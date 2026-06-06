Anthony Anderson vuelve a “Scary Movie” y explica por qué dijo que sí al regreso de los Wayans

Anthony Anderson regresa a Scary Movie junto a Marlon y Shawn Wayans tras más de una década de ausencia de los creadores originales

Anthony Anderson ha confirmado su participación en la nueva entrega de Scary Movie, marcando su reencuentro con Marlon y Shawn Wayans como principales responsables creativos de la franquicia, según informó People.

Anderson señaló que, cuando firmó para participar en Scary Movie 3 en 2003, desconocía que los creadores originales ya no estaban involucrados y que la producción estaba a cargo de Miramax tras el alejamiento de los Wayans.

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La franquicia había cambiado de manos en 2002, cuando, de acuerdo con Entertainment Weekly, el estudio avanzó con una tercera parte luego de que Keenen Ivory Wayans, Shawn Wayans y Marlon Wayans firmaron un acuerdo con otro estudio.

La ausencia de los hermanos en la saga se originó por la negativa de los entonces propietarios, Harvey Weinstein y Bob Weinstein, a conceder el aumento salarial que los Wayans solicitaron para seguir adelante con el proyecto, según explicó Marlon en una entrevista con Variety el 25 de mayo, donde planteó que les “arrebataron la franquicia” y que solo reclamaban “lo que les correspondía”.

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La nueva Scary Movie se estrena el 5 de junio como reboot, recuperando el ADN original de la franquicia bajo control de los hermanos Wayans (Paramount Pictures)

El nuevo filme, que llegó a los cines el 5 de junio, representa la primera entrada de Scary Movie desde 2013 y ha sido definido por Marlon Wayans como un “reboot”, no una sexta secuela directa. La producción también marcó el regreso de Regina Hall y Anna Faris en los papeles principales, elementos que consolidan el retorno del núcleo original a la saga.

El regreso a los orígenes y las consecuencias del recambio en la franquicia

La participación de Anderson en el nuevo proyecto se produce tras años de distancia entre los Wayans y la franquicia que crearon en el año 2000 con la primera Scary Movie, dirigida por Kenan Ivory Wayans y seguida por una secuela en 2001.

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El actor relató a People que cuando fue convocado para el tercer y cuarto filme, creía que trabajaría junto a los Wayans, hasta que supo que su desvinculación con Miramax ya era una realidad. “Para mí, haber estado en Scary Movie 3 y 4 fue estupendo, pero pensaba que los haría con mis amigos”, recordó Anderson.

Anthony Anderson afirma que fue personalmente convocado por Marlon Wayans para sumarse al nuevo filme de Scary Movie tras haber participado en entregas anteriores sin los creadores originales (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor reveló que, una vez que Marlon Wayans recuperó Scary Movie, fue uno de los primeros nombres a los que convocó para sumarse al nuevo filme. “Me llamó y dijo: ‘¿Quieres estar en Scary Movie 6?’ Le respondí: ‘Por supuesto, ya era hora de que trabajáramos juntos’”, relató Anderson durante la alfombra roja de los Peabody Awards.

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Perspectiva de futuro: negociaciones y planes de secuela

Anderson anunció que ya existen conversaciones para una potencial séptima entrega de Scary Movie. Los planes contemplan el regreso de participantes de todas las etapas de la franquicia, incluidos quienes integraron el elenco y el equipo técnico en sus primeros años.

El actor definió la filmación de la nueva película como un proceso sin restricciones: “No puedo revelar detalles de la trama, pero sí puedo decir que es entretenimiento puro y ninguna broma se ha quedado afuera”.

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Ya existen negociaciones para rodar una séptima entrega de Scary Movie, que incluiría a miembros históricos del elenco y del equipo técnico de la franquicia (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

La estrategia de lanzar un reboot antes que una continuación directa busca reposicionar la marca recuperando su ADN original. El involucramiento directo de Marlon y Shawn Wayans representa un dato relevante para la industria: su control sobre la propiedad intelectual y el tono creativo reincide en la alineación del proyecto con el espíritu de las dos primeras películas, al mismo tiempo que reabre la posibilidad de continuidad a futuro bajo dirección familiar.