Resultados en regiones ONPE al 94.197 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

El impacto del voto regional en la definición nacional

La dispersión del voto y la fortaleza de candidaturas regionales marcan la pauta en esta elección. A medida que la ONPE actualiza los datos, se observa cómo ciertos liderazgos consolidan posiciones en sus bastiones, mientras en otros casos la competencia se mantiene reñida. Esto ha generado un clima de expectativa e incertidumbre, ya que el desenlace final depende del avance en el procesamiento de las actas más alejadas y del voto en el extranjero.