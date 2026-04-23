Perú

DNI pendientes en Perú superan los 500 mil: consulta aquí si debes recoger el tuyo

A poco menos de dos meses de la segunda vuelta, Reniec recordó a los ciudadanos la importancia de recoger su documento de identidad, ya que es indispensable para poder ejercer su derecho al voto

Guardar
¿Tramitaste tu DNI? Podría estar listo: hay 521 mil sin recoger en Perú
¿Tramitaste tu DNI? Podría estar listo: hay 521 mil sin recoger en Perú

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) alertó que existen 521.670 DNI de adultos pendientes de recojo en todo el país, según el corte del 22 de abril de 2026. La entidad exhortó a los ciudadanos a acercarse a la oficina donde realizaron el trámite o a la sede que eligieron de forma virtual para recoger su documento.

El organismo recordó que el DNI es un documento clave para la vida diaria, ya que permite identificarse en trámites civiles, bancarios y administrativos, además de ser necesario para acceder a servicios o realizar compras.

En esta coyuntura electoral, a menos de dos meses para la segunda vuelta, también es indispensable que todos cuenten con el documento para poder ejercer su derecho al voto.

Regiones con más DNI sin recoger en Perú

De acuerdo con el reporte oficial del Reniec, Lima concentra la mayor cantidad de documentos pendientes, con 151.195 DNI que aún no han sido recogidos.

Le siguen otras regiones con cifras significativas:

  • La Libertad: 33.993
  • Piura: 31.051
  • Arequipa: 28.001
  • Áncash: 25.602

En el resto del país, la lista continúa con Junín (24.197), Lambayeque (23.562), Cusco (23.402), Cajamarca (21.096), Ica (20.778), Puno (17.645), San Martín (16.642), Huánuco (15.204), Loreto (14.050), Callao (11.437), Ucayali (11.052), Ayacucho (10.086), Apurímac (8.219), Madre de Dios (7.718), Amazonas (6.924), Tacna (5.770), Huancavelica (4.310), Pasco (3.816), Tumbes (3.033) y Moquegua (2.887).

Reniec entregó miles de DNI y ahora retoma su horario regular
Reniec entregó miles de DNI y ahora retoma su horario regular

Cómo verificar si tu DNI ya está listo

Antes de acudir a una sede, el Reniec recomienda verificar si el documento ya está disponible. Para ello, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma oficial de la entidad y seguir estos pasos:

  1. Elegir la opción de consulta por DNI o número de solicitud.
  2. Ingresar los datos requeridos y hacer clic en “consultar”.

El sistema mostrará el nombre del ciudadano, la fecha del trámite, la oficina donde lo realizó o seleccionó vía web y el porcentaje de avance. Si el estado figura al 100%, significa que el DNI ya está impreso y listo para ser recogido.

Horarios de atención y recomendaciones para recoger tu DNI

El Reniec informó que sus oficinas registrales atienden en horario regular de 08:45 a.m. a 16:45 p.m., mientras que las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), ubicadas principalmente en hospitales, operan hasta las 16:30 p.m.

En tanto, los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) manejan horarios diferenciados.

Para evitar contratiempos, la entidad recomienda:

  • Verificar previamente si el DNI está listo.
  • Acudir con el comprobante de trámite.
  • Llegar con anticipación a la sede.
  • Seguir las indicaciones del personal.

Además, recordó que varios servicios, como duplicado o renovación del DNI, pueden realizarse de forma virtual, lo que permite reducir tiempos de espera y desplazamientos innecesarios.

Imagen JKK3YKEOWJEE5JNGWZ7EWNF3BM

¿Por qué es importante recoger tu DNI?

El Reniec enfatiza que no recoger el DNI puede generar dificultades en múltiples ámbitos, ya que este documento es indispensable para realizar gestiones básicas y acceder a servicios tanto públicos como privados.

Por ello, la entidad insiste en que los ciudadanos verifiquen el estado de su trámite y acudan a recoger su documento cuanto antes, especialmente en un contexto donde más de medio millón de DNI ya están listos y esperan ser entregados.

Temas Relacionados

DNIReniecDNI amarillocambio de DNIperu-noticias

Más Noticias

Los Chankas 0-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Duelo clave en Andahuaylas. Los ’guerreros’ se miden ante el ‘papá’ en un compromiso que va a definir el liderato del primer certamen del año

Los Chankas 0-0 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Nilson Loyola aborda el paso de Pedro Aquino por Alianza Lima: “Él es de Sporting Cristal, obvio te duele”

El actual defensor del Sport Boys reafirma que la ‘Roca’ se identifica con la institución del Rímac, aunque respeta su decisión de probar suerte en La Victoria: “Son cosas que pasan”

Nilson Loyola aborda el paso de Pedro Aquino por Alianza Lima: “Él es de Sporting Cristal, obvio te duele”

El torero peruano Andrés Roca Rey sufre grave cornada en Sevilla: el toro lo hiere en el muslo y lo lanza por el aire

Tras el percance, fue evacuado rápidamente a la enfermería y sometido a una operación de urgencia, mientras se evalúa el alcance de la herida

El torero peruano Andrés Roca Rey sufre grave cornada en Sevilla: el toro lo hiere en el muslo y lo lanza por el aire

FAP advierte que aviones F-16 practican maniobras en cielo de Lima  hasta viernes 24 de abril: Ruido inquieta a vecinos

La Fuerza Aérea del Perú informó que las maniobras de los cazas estadounidenses están relacionadas a su presentación en el Festival Aéreo BALP Lima 2026, en medio de la polémica por la reciente compra de las aeronaves a Lockheed Martin

FAP advierte que aviones F-16 practican maniobras en cielo de Lima  hasta viernes 24 de abril: Ruido inquieta a vecinos

Retiran cableado en Ate, Santa Anita y Villa El Salvador que incumple normas y genera riesgo eléctrico para la seguridad pública

Luz del Sur advierte que la cercanía indebida entre cables de telecomunicaciones y redes de media tensión puede provocar descargas y cortes de luz

Retiran cableado en Ate, Santa Anita y Villa El Salvador que incumple normas y genera riesgo eléctrico para la seguridad pública
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Manuel Chuyo Zavaleta: ¿Quién es el juez que decidirá si Piero Corvetto es detenido o no?

Manuel Chuyo Zavaleta: ¿Quién es el juez que decidirá si Piero Corvetto es detenido o no?

Elecciones 2026: Fiscalía ordena peritaje informático a equipos de la ONPE usados el 12 de abril

Elecciones 2026: Misión de la Unión Europea afirma que hechos irregulares del 12 de abril deben investigarse de forma “independiente”

Tren Lima–Chosica varado: MTC niega traslado y vagones Caltrain quedan en el Parque de la Muralla

Revelan vínculos del ministro de Defensa, Amadeo Flores, con Fuerza Popular: Hizo aportes y fue asesor de Rosangella Barbarán

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez habla de su ingreso a Mande quien Mande: “Todo tiene su momento”

Tula Rodríguez habla de su ingreso a Mande quien Mande: “Todo tiene su momento”

Erick Elera reacciona fastidiado tras ser vinculado a un ‘ampay’: “No tengo nada de qué hablar, son estupideces”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera reaccionan incómodos al enterarse que su confesión de atracción fue expuesta: “Fuerzas Thalía”

Gian Marco emociona al público al aparecer en concierto de Laura Pausini, en Bogotá: italiana le expresó su admiración y cantaron juntos

Yahaira Plasencia habla sobre su relación con el ‘Diablo’: “Suma mucho a mi vida y respeta mis espacios”

DEPORTES

Los Chankas vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los Chankas vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la punta del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano HOY: partido clave en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Mr Peet cuestionó el duro presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hubo una gran inversión, no se trajo a un jugador de Indonesia”

Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana: “Tiene el deseo de defender al país”

Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima?