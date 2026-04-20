Resultados en regiones ONPE al 94.197 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene en tiempo real el escrutinio de las actas de las elecciones generales en Perú, proceso que acapara la atención ciudadana y política a nivel nacional. Los resultados parciales muestran un escenario competitivo mientras el conteo se acerca al cierre, lo que genera expectativa acerca de quiénes disputarán la segunda vuelta.
Resultados ONPE al 94.197 % en regiones
-Amazonas 93.662%
Roberto Sánchez 36.077%
Keiko Fujimori 17.440%
Ricardo Belmont 10.680%
Alfonso López Chau 6.029%
Rafael López Aliaga 3.722%
-Áncash 92.598%
Keiko Fujimori: 18.051 %
Roberto Sánchez: 14.936 %
Ricardo Belmont: 10.068 %
Carlos Álvarez: 9.927 %
-Apurímac 96.431%
Roberto Sánchez: 40.877 %
Ricardo Belmont: 14.194 %
Alfonso López Chau: 10.809 %
Keiko Fujimori: 6.897 %
-Arequipa 98.363%
Jorge Nieto: 18.670 %
Ricardo Belmont: 10.888 %
Rafael López Aliaga: 10.621 %
Roberto Sánchez: 10.044 %
-Ayacucho 95.158%
Roberto Sánchez 31.291%
Pablo Alfonso López Chau 14.504%
Ricardo Belmont 14.480%
Keiko Fujimori 8.097%
-Cajamarca 94.363%
Roberto Sánchez: 41.703 %
Keiko Fujimori: 13.822 %
Ricardo Belmont: 11.007 %
Jorge Nieto: 4.608 %
-Callao 95.411%
Keiko Fujimori: 20.668 %
Jorge Nieto: 15.028 %
Rafael López Aliaga: 14.990 %
Carlos Álvarez: 12.109 %
-Cusco 96.209%
Roberto Sánchez: 22.741 %
Ricardo Belmont: 15.742 %
Alfonso López Chau: 14.760 %
Jorge Nieto: 8.927 %
-Huancavelica 95.051%
Roberto Sánchez: 43.377 %
Ricardo Belmont: 13.546 %
Alfonso López Chau: 9.260 %
Keiko Fujimori: 7.059 %
-Huánuco 91.286%
Roberto Sánchez: 29.418 %
Keiko Fujimori: 15.441 %
Ricardo Belmont: 14.179 %
Rafael López Aliaga: 5.979 %
-Ica 90.585%
Keiko Fujimori: 20.328 %
Carlos Álvarez: 11.631 %
Ricardo Belmont: 10.722 %
Jorge Nieto: 9.861 %
-Junín 95.367%
Keiko Fujimori 16.997%
Roberto Sánchez 12.221%
Ricardo Belmont 11.132%
Pablo Alfonso López Chau 11.059%
-La Libertad 92.663%
Keiko Fujimori: 20.261%
Jorge Nieto: 9.854%
Roberto Sánchez: 9.400%
Rosario Fernández: 8.930%
-Lambayeque 95.292%
Keiko Fujimori: 26.414 %
Roberto Sánchez: 10.642 %
Jorge Nieto: 10.353 %
Carlos Álvarez: 9.285 %
-Lima 95.251%
Rafael López Aliaga: 19.934 %
Keiko Fujimori: 17.874 %
Jorge Nieto: 15.117 %
Ricardo Belmont: 9.123 %
-Loreto 84.538%
Keiko Fujimori: 28.134 %
Carlos Álvarez: 11.886 %
Roberto Sánchez: 9.912 %
César Acuña: 7.006 %
-Madre de Dios 89.349%
Roberto Sánchez 23.226%
Ricardo Belmont 14.613%
Keiko Fujimori 13.584%
Alfonso López Chau 8.137%
-Moquegua 94.983%
Roberto Sánchez 12.816%
Ricardo Belmont 12.170%
Pablo Alfonso López Chau 10.549%
Jorge Nieto Montesinos 10.424%
-Pasco 93.142%
Roberto Sánchez: 18.736 %
Keiko Fujimori: 18.670 %
Ricardo Belmont: 12.008 %
Alfonso López Chau: 8.950 %
-Piura 91.858%
Keiko Fujimori: 27.972 %
Roberto Sánchez: 11.347 %
Carlos Álvarez: 10.683 %
Jorge Nieto: 8.782 %
-Puno 96.880%
Roberto Sánchez: 24.819 %
Ricardo Belmont: 17.711 %
Alfonso López Chau: 11.382 %
Yonhy Lescano: 11.095 %
-San Martín 93.607%
Roberto Sánchez 23.777%
Keiko Fujimori 23.253%
Ricardo Belmont 11.384%
Rafael López Aliaga 5.886%
-Tacna 95.005 %
Ricardo Belmont 14.583%
Roberto Sánchez 11.889%
Jorge Nieto Montesinos 11.479%
Pablo Alfonso López Chau 9.958%
-Tumbes 90.665 %
Keiko Fujimori 33.960%
Carlos Álvarez 14.869%
Roberto Sánchez 6.872%
Rafael López Aliaga 5.918%
-Ucayali 87.980%
Keiko Fujimori 29.532%
Roberto Sánchez 12.907%
Carlos Álvarez 10.447%
Ricardo Belmont 8.515%
El impacto del voto regional en la definición nacional
La dispersión del voto y la fortaleza de candidaturas regionales marcan la pauta en esta elección. A medida que la ONPE actualiza los datos, se observa cómo ciertos liderazgos consolidan posiciones en sus bastiones, mientras en otros casos la competencia se mantiene reñida. Esto ha generado un clima de expectativa e incertidumbre, ya que el desenlace final depende del avance en el procesamiento de las actas más alejadas y del voto en el extranjero.
La definición de quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta será consecuencia del cierre del conteo en regiones clave, donde pequeñas variaciones aún pueden alterar el orden de los finalistas.
Perspectivas hacia el cierre del conteo: el voto regional como factor clave
Con el conteo oficial acercándose a su fase final, la atención se centra en el comportamiento del voto a nivel regional. Las diferencias territoriales evidencian que la preferencia electoral no responde a una lógica homogénea, sino a dinámicas locales complejas, donde factores como la economía, la seguridad y el acceso a servicios públicos influyen en la decisión de los votantes.
En departamentos como Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Puno, los resultados muestran una inclinación hacia fuerzas distintas de las que lideran en la capital, lo que revela la fragmentación política y la pluralidad de intereses en el país.
La participación y los desafíos del proceso electoral peruano
Durante la jornada, la participación ciudadana resultó alta, aunque destaca el número de votos nulos y en blanco, que en algunas regiones supera incluso el caudal de los principales candidatos. Este fenómeno refleja tanto el desencanto como la exigencia de una renovación política en amplios sectores de la sociedad peruana.
Las autoridades electorales subrayan la importancia de la vigilancia ciudadana y del trabajo de los personeros de los partidos para garantizar la legitimidad del proceso. La ONPE y el JNE han reiterado su compromiso con la transparencia y la prontitud en la entrega de resultados.
Distribución regional del voto: dinámicas y contrastes territoriales
El escrutinio revela diferencias marcadas en el respaldo a los candidatos según la región. Por ejemplo, en Cajamarca, Roberto Sánchez obtuvo más del 41% de los votos válidos, mientras en Lambayeque la preferencia se inclinó hacia Keiko Fujimori con más del 26%. En Amazonas, el candidato de Juntos por el Perú también lidera con una amplia ventaja, mientras en Lima destaca el desempeño de Rafael López Aliaga.
La ONPE señala que estas tendencias responden a realidades políticas y sociales diversas en cada departamento. El país se presenta como un mosaico electoral donde los liderazgos regionales juegan un papel determinante en la conformación del mapa político nacional.
Competencia cerrada y expectativa por la segunda vuelta
El panorama revela que ninguna candidatura alcanzó el porcentaje suficiente para definir la presidencia en primera vuelta, por lo que la definición se trasladará a un balotaje previsto para el 7 de junio. La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, explicó que los resultados presidenciales finales se conocerán en las próximas semanas, cuando se terminen de procesar todas las actas y se resuelvan eventuales impugnaciones.
Los candidatos y los primeros resultados oficiales
Entre los principales postulantes, Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) se posiciona como la candidata con mayor respaldo hasta el momento, seguida de Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú), Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (Renovación Popular), Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno), Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras), Carlos Gonsalo Álvarez Loayza (Partido País para Todos) y Pablo Alfonso López Chau Nava (Ahora Nación - AN).
El contexto de los comicios generales en Perú
Las elecciones generales de 2026 han movilizado a millones de peruanos que acudieron a las urnas para elegir presidente, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. La jornada se desarrolló bajo la vigilancia de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismos responsables de garantizar la transparencia del proceso. El avance del conteo puede consultarse en línea, con actualizaciones constantes que permiten observar la evolución de los resultados en tiempo real.