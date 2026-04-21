Perú

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

El jefe del organismo electoral dimitió tras las fallas logísticas del 12 de abril. Su salida se da en medio de investigaciones fiscales, presión política y cuestionamientos al proceso electoral rumbo a la segunda vuelta

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La renuncia del jefe de la ONPE reconfigura el escenario electoral a semanas del balotaje.
La renuncia del jefe de la ONPE reconfigura el escenario electoral a semanas del balotaje.

La crisis electoral abierta tras los comicios del 12 de abril en Perú sumó este martes un punto de quiebre: el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia en medio de cuestionamientos por las fallas logísticas registradas durante la jornada y bajo una presión política que no dejó de escalar en los últimos días.

La decisión se formalizó mediante una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la que el funcionario sostuvo que su permanencia no contribuiría a recuperar la confianza en el sistema electoral de cara a la segunda vuelta presidencial. “Considero necesario e impostergable renunciar (…) en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta en un contexto de mayor confianza ciudadana”, señaló en el documento.

El escenario se ha tensado por denuncias de irregularidades y acusaciones de fraude lanzadas por distintos actores políticos. Aunque las acusaciones no han sido respaldadas con pruebas concluyentes, sí han contribuido a instalar un clima de desconfianza en torno al proceso electoral, especialmente en un momento en que aún no se termina de consolidar el resultado final de la primera vuelta.

En pocas líneas:

20:03 hsHoy

ONPE bajo resguardo y conteo en curso

El impacto de la crisis también se reflejó en el entorno operativo de la ONPE. La sede central en el Cercado de Lima fue cercada con rejas metálicas, controles de acceso y presencia policial reforzada, en medio de protestas y movilizaciones convocadas por sectores políticos.

El conteo de votos, por su parte, continúa avanzando. Con más del 93% del escrutinio procesado, el escenario de segunda vuelta aún no está completamente cerrado, lo que mantiene la incertidumbre política en un momento clave del calendario electoral.

19:57 hsHoy

Piero Corvetto renunció a la jefatura de la ONPE, pero deberá responder por las irregularidades en las Elecciones de Perú

La salida del ahora exfuncionario, que ya enfrenta una denuncia penal y diligencias fiscales, ocurre tras los fallos logísticos del 12 de abril que impidieron votar a más de 52 mil ciudadanos en Lima

Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón
Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón

La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha cerrado el capítulo de cuestionamientos en torno a las Elecciones 2026 en Perú. Por el contrario, su salida ocurre en medio de investigaciones y denuncias vinculadas a las fallas logísticas registradas durante la primera vuelta presidencial, lo que abre un nuevo escenario en el que deberá responder ante diversas instancias.

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19:56 hsHoy

Los errores de la ONPE y el JNE que llevaron a tener en Perú una de sus elecciones más polémicas de su historia

El especialista en elecciones, Alejandro Rospigliosi, criticó a las instituciones electorales por presuntamente haber omitido sus funciones en actos que podrían haber facilitado el conteo de votos en las Elecciones 2026

El titular del JNE, Roberto Burneo (izquierda) y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto (derecha), se enfrentan por las fallas en el proceso electoral, en un escenario de retrasos, denuncias y evaluación de nulidades. (Infobae / Composición)
El titular del JNE, Roberto Burneo (izquierda) y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto (derecha), se enfrentan por las fallas en el proceso electoral, en un escenario de retrasos, denuncias y evaluación de nulidades. (Infobae / Composición)

La demora en la publicación de los resultados de la primera vuelta electoral, realizada el 12 de abril, expuso una serie de deficiencias estructurales en el sistema electoral peruano, según el abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho electoral.

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19:55 hsHoy

Cronología de la salida de Piero Corvetto de la ONPE y los hechos que desataron su renuncia

La salida del jefe de la autoridad electoral ocurre tras sucesivas denuncias e investigaciones por fallas en el proceso electoral. Las acciones abiertas por varias instituciones mantienen el clima de incertidumbre institucional

La renuncia de Piero Corvetto a la ONPE ocurre tras una serie de irregularidades en las elecciones generales del 12 de abril en Perú.
La renuncia de Piero Corvetto a la ONPE ocurre tras una serie de irregularidades en las elecciones generales del 12 de abril en Perú.

Una serie de irregularidades en las elecciones generales del 12 de abril en Perú terminó provocando la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el martes 21 de abril, tras nueve días de crisis institucional. La decisión se produjo en medio de denuncias, investigaciones y cuestionamientos sobre la legitimidad y el desarrollo del proceso electoral.

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19:54 hsHoy

Renunció Piero Corvetto: ¿Qué pasará con el conteo final de votos de las Elecciones de Perú tras su salida en plena etapa clave?

Más del 93 % de actas han sido procesadas, pero aún quedan documentos por revisar que podrían influir en el resultado final de la elección presidencial

La dimisión ocurre sin resultados definitivos, generando incertidumbre institucional. (Composición: Infobae)
La dimisión ocurre sin resultados definitivos, generando incertidumbre institucional. (Composición: Infobae)

La renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se produce en medio de cuestionamientos al desarrollo de los comicios y cuando el país aún no cuenta con resultados definitivos. La decisión introduce un elemento de incertidumbre institucional en una etapa clave del calendario electoral.

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19:45 hsHoy

Piero Corvetto renuncia a la ONPE en medio de investigaciones por fallas electorales: ¿podría derivar en su detención?

El exjefe de la ONPE es investigado por presuntas irregularidades en el proceso electoral que afectaron a miles de votantes. La Fiscalía evalúa posibles medidas mientras se analiza su situación legal

lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO
lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO

La renuncia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ocurrida tras los graves problemas logísticos durante la primera vuelta electoral del 12 de abril, abrió la puerta a la posibilidad de que el exfuncionario sea objeto de medidas restrictivas de libertad, en un contexto donde la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú evalúan acciones legales en su contra que podrían derivar en una detención. La decisión de Corvetto, expresada en una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera, se sustentó en que su continuidad al frente del organismo no contribuiría a la estabilidad del proceso ni a la confianza ciudadana en el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

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19:43 hsHoy

La JNJ acepta la renuncia de Piero Corvetto en medio de las elecciones pese a que la ley lo prohíbe

Ley Orgánica de la ONPE impide al jefe dimitir en pleno proceso electoral. Bernardo Pachas asumirá el cargo mientras se elige a un nuevo titular

JNJ aceptó la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE. Canal N

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó de manera exprés la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a pesar de que la Ley Orgánica de esta institución lo prohíbe expresamente.

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19:42 hsHoy

Expertos advierten impacto institucional tras renuncia del jefe de la ONPE: “Es un problema muy serio de credibilidad”

El relevo al frente de la ONPE ocurre en un contexto de cuestionamientos, por lo que especialistas señalan la urgencia de fortalecer la gestión y restaurar la credibilidad del organismo electoral

Piero Corvetto no va más en la ONPE tras cuestionamientos|ONPE
Piero Corvetto no va más en la ONPE tras cuestionamientos|ONPE

La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) generó una inmediata ola de respuestas entre referentes políticos y expertos en procesos electorales en Perú. El anuncio, presentado hoy 21 de abril, se produce tras los problemas técnicos registrados durante la jornada electoral del 12 de abril.

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19:29 hsHoy

El origen de la crisis: lo que pasó el 12 de abril

El punto de quiebre se remonta directamente a lo ocurrido durante la jornada electoral del 12 de abril. Desde las primeras horas del día, se reportaron problemas en la distribución del material en distintos locales de votación, especialmente en Lima, donde se concentró el mayor impacto.

La falta de cédulas, actas y equipos impidió la instalación oportuna de mesas, generó largas colas y obligó a miles de ciudadanos a esperar durante horas para ejercer su derecho al voto.

El impacto fue significativo: más de 52.000 electores no pudieron votar dentro del horario previsto y tuvieron que hacerlo al día siguiente, en un episodio inusual que terminó marcando la narrativa del proceso electoral y abriendo una crisis institucional en la ONPE.

Más de 52 mil ciudadanosno pudieron votar el 12 de abril: el dato que marcó el quiebre del proceso. REUTERS/Angela Ponce
Más de 52 mil ciudadanosno pudieron votar el 12 de abril: el dato que marcó el quiebre del proceso. REUTERS/Angela Ponce
19:29 hsHoy

Presión política, cuestionamientos y pedidos de salida

En los días posteriores a la elección, la figura de Corvetto pasó al centro del debate político. Las críticas no solo apuntaron a la gestión logística, sino también a la capacidad del organismo para garantizar la transparencia del proceso en su conjunto.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió públicamente su salida antes de la segunda vuelta, al considerar que su continuidad no ofrecía garantías suficientes. Su posición fue compartida por otros actores políticos que cuestionaron la conducción del proceso electoral.

El excandidato Carlos Álvarez también exigió su renuncia inmediata y planteó la necesidad de una investigación penal, al advertir sobre “irregularidades gravísimas” en el desarrollo de la jornada.

Desde Renovación Popular, Rafael López Aliaga elevó el tono de las críticas. Denunció un presunto fraude electoral, cuestionó los resultados preliminares y sostuvo que más de un millón de ciudadanos no habrían podido votar, una cifra que contrasta con los datos oficiales reportados por la ONPE.

Una persona sostiene un cartel "Fraude Detengan a Corvetto" durante una protesta frente al Jurado Nacional de Elecciones, expresando su preocupación por lo que dicen fue un fraude en las elecciones generales de Perú, en Lima, Perú. 12 de abril 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Una persona sostiene un cartel "Fraude Detengan a Corvetto" durante una protesta frente al Jurado Nacional de Elecciones, expresando su preocupación por lo que dicen fue un fraude en las elecciones generales de Perú, en Lima, Perú. 12 de abril 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

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