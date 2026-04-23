Perú

Familia de Pablo Heredia piden que le muestren sus saludos en ‘La Granja VIP: “Deseamos que lo reciba, al igual que todos”

A través de las redes sociales, los seres queridos del argentino expresaron su incomodidad por no hacerle saber su cariño al actor

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Díptico de un hombre con barba oscura; a la izquierda, con sombrero marrón y semblante serio; a la derecha, sonriendo con camisa vaquera frente a un edificio de madera
Pablo Heredia es visto en dos momentos distintos, uno reflexivo durante 'La Granja VIP' y otro sonriente, mientras su familia pide que le muestren sus saludos en el reality.

La Granja VIP atraviesa días marcados por momentos emotivos para sus participantes. Algunos, como Pablo Heredia, viven el desafío de estar lejos de sus familias, sin la posibilidad de recibir apoyo directo en Perú.

Los familiares y amigos del actor argentino decidieron hacer público su pedido a la producción del programa. A través de redes sociales, reclamaron que sus mensajes de cariño no han sido emitidos, a pesar de que los enviaron cuando la producción los solicitó.

“Hace varios días nos pidieron (la producción) un saludo para Pablo de los padres y lo enviamos. Hoy enviamos (amigos) la pregunta para Shirley y no la pusieron al aire en La Granja VIP”, detallaron en un comunicado difundido en internet.

A través de las redes sociales, los seres queridos del argentino expresaron su incomodidad por no hacerle saber su cariño al actor | TikTok

El entorno de Pablo aclaró que entiende las limitaciones de tiempo que impone la televisión. Sin embargo, insistieron en la necesidad de que su ser querido reciba el mismo trato que los demás participantes, sobre todo por ser extranjero y no tener a su familia cerca.

“Entendemos que los tiempos de programa y la TV en vivo, pero deseamos que Pablo, al igual que todos, reciba cuando antes el afecto de sus seres queridos”, manifestaron sus familiares.

La mañana del 23 de abril, el club de fans de Pablo Heredia quiso compensar la ausencia de mensajes en el programa. Para demostrarle su apoyo, enviaron una avioneta con un mensaje de aliento que sobrevoló la zona donde se graba el reality.

Captura de pantalla de historia de Instagram con texto: "Familiares de Pablo Heredia piden sus saludos en La Granja VIP". Rostros parciales de personas y emoji pensativo
Familiares y amigos de Pablo Heredia solicitan a la producción de 'La Granja VIP' que muestren los mensajes de apoyo enviados para el concursante.

El gesto emocionó profundamente al actor, quien no pudo contener las lágrimas frente a la muestra de cariño. Sus seguidores y amigos celebraron la acción, convencidos de que Pablo necesitaba ese respaldo en un momento vulnerable.

Pablo llora por distanciamiento de Shirley Arica

El aislamiento en La Granja VIP no solo afecta a Pablo Heredia por la distancia con su familia. Su relación sentimental con Shirley Arica también se convirtió en un foco de tensión.

Según lo reportado, el actor atravesó una crisis emocional luego de terminar su romance con la modelo, situación que se desarrolló en vivo durante la transmisión del programa. La ruptura ocurrió después de que Shirley eligiera dormir en la misma habitación que su expareja, Diego Chávarri, lo que generó incomodidad y distancia con Pablo.

En ese contexto, el conductor del programa abordó el tema y Pablo explicó que la presión del encierro y la convivencia afectaron su vínculo con Shirley.

Pablo Heredia puso fin a su relación con Shirley Arica tras la polémica decisión de dormir con Diego Chávarri. IG

“Yo no dije que Shirley tenía mala intención, esto es algo personal (…) Si yo en una persona, por muy buena intención que tenga de hablar conmigo, no veo una intención de cambiar… entonces prefiero no hablar”, expresó Pablo Heredia.

La participante Pati Lorena intervino para resaltar la situación de Pablo y la falta de contacto con su familia. “Pablo hasta ahora no ha tenido el acercamiento con sus seres amados, sus padres y hermanos. Yo creo que a él le afecta, el 100% en lo emocional, y está solo en este país, y está solo en esta casa”, afirmó.

Consultado sobre su estado emocional, Pablo admitió sentirse muy afectado. Al abordar el tema, no pudo evitar quebrarse y rompió en llanto frente a sus compañeros. Samahara Lobatón lo acompañó y lo consoló, mientras Shirley mantuvo una actitud distante.

A pesar de la tensión, tras la noche de careo del 22 de abril, Shirley Arica y Pablo Heredia retomaron el diálogo y lograron acercarse nuevamente. Ambos decidieron dejar atrás los conflictos y recuperar la buena relación dentro de la casa.

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