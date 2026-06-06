Maguilaura Frías seguirá jugando en España tras descartar su regreso a la selección peruana: el nuevo reto con Emalsa Gran Canaria

Maguilaura Frías continuará su carrera en España luego de un histórico doblete con el CAV Esquimo Dos Hermanas de Sevilla. Crédito: Instagram Emalsa Gran Canaria.

Maguilaura Frías continuará su carrera profesional en el voleibol español. La receptora peruana fue anunciada como nueva jugadora del Emalsa Gran Canaria, club que competirá en la próxima temporada de la Liga Iberdrola y que apuesta por la experiencia y calidad de una de las máximas referentes del voleibol nacional en el extranjero.

La atacante de 29 años deja atrás una etapa inolvidable en Sevilla para emprender un nuevo reto en las Islas Canarias. Su salida se produce luego de una campaña histórica con el CAV Esquimo Dos Hermanas, institución con la que conquistó la Copa de la Reina y la Liga Iberdrola, títulos que además permitieron al conjunto andaluz clasificar por primera vez a la Champions League de voleibol femenino.

PUBLICIDAD

El anuncio de su fichaje llega en un momento particular para la deportista peruana, quien recientemente decidió no incorporarse a la selección nacional dirigida por Antonio Rizola. Mientras define su futuro con la camiseta ‘blanquirroja’, Frías seguirá consolidando su carrera en una de las ligas más competitivas de Europa.

El Emalsa Gran Canaria destacó ampliamente la trayectoria de la peruana al momento de oficializar su contratación. La entidad recordó que Frías ha representado a Perú desde categorías menores y que cuenta con una extensa experiencia internacional.

Maguilaura Frías dejó atrás su etapa en el Fundación Casajol para integrarse a las filas del Emalsa Gran Canaria.

Asimismo, resaltó su paso por clubes de relevancia como Sporting Cristal, Universidad San Martín, Alianza Lima, Turkuaz Seramik de Turquía y Fundación Cajasol Andalucía, consolidándose como una de las voleibolistas peruanas más importantes de la última década.

PUBLICIDAD

El club de la isla también valoró sus logros con la selección nacional, donde conquistó el Campeonato Sudamericano Sub-18 de 2012 y obtuvo diversas medallas en torneos internacionales de formación, además de participar en competencias continentales y mundiales con el combinado absoluto.

El entrenador Juan Diego García no ocultó su satisfacción por la llegada de la peruana. “Maguilaura Frías viene siendo un referente de la Liga Iberdrola durante varios años. Es una jugadora muy completa en todos y cada uno de sus fundamentos y viene a aportarnos consistencia en el juego, algo que será muy importante para seguir creciendo como equipo”, señaló.

PUBLICIDAD

El legado en el CAV Esquimo Dos Hermanas

La despedida de Maguilaura Frías del CAV Esquimo Dos Hermanas estuvo cargada de emotividad. La institución sevillana reconoció públicamente la enorme influencia que tuvo la peruana durante el periodo más exitoso de toda su historia deportiva.

El club andaluz despidió a la voleibolista peruana como una leyenda tras el histórico doblete conseguido en España. (Video: CAV Esquimo)

Más allá de los resultados obtenidos en la cancha, el club destacó el liderazgo y compromiso que mostró la receptora a lo largo de cinco temporadas. Frías se convirtió en una de las figuras más queridas por la afición y en una voz de referencia dentro del vestuario.

A través de una publicación en redes sociales, la entidad le dedicó un mensaje que reflejó el impacto que dejó en la organización. “Has sido muchas cosas para este equipo. Referente cuando hacía falta un ejemplo, capitana cuando tocaba liderar, amiga en los momentos difíciles y guía cuando el camino no estaba tan claro”, escribió el club.

PUBLICIDAD

El rechazo al llamado de Perú

Mientras definía su futuro profesional en España, Maguilaura Frías también tomó una decisión importante respecto a la selección peruana. La atacante sostuvo conversaciones con Antonio Rizola y le comunicó que no estaba en condiciones de incorporarse al equipo nacional en esta etapa.

La voleibolista argumentó dificultades físicas derivadas de una lesión que viene arrastrando desde hace algún tiempo, situación que coincidió con el cierre de su ciclo en el CAV Esquimo Dos Hermanas y su posterior negociación con el Emalsa Gran Canaria.

El entrenador de la 'bicolor' se refirió a la situación de las jugadoras que han rechazado el llamado del equipo patrio. (Video: Sobre La Net / Radio Ovación)

Como consecuencia, Frías no formará parte de los planteles que afrontarán la Copa América ni el Campeonato Sudamericano, dos torneos clave dentro del proceso que lidera el entrenador brasileño.

PUBLICIDAD

Las demás jugadoras que rechazaron el llamado de Antonio Rizola

Maguilaura Frías no es la única voleibolista que decidió no atender la convocatoria de Antonio Rizola. En las últimas semanas, varias jugadoras también comunicaron su imposibilidad de integrarse a la selección peruana.

La lista está encabezada por Ángela Leyva y también incluye a Esmeralda Sánchez, Ysabella Sánchez, Fabiana Távara, Maricarmen Guerrero, Flavia Montes, Clarivett Yllescas y Angélica Aquino.

Las 9 ausencias de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana y Campeonato Sudamericano 2026.

Estas ausencias representan un desafío importante para el comando técnico nacional, que deberá afrontar los próximos compromisos internacionales con una base renovada y sin varias de las jugadoras más experimentadas del voleibol peruano.