Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

La renuncia del jefe de la ONPE reconfigura el escenario electoral a semanas del balotaje.

La crisis electoral abierta tras los comicios del 12 de abril en Perú sumó este martes un punto de quiebre: el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia en medio de cuestionamientos por las fallas logísticas registradas durante la jornada y bajo una presión política que no dejó de escalar en los últimos días.

La decisión se formalizó mediante una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la que el funcionario sostuvo que su permanencia no contribuiría a recuperar la confianza en el sistema electoral de cara a la segunda vuelta presidencial. “Considero necesario e impostergable renunciar (…) en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta en un contexto de mayor confianza ciudadana”, señaló en el documento.

El escenario se ha tensado por denuncias de irregularidades y acusaciones de fraude lanzadas por distintos actores políticos. Aunque las acusaciones no han sido respaldadas con pruebas concluyentes, sí han contribuido a instalar un clima de desconfianza en torno al proceso electoral, especialmente en un momento en que aún no se termina de consolidar el resultado final de la primera vuelta.