Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 22 de abril de 2026

Un coche sedán rojo es abastecido de combustible en una estación de servicio Petroperú, con una manguera azul conectada al tanque mientras un SUV rojo espera en segundo plano. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

En Lima, el incremento en los precios de los combustibles ha generado un impacto inmediato sobre el costo de vida. El aumento en los gastos de transporte público y privado se ha trasladado a los precios de productos básicos y servicios, lo que reduce el poder adquisitivo de la población y limita el acceso a bienes esenciales. Comerciantes y transportistas advierten que la subida de los combustibles complica la distribución de alimentos y mercancías, generando un efecto dominó que afecta a toda la cadena productiva.

Esta situación golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, donde los hogares destinan una parte significativa de sus ingresos a transporte y alimentación. Organizaciones sociales y gremios han solicitado medidas al gobierno para mitigar el impacto, como subsidios focalizados o ajustes en los impuestos a los combustibles.

Tarifas diferenciadas en Lima y regiones

La plataforma Facilito, administrada por OSINERGMIN, se convirtió en una herramienta clave para los conductores tras el alza de precios. Permite comparar valores en tiempo real, una función relevante ante la dispersión tarifaria existente.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 18,19 y 22,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 18,99 y 24,99 soles. El diésel, esencial para el transporte y la industria, presenta precios de 21,89 a 27,35 soles en el mismo distrito.

Otras zonas muestran un comportamiento similar. En Puente, distrito de Lima Norte, el gasohol regular se vende entre 18,65 y 22,99 soles, el premium entre 19,75 y 24,99 soles y el diésel alcanza valores de 21,59 a 25,99 soles.

Grifos de Lima y del país presentan alza en los diferentes hidrocarburos.

En Lima Sur, Pucusana reporta el gasohol regular más accesible, con precios de 19,29 a 20,45 soles, y el premium entre 20,49 y 21,49 soles. El diésel en esta zona varía de 23,09 a 23,49 soles.

En Santa Anita, distrito de Lima Este, el gasohol regular va de 18,99 a 24,69 soles, el premium de 19,89 a 26,39 soles y el diésel de 22,39 a 26,99 soles.

El diésel más económico se ubica en La Victoria a 21,99 soles, mientras que el gasohol regular más bajo se ofrece en el Cercado de Lima a 18,19 soles. En el Callao, los precios mínimos son de 21,99 soles para el diésel y 27,89 soles para el gasohol de 90 octanos.

La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

¿Cómo va el alza de la gasolina en Lima?

En Lima, el alza del petróleo ha incidido directamente en el precio de la gasolina, que registró un incremento sostenido durante la primera quincena de abril de 2026. Según datos de OSINERGMIN, el gasohol regular se vende entre 18 y 23 soles por galón en distintos distritos, mientras que la gasolina premium supera los 25 soles en zonas como Los Olivos y Surco. Este aumento se debe principalmente al encarecimiento internacional del petróleo, impulsado por la crisis en Medio Oriente y la volatilidad de los mercados energéticos globales, factores que han situado el barril de crudo por encima de los 100 dólares.

"¿Qué vamos a hacer?" se preguntan los transportistas ante la escasez de GNV. Este video muestra la frustración y la incertidumbre de los conductores que ven sus ingresos diarios reducidos por el elevado precio de la gasolina.

El impacto de este incremento repercute en toda la economía limeña. El transporte público ha elevado tarifas en al menos 0,50 soles, y los taxis colectivos presentan subidas de hasta 3 soles por viaje. Comerciantes y familias perciben el efecto en los precios de productos básicos, mientras los especialistas advierten que la situación podría prolongarse si persisten las tensiones internacionales. El contexto ha obligado a los consumidores a ajustar sus presupuestos y ha generado presión sobre los costos de bienes y servicios en la ciudad.

¿Cuáles son los factores que impulsan el alza del petróleo?

Especialistas del sector energético explican que el incremento en los precios del petróleo tiene un vínculo directo con el papel estratégico del Estrecho de Ormuz, por donde circula hasta una cuarta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, subrayó que cualquier restricción o reducción de la oferta en esa vía provoca una presión inmediata sobre el valor del crudo. Además, resaltó la importancia de la percepción de riesgo, ya que la incertidumbre genera volatilidad y refuerza la tendencia alcista en los mercados internacionales.

En este contexto, Benoit Mougenot, director de las carreras de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola, apuntó que los mercados financieros ya incorporan un escenario de tensión prolongada en la región, aunque no anticipan todavía una guerra total. El especialista sostuvo que el reciente aumento de los precios refleja no solo el impacto directo de los acontecimientos actuales, sino también la expectativa de que la situación pueda prolongarse. La evolución del conflicto, explicó, será determinante: una escalada militar o el cierre parcial del Estrecho de Ormuz intensificaría el alza, mientras que medidas como el incremento de la producción o la liberación de reservas estratégicas podrían ofrecer cierto alivio.

El Indecopi reforzará la supervisión en grifos y centros de venta para detectar acaparamiento o alzas de precios injustificadas durante la emergencia. Foto: Bono Concepto

Para Perú, el impacto se multiplica por su condición de importador neto de combustibles. Cantuarias advirtió que cualquier subida internacional se traslada al mercado doméstico, lo que se traduce en combustibles más caros y un aumento de los costos de transporte, con una consiguiente presión sobre los precios de los alimentos. Aunque la transmisión de estos incrementos no ocurre de forma inmediata, resulta inevitable una vez que se agotan los inventarios comprados a precios anteriores, lo que afecta directamente al consumidor final y al poder adquisitivo de los hogares peruanos.