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) respondió a la emergencia implementándolo a la brevedad, muchos conductores critican la medida por ser insuficiente.

“Mientras el precio del petróleo se mantenga elevado, es probable que las tarifas de los pasajes no retornen a sus valores anteriores, incluso si la provisión de GNV se normaliza”, explicaron cobradores y choferes a RPP. La incertidumbre respecto a la duración del alza y la posibilidad de que los precios elevados se tornen permanentes ha generado inquietud entre los pasajeros, quienes deben ajustar sus presupuestos para afrontar estos gastos adicionales.

Ciudadanos peruanos afectados ante alza del crudo.EFE/Mariscal

¿Qué decisión han tomado los usuarios del transporte público?

En este contexto, los usuarios del transporte urbano se ven obligados a reorganizar sus rutinas, buscar alternativas más económicas o reducir sus desplazamientos. El testimonio de una pasajera resume el malestar general: “El pasaje subió y no sabemos hasta cuándo. No tenemos opción, tenemos que pagar para ir a trabajar”.

Crisis en el sector taxis

Los taxistas en Lima enfrentan una situación crítica debido al incremento constante en el precio de los combustibles, con variaciones que han llevado el costo de la gasolina y el petróleo hasta los 24.99 soles (aproximadamente 6.60 USD) en distritos como La Victoria. Esta situación ha obligado a los conductores a elevar su inversión semanal de 50 a 80 soles para cubrir los mismos recorridos, reduciendo drásticamente su margen de ganancia al no poder trasladar este gasto a los usuarios, quienes se resisten a pagar tarifas más altas. El panorama se complica incluso para quienes utilizan GNV, cuyo precio también ha sufrido alzas significativas en pocas semanas, consolidando una crisis de rentabilidad que golpea directamente a miles de trabajadores del transporte formal.