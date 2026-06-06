Entretenimiento

Anthony Anderson vuelve a “Scary Movie” y explica por qué dijo que sí al regreso de los Wayans

El actor contó que aceptó sumarse a la nueva película porque finalmente trabajará con Marlon y Shawn, tras haber participado en entregas anteriores cuando ellos ya no formaban parte del proyecto

Guardar
Google icon
Anthony Anderson regresa a Scary Movie junto a Marlon y Shawn Wayans tras más de una década de ausencia de los creadores originales

Anthony Anderson ha confirmado su participación en la nueva entrega de Scary Movie, marcando su reencuentro con Marlon y Shawn Wayans como principales responsables creativos de la franquicia, según informó People.

Anderson señaló que, cuando firmó para participar en Scary Movie 3 en 2003, desconocía que los creadores originales ya no estaban involucrados y que la producción estaba a cargo de Miramax tras el alejamiento de los Wayans.

PUBLICIDAD

La franquicia había cambiado de manos en 2002, cuando, de acuerdo con Entertainment Weekly, el estudio avanzó con una tercera parte luego de que Keenen Ivory Wayans, Shawn Wayans y Marlon Wayans firmaron un acuerdo con otro estudio.

La ausencia de los hermanos en la saga se originó por la negativa de los entonces propietarios, Harvey Weinstein y Bob Weinstein, a conceder el aumento salarial que los Wayans solicitaron para seguir adelante con el proyecto, según explicó Marlon en una entrevista con Variety el 25 de mayo, donde planteó que les “arrebataron la franquicia” y que solo reclamaban “lo que les correspondía”.

PUBLICIDAD

Scary Movie 6
La nueva Scary Movie se estrena el 5 de junio como reboot, recuperando el ADN original de la franquicia bajo control de los hermanos Wayans (Paramount Pictures)

El nuevo filme, que llegó a los cines el 5 de junio, representa la primera entrada de Scary Movie desde 2013 y ha sido definido por Marlon Wayans como un “reboot”, no una sexta secuela directa. La producción también marcó el regreso de Regina Hall y Anna Faris en los papeles principales, elementos que consolidan el retorno del núcleo original a la saga.

El regreso a los orígenes y las consecuencias del recambio en la franquicia

La participación de Anderson en el nuevo proyecto se produce tras años de distancia entre los Wayans y la franquicia que crearon en el año 2000 con la primera Scary Movie, dirigida por Kenan Ivory Wayans y seguida por una secuela en 2001.

El actor relató a People que cuando fue convocado para el tercer y cuarto filme, creía que trabajaría junto a los Wayans, hasta que supo que su desvinculación con Miramax ya era una realidad. “Para mí, haber estado en Scary Movie 3 y 4 fue estupendo, pero pensaba que los haría con mis amigos”, recordó Anderson.

Anthony Anderson afirma que fue personalmente convocado por Marlon Wayans para sumarse al nuevo filme de Scary Movie tras haber participado en entregas anteriores sin los creadores originales (REUTERS/Mario Anzuoni)
Anthony Anderson afirma que fue personalmente convocado por Marlon Wayans para sumarse al nuevo filme de Scary Movie tras haber participado en entregas anteriores sin los creadores originales (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor reveló que, una vez que Marlon Wayans recuperó Scary Movie, fue uno de los primeros nombres a los que convocó para sumarse al nuevo filme. “Me llamó y dijo: ‘¿Quieres estar en Scary Movie 6?’ Le respondí: ‘Por supuesto, ya era hora de que trabajáramos juntos’”, relató Anderson durante la alfombra roja de los Peabody Awards.

Perspectiva de futuro: negociaciones y planes de secuela

Anderson anunció que ya existen conversaciones para una potencial séptima entrega de Scary Movie. Los planes contemplan el regreso de participantes de todas las etapas de la franquicia, incluidos quienes integraron el elenco y el equipo técnico en sus primeros años.

El actor definió la filmación de la nueva película como un proceso sin restricciones: “No puedo revelar detalles de la trama, pero sí puedo decir que es entretenimiento puro y ninguna broma se ha quedado afuera”.

Ya existen negociaciones para rodar una séptima entrega de Scary Movie, que incluiría a miembros históricos del elenco y del equipo técnico de la franquicia (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)
Ya existen negociaciones para rodar una séptima entrega de Scary Movie, que incluiría a miembros históricos del elenco y del equipo técnico de la franquicia (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

La estrategia de lanzar un reboot antes que una continuación directa busca reposicionar la marca recuperando su ADN original. El involucramiento directo de Marlon y Shawn Wayans representa un dato relevante para la industria: su control sobre la propiedad intelectual y el tono creativo reincide en la alineación del proyecto con el espíritu de las dos primeras películas, al mismo tiempo que reabre la posibilidad de continuidad a futuro bajo dirección familiar.

Temas Relacionados

Anthony AndersonScary MovieNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detalles del segundo día de la lujosa boda de Dua Lipa y Callum Turner en la ciudad italiana de Palermo

La cantante y el actor celebraron su casamiento en una Villa del siglo XVIII en Sicilia

Detalles del segundo día de la lujosa boda de Dua Lipa y Callum Turner en la ciudad italiana de Palermo

‘Scary Movie 6’ se encamina a un récord histórico para la saga de parodias

Trece años después de la última película, la franquicia vuelve a los cines con cifras que superan las expectativas

‘Scary Movie 6’ se encamina a un récord histórico para la saga de parodias

“Guarden sus teléfonos”: la dura crítica de Madonna a los fans que graban cada concierto

La reina del pop aprovechó la premiere de Confessions II – The Film para hablar sobre cómo la “cultura del celular” está destruyendo la experiencia colectiva de un show en vivo

“Guarden sus teléfonos”: la dura crítica de Madonna a los fans que graban cada concierto

“Es como Elizabeth Taylor y Marlon Brando juntos”, dice Bradley Cooper sobre Zendaya en “Euphoria”

El actor comparó el magnetismo de la intérprete con dos leyendas del cine durante una charla con Sam Levinson. También explicó cómo su desempeño sostiene escenas intensas y genera conexión con la audiencia

“Es como Elizabeth Taylor y Marlon Brando juntos”, dice Bradley Cooper sobre Zendaya en “Euphoria”

Matt Damon resume el desgaste de “La odisea”: “¿A quién se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?”

El intérprete de Ulises en la cinta dirigida por Christopher Nolan repasó cómo el recorrido por seis países tensó al grupo y cambió su forma de mirar el trabajo, incluso con humor interno

Matt Damon resume el desgaste de “La odisea”: “¿A quién se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?”

DEPORTES

Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

Cuál es la “quinta estrella” que una gloria de Uruguay pide sumar como título del Mundo: el trofeo que ganó en 1981

El partido de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal sobre Chile: del taco “mágico” al gol anulado

La advertencia del jefe de Alpine sobre el rendimiento de Franco Colapinto tras el 14° en la clasificación del Gran Premio de Mónaco

El ex presidente de River Plate, Jorge Brito, le envió un mensaje de apoyo a Florentino Pérez antes de las elecciones en el Real Madrid

TELESHOW

Oriana Sabatini furiosa con las críticas que recibió por no romantizar su embarazo: “Es lo más hardcore que puede hacer un ser humano”

Oriana Sabatini furiosa con las críticas que recibió por no romantizar su embarazo: “Es lo más hardcore que puede hacer un ser humano”

El fin de semana de Daniela Christiansson entre un asado criollo y la visita a una famosa panchería del conurbano

Kylie Minogue llegó a la Argentina y crecen los rumores de su participación en el show de Lali en River

Cami Homs y José Sosa disfrutan sus vacaciones europeas: calles de ensueño, playa turquesa y relax al atardecer

Mauro Icardi se reencontró con sus hijas luego de dos meses sin verse: el video en la puerta del country

INFOBAE AMÉRICA

Queso de Nicaragua, ajo de Asia y maíz importado: el viaje silencioso detrás de las pupusas y lo que se come en El Salvador

Queso de Nicaragua, ajo de Asia y maíz importado: el viaje silencioso detrás de las pupusas y lo que se come en El Salvador

“Los sueños sí se cumplen”: la historia de Rakele Menjívar, modelo y actriz salvadoreña

Desde el jardín de la muerte: El asesinato de un costarricense destapó la casa de los horrores de Dorothea Puente

China levanta murallas alrededor de su economía mientras aumentan las tensiones globales

Pisar sin saber: cómo un sendero mal gestionado puede dañar un ecosistema de forma permanente