Laura Pausini se disculpa con público peruano por reclamo en concierto: “Me expliqué mal, pero la segunda fila me explotó el corazón”

Laura Pausini se disculpó tras reclamar a la primera fila en su concierto de Lima y agradeció el cariño de la segunda fila. IG

La noche del sábado 18 de abril, el esperado concierto de Laura Pausini en el Arena 1 de la Costa Verde terminó en ovación… pero también en controversia.

Ante más de 15.000 personas, la estrella italiana brindó un espectáculo cargado de nostalgia, hits y emoción, pero sorprendió al interrumpir su show para reclamar a los asistentes de la primera fila por no cantar sus canciones. El episodio se viralizó rápidamente y generó opiniones divididas entre los fanáticos.

“Pagan mucho, pero no saben mis canciones”, reclamó la artista, visiblemente incómoda, y pidió al camarógrafo que enfocara al público más participativo. “Chicos de la primera fila, muevan los labios”, insistió, provocando reacciones encontradas en el Arena 1.

Durante su concierto en Lima, Perú, Laura Pausini detuvo el show para dirigirse a los asistentes de la primera fila, señalando que, a pesar de haber pagado más, no estaban cantando sus canciones. El público reaccionó con una ovación. Video: TikTok @el_brayan241

Un reclamo inesperado y el impacto en el público

La actitud directa de Pausini generó comentarios inmediatos en redes sociales. Mientras algunos asistentes consideraron justificado el reclamo —argumentando que quienes acceden a los mejores sectores deberían ser verdaderos fans—, otros defendieron el derecho del público a disfrutar el show a su manera, recordando que el alto costo de las entradas no implica necesariamente saberse todo el repertorio.

Tras el incidente, la artista continuó con el espectáculo y recibió el cariño del grueso del público, especialmente de las filas posteriores, que corearon cada tema con entusiasmo. El repertorio incluyó clásicos como “Yo canto”, “Se fue”, “Víveme”, y emotivos homenajes a Gian Marco y Shakira.

Laura Pausini detuvo su concierto en Lima para reclamar a los fans de la primera fila por no saber sus canciones. (Instagram Laura Pausini / Captura de video)

Laura Pausini se disculpa y explica el trasfondo de su reacción

La polémica no pasó desapercibida para la propia Pausini, quien al día siguiente compartió un mensaje de despedida en redes sociales, agradeciendo la experiencia vivida en Lima y rememorando su visita a la Huaca Pucllana. Sin embargo, fue la respuesta a un comentario lo que terminó de aclarar su postura respecto al episodio de la primera fila.

“Quizás me expliqué mal, en la primera fila estaban tantas personas que no abrían la boca desde el principio del concierto. Es su derecho, claro, pero para un cantante ver que quien está ahí en frente está callado te hace sentir un poco triste, especialmente porque detrás todos cantaban… Si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas”, escribió Pausini, reconociendo que su intención no era herir a nadie.

La intérprete italiana también sugirió que, en ocasiones, los asientos en primera fila son ocupados por invitados del promotor y no por fans genuinos, lo que puede afectar la conexión con el artista. “Desde la segunda fila cantaban con tanta fuerza que me explotó el corazón… por eso pregunté al camarógrafo por qué no mostraba a quien gritaba de amor”, finalizó.

Lejos de quedarse en el malentendido, Pausini destacó la entrega del resto del público: “El concierto fue inolvidable… la segunda fila me devolvió el alma”. El show, que agotó entradas en solo días, fue una celebración de su carrera y de la conexión con el pueblo peruano. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la artista pidió que todos canten “Feliz cumpleaños” a su esposo y guitarrista, Paolo Carta.

La intérprete de “En cambio no” se mostró empática y agradecida con la mayoría de sus seguidores, quienes corearon cada tema y celebraron la energía de la italiana, que no dejó de mostrar su carisma a pesar del incidente.

Laura Pausini se disculpó tras reclamar a la primera fila en su concierto de Lima y agradeció el cariño de la segunda fila. IG

Laura Pausini, una artista cercana pero exigente

A lo largo de su carrera, Laura Pausini se ha caracterizado por interactuar con el público y expresar sus emociones sin filtros. Su paso por Lima no solo dejó música y recuerdos, sino también una lección de humildad y empatía.

El episodio abrió el debate sobre el rol de los fans en conciertos y el derecho de los artistas a exigir participación activa. Mientras algunos usuarios aplaudieron la sinceridad de Pausini y compartieron la frustración de ver primeras filas poco entusiastas, otros consideraron que el público, al pagar su entrada, puede disfrutar el show a su manera.

El costo de las ubicaciones preferenciales llegó a S/650, lo que alimentó la discusión sobre el acceso a los conciertos y la presencia de invitados o influencers en los asientos más cercanos al escenario.

El emotivo show en Arena 1 de la Costa Verde reunió a más de 15.000 fans en una noche inolvidable. IG