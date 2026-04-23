Mr Peet cuestionó el duro presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hubo una gran inversión, no se trajo a un jugador de Indonesia”

Mr Peet cuestionó el duro presente de Federico Girotti en Alianza Lima.

Alianza Lima consiguió una victoria categórica por 8-0 ante Cusco FC, resultado que le permite mantenerse firme en la pelea por el Torneo Apertura. Sin embargo, la expectativa en torno a Federico Girotti sigue presente, ya que no ha tenido la continuidad esperada desde su llegada y, para agravar la situación, estaría de baja durante tres semanas por una lesión en el hombro izquierdo.

Bajo esa premisa, Mr. Peet expresó su desconcierto por la escasa participación del atacante argentino, subrayando la fuerte apuesta económica que hizo el club: la entidad ‘íntima’ invirtió USD 1,6 millones para sumar a sus filas a un jugador con experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

“Alianza ha traído un jugador que ha disputado más de 60 partidos en las dos últimas temporadas en el fútbol argentino, titular de un equipo argentino de Primera División como Talleres”, fueron sus primeras palabras en su programa de YouTube, Madrugol.

El análisis del periodista deportivo fue más allá de la simple ausencia del jugador en el once titular. En esa línea, consideró legítimo que Pablo Guede, técnico ‘blanquiazul’, elija a los futbolistas que más se ajusten a su idea de juego. “El entrenador está en todo su derecho de hacer jugar a los 11 que él desea y en los cuales cree que puedan dar lo mejor para lo que él trabaja, planifica y presenta como estrategia”, apuntó.

Federico Girotti firmó contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028. - créditos: Alianza Lima

“Hay una inversión importante que ha hecho la institución para un jugador que suma poco y nada de minutos. Esto es pregunta, ¿no se está desperdiciando un jugador que viene de la liga argentina? ¿No tiene condiciones Girotti para jugar en Alianza?”, planteó Mr Peet en tono crítico, abriendo el debate entre la política de fichajes del club y las decisiones técnicas.

La situación genera interrogantes en la hinchada de Alianza Lima, ya que la apuesta por Federico Girotti apuntaba a sumar jerarquía y gol en un plantel que dejaba partir a, nada más ni nada menos, que a Hernán Barcos.

Para Peter Arévalo, no se trata de una contratación secundaria: “Yo no lo entiendo, en serio. No es que trajimos a un jugador de la C, de la B ni de la liga de Indonesia. Trajimos un jugador titular, que vino a Matute y nos hizo dos goles; que jugó en San Lorenzo, que jugó en River, hizo goles. Está acostumbrado a jugar con defensas rudas que te golpean, está acostumbrado a jugar por arriba”.

En ese contexto, la ausencia de Girotti en el equipo titular resulta paradójica para quienes esperaban ver rápidamente su aporte en el fútbol peruano. “Salvo que haya venido el primo de Girotti, lo digo con sarcasmo, pero yo no entiendo. No es que se trajo a un suplente, a un chico de la reserva. Quiero verlo un partido completo, yo no sé por qué no le podría ir bien en el fútbol peruano”, agregó.

El periodista deportivo habló de la complicada actualidad del delantero argentino debido a su escasez de minutos. (Video: Madrugol)

En el presente, la situación de Girotti genera inquietud porque, tras varias fechas, no ha logrado consolidarse como pieza clave en el esquema de Guede. No obstante, se conoció que habría tenido un inconveniente con el DT argentino, que optó por priorizar a Paolo Guerrero y Luis Ramos.

Presidente de Talleres sobre poca participación de Federico Girotti en Alianza Lima

El debate sobre el presente de Federico Girotti en Perú también llegó a Argentina, donde el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, intervino para aclarar la situación contractual y deportiva del futbolista. “Alianza Lima solo puede decidir venta de Federico Girotti. Nosotros damos la conformidad (50% derechos económicos)”, expresó para TV Perú, dejando en claro que el club peruano tiene potestad sobre el futuro del atacante.

Además, el dirigente mostró confianza en las condiciones del jugador y alentó a que reciba continuidad. “¡Es goleador! Hay que darle confianza! Que juegue tres a cuatro partidos seguidos los 90 minutos y rendirá”, afirmó.