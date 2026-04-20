Perú

Laura Pausini sorprende en Lima con “Pagan mucho, pero no saben”: para concierto y reclama a la primera fila por no corear sus canciones

Durante su show en el Arena 1, la cantante italiana protagonizó un momento tenso al notar que algunos en los asientos privilegiados no seguían el ritmo

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Laura Pausini en Lima
Laura Pausini detuvo su concierto en Lima para reclamar a los fans de la primera fila por no saber sus canciones. (Instagram Laura Pausini / Captura de video)

La noche del sábado 18 de abril, Laura Pausini vivió un episodio inesperado durante su esperado concierto en el Arena 1 de la Costa Verde, en Lima. Lo que prometía ser una velada marcada por la nostalgia, la emoción y el reencuentro con el público peruano se vio interrumpido por un momento de tensión protagonizado por la propia artista, quien detuvo el espectáculo para confrontar a los asistentes de la primera fila al notar su falta de entusiasmo y desconocimiento de sus canciones.

El incidente ocurrió mientras la cantante italiana interpretaba ‘Gente’, uno de los temas emblemáticos de su repertorio. De repente, Pausini notó que, a diferencia del resto del recinto, el sector más cercano al escenario permanecía en silencio y sin participar activamente del show.

La incomodidad fue evidente: “Pagan mucho, pero no saben mis canciones”, reclamó la artista ante miles de espectadores, marcando un quiebre en el ambiente festivo que hasta entonces reinaba en el Arena 1.

De la emoción a la incomodidad: el episodio que marcó la noche

La reacción de Pausini fue directa y sin filtros. Visiblemente incómoda, interrumpió la música y se dirigió a quienes ocupaban los asientos preferenciales, pidiendo incluso que un camarógrafo dejara de captar la reacción del público en ese sector. “Disculpen, ¿quién es la persona que está mostrando (grabando) a la gente? ¿Tú? Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben mis canciones”, reiteró la artista en un tono sarcástico.

No contenta con el reclamo, la italiana exhortó a los presentes: “Chicos de la primera fila, mover los labios”. El gesto generó reacciones inmediatas: el público en general aplaudieron y aprobaron la sinceridad de la artista. Pausini trató de manejar el incómodo momento de una buena manera, pero el momento no dejó de ser bochornoso.

Durante su concierto en Lima, Perú, Laura Pausini detuvo el show para dirigirse a los asistentes de la primera fila, señalando que, a pesar de haber pagado más, no estaban cantando sus canciones. El público reaccionó con una ovación. Video: TikTok @el_brayan241

Pausini aplaudió que el resto del público sí cantara sus canciones, pero cuestionó a la primera fila, por eso pedía al camarógrafo que grabe a quienes estaban en el medio o alrededores. La cantante italiana se dio cuenta de todo ello cuando vio en la pantalla gigante que las personas no cantaban una de sus canciones más conocidas, es por eso que pidió hacer un alto en el concierto.

Un concierto esperado y un público diverso

El show de Laura Pausini en Lima formó parte del ‘Yo Canto World Tour’, gira con la que la cantante regresó al Perú tras más de dos años de ausencia. La expectativa era máxima: más de 15 000 personas abarrotaron el Arena 1, logrando un sold out a solo días de iniciada la venta de entradas.

Los precios variaron entre S/650 (Platinum), S/450 (VIP) y S/250 (General), confirmando el esfuerzo económico de quienes buscaron ubicarse en los mejores sectores. El repertorio fue un viaje por los grandes éxitos de la artista italiana, con baladas como ‘Yo canto’, ‘Se fue’, ‘Víveme’ y homenajes a figuras latinas como Gian Marco y Shakira.

Pausini desplegó su característico carisma y potencia vocal, manteniendo una conexión especial con la mayoría de sus seguidores, quienes corearon cada tema con entusiasmo y emoción. De hecho, uno de los momentos más conmovedores de la noche fue cuando la cantante pidió al público que cantara ‘Feliz cumpleaños’ a su esposo y guitarrista, Paolo Carta.

La actitud de Laura Pausini no es completamente inusual. A lo largo de su carrera, la artista se ha caracterizado por interactuar directamente con el público y expresar sus emociones en el escenario. Sin embargo, pocas veces se la había visto cortar un concierto para increpar con tal firmeza a una parte de los asistentes por su falta de entrega.

Algunos asistentes consideran que el reclamo de Pausini fue justificado, argumentando que quienes ocupan los mejores asientos deberían ser verdaderos seguidores y no solo invitados, influencers o compradores privilegiados.

“Lamentable el desaire que le hicieron a Laura ayer en el concierto, de exigirle que cante solo canciones viejas. Al final se vio que interactuó poco con el público porque no hubo conexión después de eso , se perdieron a la Laura divertida , bromista , por eso al final no salió a conversar más ni cantó la canción en italiano”, comentó una usuaria en TikTok.

Revive el instante en que Laura Pausini, envuelta en la bandera peruana, canta con pasión y agradece a sus fans durante su concierto en Lima. Un momento lleno de emoción que demuestra su amor por el país. Video: TikTok @el_brayan241

Por otro lado, otro grupo de seguidores señaló que si una persona paga puede ser por una canción o por varias. “Lo que yo no entiendo ni de algunos fans ni de los propios artistas, es que está pagando por un boleto así vayas por una canción (jaja bueno es un decir) pero qué más da si no te sabes todas, yo iré al concierto y esta canción SE ME HACE HORRIBLE!!! Pero yo ya pagué que más da”, afirmó otra usuaria.

Pese al momento tenso, Laura Pausini retomó su profesionalismo y continuó con el espectáculo, regalando interpretaciones memorables que recordaron por qué, a sus 51 años y tres décadas de carrera, sigue siendo una de las voces más queridas de la música internacional. El cierre fue apoteósico, con una ovación prolongada y palabras de gratitud hacia el público peruano, a quien agradeció por su cariño y lealtad a lo largo de los años.

Más allá de la controversia, la noche confirmó el lazo especial que Laura Pausini mantiene con el público peruano, que respondió con ovaciones y acompañó cada interpretación desde las tribunas y zonas generales. La artista, fiel a su estilo, se mostró cercana, emocional y, sobre todo, genuina, marcando una diferencia con otros shows internacionales por la intensidad y autenticidad del vínculo que cultiva con sus seguidores.

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