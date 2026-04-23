Perú Deportes

Mr Peet cuestionó el duro presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hubo una gran inversión, no se trajo a un jugador de Indonesia”

El periodista deportivo habló de la situación del delantero argentino en el cuadro ‘blanquiazul’, que se agrava con su lesión en el hombro izquierdo

Guardar
Mr Peet cuestionó el duro presente de Federico Girotti en Alianza Lima.
Mr Peet cuestionó el duro presente de Federico Girotti en Alianza Lima.

Alianza Lima consiguió una victoria categórica por 8-0 ante Cusco FC, resultado que le permite mantenerse firme en la pelea por el Torneo Apertura. Sin embargo, la expectativa en torno a Federico Girotti sigue presente, ya que no ha tenido la continuidad esperada desde su llegada y, para agravar la situación, estaría de baja durante tres semanas por una lesión en el hombro izquierdo.

Bajo esa premisa, Mr. Peet expresó su desconcierto por la escasa participación del atacante argentino, subrayando la fuerte apuesta económica que hizo el club: la entidad ‘íntima’ invirtió USD 1,6 millones para sumar a sus filas a un jugador con experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Alianza ha traído un jugador que ha disputado más de 60 partidos en las dos últimas temporadas en el fútbol argentino, titular de un equipo argentino de Primera División como Talleres”, fueron sus primeras palabras en su programa de YouTube, Madrugol.

El análisis del periodista deportivo fue más allá de la simple ausencia del jugador en el once titular. En esa línea, consideró legítimo que Pablo Guede, técnico ‘blanquiazul’, elija a los futbolistas que más se ajusten a su idea de juego. “El entrenador está en todo su derecho de hacer jugar a los 11 que él desea y en los cuales cree que puedan dar lo mejor para lo que él trabaja, planifica y presenta como estrategia”, apuntó.

Federico Girotti, el llamado a suceder a Hernán Barcos. - Crédito: Alianza Lima
Federico Girotti firmó contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028. - créditos: Alianza Lima

Hay una inversión importante que ha hecho la institución para un jugador que suma poco y nada de minutos. Esto es pregunta, ¿no se está desperdiciando un jugador que viene de la liga argentina? ¿No tiene condiciones Girotti para jugar en Alianza?”, planteó Mr Peet en tono crítico, abriendo el debate entre la política de fichajes del club y las decisiones técnicas.

La situación genera interrogantes en la hinchada de Alianza Lima, ya que la apuesta por Federico Girotti apuntaba a sumar jerarquía y gol en un plantel que dejaba partir a, nada más ni nada menos, que a Hernán Barcos.

Para Peter Arévalo, no se trata de una contratación secundaria: “Yo no lo entiendo, en serio. No es que trajimos a un jugador de la C, de la B ni de la liga de Indonesia. Trajimos un jugador titular, que vino a Matute y nos hizo dos goles; que jugó en San Lorenzo, que jugó en River, hizo goles. Está acostumbrado a jugar con defensas rudas que te golpean, está acostumbrado a jugar por arriba”.

En ese contexto, la ausencia de Girotti en el equipo titular resulta paradójica para quienes esperaban ver rápidamente su aporte en el fútbol peruano. “Salvo que haya venido el primo de Girotti, lo digo con sarcasmo, pero yo no entiendo. No es que se trajo a un suplente, a un chico de la reserva. Quiero verlo un partido completo, yo no sé por qué no le podría ir bien en el fútbol peruano”, agregó.

El periodista deportivo habló de la complicada actualidad del delantero argentino debido a su escasez de minutos. (Video: Madrugol)

En el presente, la situación de Girotti genera inquietud porque, tras varias fechas, no ha logrado consolidarse como pieza clave en el esquema de Guede. No obstante, se conoció que habría tenido un inconveniente con el DT argentino, que optó por priorizar a Paolo Guerrero y Luis Ramos.

Presidente de Talleres sobre poca participación de Federico Girotti en Alianza Lima

El debate sobre el presente de Federico Girotti en Perú también llegó a Argentina, donde el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, intervino para aclarar la situación contractual y deportiva del futbolista. “Alianza Lima solo puede decidir venta de Federico Girotti. Nosotros damos la conformidad (50% derechos económicos)”, expresó para TV Perú, dejando en claro que el club peruano tiene potestad sobre el futuro del atacante.

Además, el dirigente mostró confianza en las condiciones del jugador y alentó a que reciba continuidad. “¡Es goleador! Hay que darle confianza! Que juegue tres a cuatro partidos seguidos los 90 minutos y rendirá”, afirmó.

Temas Relacionados

Mr PeetPeter ArévaloFederico GirottiAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana: “Tiene el deseo de defender al país”

La excentral de la ‘bicolor’ tiene dos hijas, que juegan en Estados Unidos, una como central y otra polifuncional. ¿Vendrán a Perú?

Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana: “Tiene el deseo de defender al país”

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima?

Tras rumores de su posible llegada a Regatas Lima, un medio brasileño dio detalles del futuro de la armadora para la próxima temporada. Los hinchas se emocionan con la probable vuelta de la voleibolista

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima?

Giancarlo Granda rechazó ‘camita’ en Universitario, pero dejó ácida crítica a directiva por bajo nivel con Javier Rabanal: “Fueron 4 meses perdidos”

El periodista deportivo analizó el triunfo de la ‘U’ ante Deportivo Garcilaso y dejó un fuerte mensaje a la directiva por la contratación del técnico español

Giancarlo Granda rechazó ‘camita’ en Universitario, pero dejó ácida crítica a directiva por bajo nivel con Javier Rabanal: “Fueron 4 meses perdidos”

Nolberto Solano lanzó dura respuesta a Jean Ferrari y aclaró polémica con Alex Valera: “No salga con el papel de guardaespaldas”

El técnico nacional apuntó contra el director general de fútbol de la Federación y reafirmó su posición sobre la gestión de Agustín Lozano: “No defiendas lo indefendible”

Nolberto Solano lanzó dura respuesta a Jean Ferrari y aclaró polémica con Alex Valera: “No salga con el papel de guardaespaldas”

A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano HOY: partido clave en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘guerreros’ tienen la posibilidad de quedar como únicos líderes de la primera fase si logran un triunfo en la altitud de Cusco. Consulta aquí los horarios del cotejo

A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano HOY: partido clave en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Misión de la Unión Europea afirma que hechos irregulares del 12 de abril deben investigarse de forma “independiente”

Elecciones 2026: Misión de la Unión Europea afirma que hechos irregulares del 12 de abril deben investigarse de forma “independiente”

Tren Lima–Chosica varado: MTC niega traslado y vagones Caltrain quedan en el Parque de la Muralla

Revelan vínculos del ministro de Defensa, Amadeo Flores, con Fuerza Popular: Hizo aportes y fue asesor de Rosangella Barbarán

Proveedor de los cazas F-16 afirma que el modelo que compró el Perú es “el más avanzado jamás producido”

Resultados ONPE al 94,650 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

ENTRETENIMIENTO

Erick Elera reacciona fastidiado tras ser vinculado a un ‘ampay’: “No tengo nada de qué hablar, son estupideces”

Erick Elera reacciona fastidiado tras ser vinculado a un ‘ampay’: “No tengo nada de qué hablar, son estupideces”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera reaccionan incómodos al enterarse que su confesión de atracción fue expuesta: “Fuerzas Thalía”

Gian Marco emociona al público al aparecer en concierto de Laura Pausini, en Bogotá: italiana le expresó su admiración y cantaron juntos

Yahaira Plasencia habla sobre su relación con el ‘Diablo’: “Suma mucho a mi vida y respeta mis espacios”

Familia de Pablo Heredia piden que le muestren sus saludos en ‘La Granja VIP: “Deseamos que lo reciba, al igual que todos”

DEPORTES

Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana: “Tiene el deseo de defender al país”

Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana: “Tiene el deseo de defender al país”

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima?

Giancarlo Granda rechazó ‘camita’ en Universitario, pero dejó ácida crítica a directiva por bajo nivel con Javier Rabanal: “Fueron 4 meses perdidos”

Nolberto Solano lanzó dura respuesta a Jean Ferrari y aclaró polémica con Alex Valera: “No salga con el papel de guardaespaldas”

A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano HOY: partido clave en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026