Gian Marco rompe en llanto en TV internacional tras recordar su niñez y la separación de sus padres

El cantautor peruano conmovió a jurados y público en ‘A otro nivel’ al compartir cómo la música lo ayudó a superar la separación de sus padres cuando tenía seis años.

El cantautor peruano Gian Marco vivió un momento de profunda emoción durante una reciente edición del programa de talento colombiano ‘A otro nivel’. En su rol de jurado, el intérprete de 55 años se quebró ante las cámaras tras escuchar una canción que marcó su infancia y lo transportó a uno de los episodios más difíciles de su vida: la separación de sus padres cuando tenía apenas seis años.

La escena se produjo tras la interpretación del tema ‘Un beso y una flor’, clásico del español Nino Bravo, a cargo del grupo Notas Cruzadas. Al finalizar la presentación, Gian Marco intentó expresar su opinión, pero la emoción lo superó. “No puedo hablar”, alcanzó a decir antes de romper en llanto, visiblemente conmovido. Sus compañeros de jurado y la presentadora Cristian Hurtado no dudaron en rodearlo y ofrecerle abrazos y palabras de apoyo, mientras el público y los concursantes lo aplaudían en señal de empatía y respeto.

Un emotivo recuerdo

Luego de recuperar la calma, el autor de ‘Parte de este juego’ compartió un recuerdo íntimo con los presentes. Relató cómo la música y, en particular, la guitarra, fueron su refugio en la niñez tras la separación de sus padres. “Cuando yo tenía 6 años, aprendí a tocar guitarra con esta canción. Recuerdo mucho a mi padre y a mi madre juntos. Ellos se separaron. Yo era muy chiquito cuando se separaron, pero la guitarra y esta canción me dieron la fortaleza para ser quien soy ahora”, confesó, dejando ver la importancia que tuvo el arte en su proceso de resiliencia y crecimiento personal.

Este instante no solo reveló la sensibilidad de Gian Marco, sino también la conexión profunda que sostiene con la música como hilo conductor de su vida y motor de superación. “La canción, si se ponen a escuchar lo que dice la letra, es lo que creo que nos pasa, y nos ha pasado al jurado también, es que todos los sueños que hemos cumplido y hemos tenido…”, agregó, resaltando cómo las experiencias de la infancia influyen en los sueños y metas de quienes se dedican al arte.

El cantante recordó con detalle imágenes de su niñez: su perro, el parque donde jugaba, y los primeros sueños de presentarse ante grandes públicos. “Cuando los veo cantar a ustedes me acuerdo de ese chiquillo que tenía 6 años y soñaba con tocar en teatros y tocar en estadios y escribirles a otras personas. Me siento muy identificado con ustedes y, obviamente, con el recuerdo de mi niñez. Esta canción es mi niñez; mi perro, mi parque. Gracias”, concluyó, provocando una ovación entre los presentes.

Gian Marco revive su niñez y rompe en llanto en televisión internaciona. Fuente: A otro nivel

La reacción de Gian Marco generó una ola de comentarios en redes sociales, donde se valoró la honestidad y la vulnerabilidad del artista al compartir una historia tan personal en televisión internacional.

Gian Marco representa al Perú en ‘A otro nivel’

La cuarta temporada del reality show colombiano ‘A otro nivel’ se estrenó el 18 de febrero de 2026, teniendo como jurados a Kike Santander, Felipe Peláez y nuestro compatriota Gian Marco. Su presentadora es Cristina Hurtado.

Durante su participación en ‘A otro nivel’, Gian Marco se ha destacado no solo por su criterio y experiencia como músico, sino también por su empatía con los concursantes y su disposición a compartir fragmentos de su historia que pueden servir de inspiración para quienes atraviesan situaciones complejas en su vida personal.

El episodio fue ampliamente comentado en redes, donde seguidores de distintos países elogiaron al artista por mostrar su lado humano y reconocer el papel fundamental que tuvo la música en su desarrollo. Además, muchos recordaron su trayectoria y los mensajes de superación que transmite a través de sus canciones.

La música, como recordó Gian Marco en el programa, no solo ha sido para él una profesión, sino un refugio y una herramienta para sobrellevar las adversidades.

Gian Marco da consejo a participante con un testimonio de vida. Captura/ A otro nivel