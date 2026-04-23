PNP incauta arsenal de explosivos en Trujillo que pertenecerían a organizaciones criminales

En un operativo en Trujillo, la Policía Nacional capturó a una mujer de 65 años que presuntamente almacenaba una gran cantidad de material explosivo. Se incautaron 1700 cartuchos de dinamita y 15 mil detonadores que estarían destinados a organizaciones criminales.| Panamericana

La Policía Nacional del Perú realizó una intervención en el asentamiento humano Pesqueda, en la frontera entre Trujillo y El Porvenir, donde halló 1.717 cartuchos de dinamita y 15.500 fulminantes en una vivienda. El operativo, coordinado por agentes de inteligencia y el Grupo Terna, finalizó con la detención de María Jesús Chilon, de 65 años, quien sería responsable del almacenamiento del material explosivo.

La intervención tuvo lugar después de un trabajo de seguimiento y vigilancia policial. El general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad (REGPOL La Libertad), indicó que la vivienda había sido identificada como un punto de almacenamiento de materiales prohibidos. Durante la inspección, los agentes localizaron cajas y envoltorios con dinamita de alto poder destructivo y miles de detonadores mecánicos.

“Estamos encontrando emulsiones, fulminantes, detonadores de cien unidades”, detalló Moreno Panta en declaraciones a Panamericana Noticias. Además del material explosivo, se confiscó un teléfono celular que, según las primeras pesquisas, habría sido utilizado para coordinar posibles actividades ilícitas.

Una intervención policial en el asentamiento humano Pesqueda, en la frontera entre Trujillo y El Porvenir, permitió descubrir más de 1.700 cartuchos de dinamita y 15.500 fulminantes ocultos en la vivienda de una mujer de 65 años.| Andina

Pertenecerían a redes criminales

Las autoridades informaron que el material explosivo carecía de autorización legal. El general Moreno Panta señaló que parte de estos explosivos estarían destinados a organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’, además de otras redes dedicadas a actividades delictivas en la región. El jefe policial explicó que existen grupos pequeños que funcionan como distribuidores y utilizan dinamita para distintos fines ilegales.

“Hay pequeñas organizaciones que trabajan como delivery que utilizan estas dinamitas para explosionar”, sostuvo. Esta modalidad permite que los grupos criminales tercericen el almacenamiento y la entrega de explosivos, dificultando la labor de las fuerzas del orden para rastrear el origen y destino de estos elementos.

Policía incauta arsenal de explosivos en vivienda de Trujillo: una mujer de 65 años fue arrestada

María Jesús Chilon Tasilla, la mujer intervenida, mantenía una rutina diaria visible ante sus vecinos, lo que habría facilitado el camuflaje de las actividades ilícitas. “Era una persona que se ha podido conocer, que salía a barrer, salía a su trabajo, y esto era el perfecto camuflaje para que las organizaciones criminales no puedan llegar y poder sacar esta dinamita y llevarlas a hacer los atentados”, detalló el general.

Tras la intervención, tanto la detenida como el material incautado fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, donde se realizan las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan establecer el origen y el destino de los explosivos, además de identificar a otros posibles implicados en la operación.

El caso sigue en investigación para determinar la responsabilidad penal de la mujer intervenida y desarticular las redes que abastecen de explosivos a grupos delictivos en La Libertad.

Canales de ayuda

La Línea 105 está disponible las 24 horas para recibir denuncias anónimas sobre actividades delictivas, presencia de explosivos o cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad ciudadana.

El SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia) brinda atención prehospitalaria ante cualquier emergencia médica, incluidos incidentes relacionados con explosivos o situaciones de riesgo. Mediante el número gratuito 106, los ciudadanos pueden solicitar asistencia médica rápida para víctimas de accidentes, lesiones o exposición a materiales peligrosos, garantizando así una respuesta oportuna y especializada en casos críticos.