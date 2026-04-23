Manuel Chuyo Zavaleta: ¿Quién es el juez que decidirá si Piero Corvetto es detenido o no?

Magistrado lleva más de 15 años de carrera en el sistema de justicia. Foto: composición Infobae

La suerte del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, está en manos del juez Manuel Chuyo Zavaleta, según pudo conocer Infobae.

Y es que en el despacho de Chuyo Zavaleta, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, se encuentra el pedido de detención preliminar contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE por las fallas reportadas durante las elecciones del 12 de abril.

El requerimiento fiscal presentado en horas de la noche del martes 21, según confirmó el fiscal de la Nación Tomás Gálvez, violando la reserva de la investigación y dando a conocer detalles de la estrategia de la Fiscalía Provincial.

Piero Corvetto acudió a la Prefectura de Lima para solicitar garantías para su vida y la de sus hijos. (Composición: Infobae)

¿Quién es Manuel Chuyo?

Manuel Chuyo Zavaleta es un magistrado con más de 15 años de trayectoria en el sistema de Justicia. Inició como fiscal adjunto provincial de La Libertad en 2009, pero renunciaría a este cargo en 2015 para ya que había ganado una plaza para juez de investigación preparatoria de Lima.

Estuvo una breve temporada en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, desde febrero de 2017 hasta su renuncia en marzo de 2019. Inició en el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que luego se fusionó con la Sala Penal Nacional.

Durante su estadía en esta Corte, Chuyo Zavaleta vio casos de alto perfil como los procesos por los sobornos de Odebrecht y los actos de corrupción de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Como se mencionó, en marzo de 2019, declinó a seguir integrando la Corte Penal Nacional debido a razones familiares y académicas, por lo que regresó a la Corte de Lima. No obstante, eso no significó que haya dejado de ver casos que involucran a políticos.

Juez Manuel Chuyo en una audiencia judicial. Foto: Poder Judicial

Como juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ha intervenido en procesos contra no aforados implicados en la presunta red de corrupción en el Gobierno de Pedro Castillo.

Recientemende, a pedido de la Fiscalía, Chuyo Zavaleta autorizó el allanamiento de 5 mujeres beneficiadas durante el gobierno de José Jerí y otros 18 funcionarios involucrados en las presuntas contrataciones irregulares.

¿Cuándo se tomaría una decisión?

La decisión del juez Manuel Chuyo Zavaleta podría conocerse entre el 22 y el 23 de abril, según estimó el fiscal de la Nación Tomás Gálvez.

Las solicitudes de detención preliminar siempre deben tramitarse en reserva para impedir eventuales intentos de fuga o alteración de pruebas. Sin embargo, en el caso de Piero Corvetto, fue el propio Gálvez quien anunció públicamente la presentación del pedido.

Debido a la urgencia del requerimiento, el Juzgado que despacha Manuel Chuyo no convocará audiencia y tomará una decisión únicamente sobre la base de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en su requerimiento. El plazo para resolver podría extenderse si el Ministerio Público anexó una cantidad considerable de pruebas, ya que el juez debe analizar exhaustivamente cada documento antes de dictaminar, o si antes tiene que resolver otros requerimientos que llegan a su despacho.