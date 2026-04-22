Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 22 de abril

El dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 3,44 soles en promedio, lo que implicó un cambio del 0,03% con respecto a los 3,44 soles de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 0,16%, por lo que en el último año aún conserva una bajada del 5,97%.

En relación a los cambios de este día respecto de días pasados, encadena tres fechas sucesivas de números positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es de 9,23%, que es una cifra visiblemente superior al dato de volatilidad anual (6,23%), así que está presentando un comportamiento más inestable.