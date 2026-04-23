DNI pendientes en Perú superan los 500 mil: consulta aquí si debes recoger el tuyo

¿Tramitaste tu DNI? Podría estar listo: hay 521 mil sin recoger en Perú

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) alertó que existen 521.670 DNI de adultos pendientes de recojo en todo el país, según el corte del 22 de abril de 2026. La entidad exhortó a los ciudadanos a acercarse a la oficina donde realizaron el trámite o a la sede que eligieron de forma virtual para recoger su documento.

El organismo recordó que el DNI es un documento clave para la vida diaria, ya que permite identificarse en trámites civiles, bancarios y administrativos, además de ser necesario para acceder a servicios o realizar compras.

En esta coyuntura electoral, a menos de dos meses para la segunda vuelta, también es indispensable que todos cuenten con el documento para poder ejercer su derecho al voto.

Regiones con más DNI sin recoger en Perú

De acuerdo con el reporte oficial del Reniec, Lima concentra la mayor cantidad de documentos pendientes, con 151.195 DNI que aún no han sido recogidos.

Le siguen otras regiones con cifras significativas:

La Libertad: 33.993

Piura: 31.051

Arequipa: 28.001

Áncash: 25.602

En el resto del país, la lista continúa con Junín (24.197), Lambayeque (23.562), Cusco (23.402), Cajamarca (21.096), Ica (20.778), Puno (17.645), San Martín (16.642), Huánuco (15.204), Loreto (14.050), Callao (11.437), Ucayali (11.052), Ayacucho (10.086), Apurímac (8.219), Madre de Dios (7.718), Amazonas (6.924), Tacna (5.770), Huancavelica (4.310), Pasco (3.816), Tumbes (3.033) y Moquegua (2.887).

Reniec entregó miles de DNI y ahora retoma su horario regular

Cómo verificar si tu DNI ya está listo

Antes de acudir a una sede, el Reniec recomienda verificar si el documento ya está disponible. Para ello, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma oficial de la entidad y seguir estos pasos:

Elegir la opción de consulta por DNI o número de solicitud. Ingresar los datos requeridos y hacer clic en “consultar”.

El sistema mostrará el nombre del ciudadano, la fecha del trámite, la oficina donde lo realizó o seleccionó vía web y el porcentaje de avance. Si el estado figura al 100%, significa que el DNI ya está impreso y listo para ser recogido.

Horarios de atención y recomendaciones para recoger tu DNI

El Reniec informó que sus oficinas registrales atienden en horario regular de 08:45 a.m. a 16:45 p.m., mientras que las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), ubicadas principalmente en hospitales, operan hasta las 16:30 p.m.

En tanto, los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) manejan horarios diferenciados.

Para evitar contratiempos, la entidad recomienda:

Verificar previamente si el DNI está listo.

Acudir con el comprobante de trámite.

Llegar con anticipación a la sede.

Seguir las indicaciones del personal.

Además, recordó que varios servicios, como duplicado o renovación del DNI, pueden realizarse de forma virtual, lo que permite reducir tiempos de espera y desplazamientos innecesarios.

¿Por qué es importante recoger tu DNI?

El Reniec enfatiza que no recoger el DNI puede generar dificultades en múltiples ámbitos, ya que este documento es indispensable para realizar gestiones básicas y acceder a servicios tanto públicos como privados.

Por ello, la entidad insiste en que los ciudadanos verifiquen el estado de su trámite y acudan a recoger su documento cuanto antes, especialmente en un contexto donde más de medio millón de DNI ya están listos y esperan ser entregados.