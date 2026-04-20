Perú

Laura Pausini quedó maravillada con la Huaca Pucllana y se despide del Perú con un emotivo mensaje tras espectacular concierto

La cantante italiana quedó fascinada con la riqueza cultural y el patrimonio peruano tras su exitoso concierto en Lima, compartiendo detalles de su experiencia y agradecimiento con todos sus seguidores en redes sociales

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Laura Pausini
Laura Pausini sonríe radiante en la Huaca Pucllana de Lima, donde la artista italiana se maravilló con la cultura peruana antes de su emotiva despedida del país. (Instagram Ministerio de Cultura / Laura Pausini)

Laura Pausini vivió una experiencia inolvidable en el Perú tras su espectacular concierto en Lima, el sábado 18 de abril, en el Arena 1 de la Costa Verde. La intérprete italiana no solo ofreció un show memorable ante más de 15 000 personas —con un repertorio que recorrió sus grandes éxitos y novedades—, sino que también aprovechó su visita para sumergirse en la riqueza cultural y patrimonial del país, sellando su estadía con una emotiva visita a la Huaca Pucllana y un mensaje de profundo agradecimiento a los peruanos.

Un vistazo a los momentos más especiales vividos durante la gira de Laura Pausini: desde paseos en familia y celebraciones de cumpleaños hasta el increíble recibimiento de los fans en cada ciudad. Una colección de recuerdos llenos de amor y música que la cantante italiana compartió en sus redes. Video: Instagram Laura Pausini

Un concierto vibrante y una conexión especial con el público peruano

La presentación de Laura Pausini en Lima formó parte de su gira internacional ‘Yo Canto World Tour’, que marcó su regreso al país luego de más de dos años. El espectáculo fue un repaso por sus 30 años de carrera, combinando baladas como ‘Yo canto’, ‘Se fue’ y ‘Víveme’ con homenajes a figuras latinas y momentos personales, como la celebración del cumpleaños de su esposo y guitarrista Paolo Carta.

La artista desplegó su habitual energía, carisma y potencia vocal, acompañada de una banda dirigida por Carta y respaldada por una puesta en escena de alto nivel, con modernos sistemas de luces y cambios de vestuario. El público respondió con entusiasmo, coreando cada tema y ovacionando a la estrella italiana en cada pausa.

Laura Pausini
Laura Pausini ofreció un inolvidable concierto en Lima como parte de su gira Yo Canto World Tour ante más de 15 000 fanáticos. (Instagram Ministerio de Cultura / Laura Pausini)

Uno de los momentos más especiales fue cuando Pausini pidió al auditorio que cantara ‘Feliz cumpleaños’ a Paolo, reforzando el ambiente familiar y la cercanía entre la artista y sus seguidores. La noche, de casi tres horas, fue una demostración de por qué Laura Pausini sigue siendo una de las voces más queridas y vigentes de la música internacional.

Fascinada por la Huaca Pucllana y la cultura peruana

Tras el concierto, Laura Pausini dedicó parte de su agenda a conocer la historia y el legado del Perú. Su visita a la Huaca Pucllana, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de Lima, fue destacada por el Ministerio de Cultura, que compartió imágenes y un mensaje: “Se fue… pero se lleva un pedacito del Perú”.

Laura Pausini
La reconocida cantante Laura Pausini posa sonriente junto a una guía local en la Huaca Pucllana, visiblemente maravillada con el sitio arqueológico antes de su emotiva despedida del país. (Instagram Ministerio de Cultura / Laura Pausini)

La cantante se mostró relajada y curiosa durante el recorrido por la milenaria construcción de adobe, explorando los espacios que recrean la vida de la cultura Lima y posando para fotografías que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Pausini incluso firmó el libro de visitas del monumento y dejó un mensaje de admiración por la historia y el patrimonio peruano.

Laura Pausini
La cantante Laura Pausini posa con su equipo en la Huaca Pucllana, Lima, expresando su asombro por el sitio arqueológico. (Instagram Ministerio de Cultura / Laura Pausini)

En sus redes sociales, Laura compartió la emoción de la experiencia: “¡Yupaychani, Perú! Hemos pasado unos días encantadores con ustedes, visitando la ciudad y aprendiendo un poco más sobre esta hermosa cultura. Celebramos el cumpleaños de mi marido, Paolo, y cantamos al unísono con 12 mil personas en la Arena 1”.

La artista también se refirió a la cosmovisión andina y su impacto en su visita: “Según los incas, Inti es el Dios del Sol y Pachamama la Diosa de la Tierra. ¡Aquí hemos amado a ambos!”.

Laura Pausini
Laura Pausini posa en la Huaca Pucllana en Lima, Perú, mostrando su asombro por el sitio arqueológico. (Instagram Ministerio de Cultura / Laura Pausini)

Pausini destacó, además, una frase que aprendió en Perú y que dijo no olvidará: “Si quieres crecer y aprender, mira donde tus ojos no ven”. Cerró su mensaje agradeciendo al país y a sus fans: “Gracias por tanto”, dejando claro que su paso por el Perú fue tan significativo en lo artístico como en lo personal.

El reclamo a la primera fila

A pesar del ambiente festivo, el concierto no estuvo exento de un momento que se viralizó en redes sociales. Mientras interpretaba uno de sus temas más conocidos, Pausini notó que la primera fila —la zona más cercana y costosa del recinto— permanecía en silencio, sin cantar. La cantante no dudó en reaccionar al momento de manera irónica y se dirigió a ese sector: “Pagan mucho, pero no saben las canciones”.

La artista pidió al camarógrafo que captara la reacción de otras zonas y exhortó a los asistentes: “Chicos de la primera fila, mover los labios”. Frente a ello, el público respondió con ovaciones y acompañó a Pausini en el resto del show, que fue aclamado por su calidad y entrega.

Laura Pausini
La intérprete italiana recorrió tres décadas de éxitos en el Arena 1, combinando baladas icónicas, homenajes latinos y momentos familiares. (Instagram Ministerio de Cultura / Laura Pausini)

Tras el espectáculo, Laura Pausini se despidió del Perú con palabras de gratitud y admiración. Destacó el cariño recibido, la calidez de los peruanos y la inspiración que encontró en la cultura local. “Gracias por tanto”, escribió, reafirmando el vínculo especial que mantiene con el país.

La artista anunció que su gira mundial continuará en Bogotá, Colombia, donde compartirá escenario con el cantante peruano Gian Marco, y dejó claro que su paso por Lima no solo fue un éxito artístico, sino también una experiencia transformadora.

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