Así cubrió la prensa internacional la renuncia de Piero Corvetto y las fallas de la ONPE que marcaron las Elecciones 2026

Piero Corvetto no tomará vacaciones tras anulación de permiso aprobado por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

La renuncia de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se convirtió este martes en uno de los hechos más comentados de la cobertura internacional sobre las Elecciones 2026 en Perú. La decisión llegó en medio de cuestionamientos por las demoras en el escrutinio, las fallas logísticas en la primera vuelta y las denuncias de presuntas irregularidades que marcaron la jornada del 12 de abril, un proceso que todavía no termina de definir a quién enfrentará Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

Desde distintos medios internacionales, la salida del jefe electoral fue presentada como un reflejo de la tensión institucional que atravesó el proceso. El País, CNN, Reuters y EFE coincidieron en destacar que el problema no fue solo la renuncia en sí, sino el contexto de incertidumbre, los retrasos en la entrega de material electoral, los votos observados y la creciente presión política y judicial sobre la conducción de la ONPE.

El País: la dimisión en medio de una crisis de confianza electoral

Captura: El País

El País enfocó su cobertura en el impacto político de la salida de Piero Corvetto, al describirla como un punto de quiebre en uno de los procesos electorales más cuestionados de los últimos años en el país. El medio español subrayó que la dimisión ocurrió nueve días después de la jornada electoral del 12 de abril, en un escenario marcado por investigaciones, denuncias y una creciente desconfianza ciudadana sobre el sistema electoral.

En su análisis, el diario remarcó que Corvetto asumió la jefatura de la ONPE en agosto de 2020 y que su salida fue explicada como una decisión orientada a facilitar la organización de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 7 de junio. El medio destacó también que el funcionario sostuvo que su renuncia buscaba generar “mayor confianza ciudadana” en la institución, en medio de un clima político cada vez más tenso.

El País puso el foco en las fallas logísticas que afectaron a Lima, especialmente en la distribución del material electoral y la instalación incompleta de mesas. Según su cobertura, el retraso fue tan grave que obligó a prorrogar las elecciones por un día más en algunos locales, un hecho inusual que dejó a miles de electores sin poder votar o esperando durante horas. También señaló que la Fiscalía y otras instancias venían evaluando si hubo advertencias previas sobre los riesgos.

CNN: problemas logísticos, investigación y aceptación unánime de la renuncia

Captura: CNN Latinoamérica

CNN Latinoamérica informó la renuncia de Corvetto como una consecuencia directa de los problemas logísticos registrados en la primera vuelta, destacando que el propio funcionario dijo querer dejar el cargo para que la segunda vuelta se realice en un contexto de mayor confianza ciudadana. La cadena también remarcó que la decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y difundida a través de X, la red social antes conocida como Twitter.

La cobertura de CNN subrayó que la presidencia de la JNJ aceptó la dimisión por unanimidad en un pleno extraordinario, pese a que la ley orgánica de la ONPE señala que el cargo es irrenunciable durante el proceso electoral, salvo impedimento debidamente fundamentado. Ese punto fue resaltado como parte central del debate jurídico que acompañó la salida del titular electoral.

CNN también recordó que en la primera vuelta hubo 13 centros de votación en Lima Metropolitana que no recibieron a tiempo el material electoral, lo que impidió abrir cientos de mesas en el horario previsto. Además, mencionó que varios locales registraron demoras de varias horas, mientras la ONPE enfrentaba investigación preliminar junto con otros funcionarios. En su nota, el medio insistió en que Corvetto expresó su disposición total a colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

Reuters: la presión por el conteo lento y las actas observadas

Captura: Reuters

Reuters centró su cobertura en la presión que creció sobre la autoridad electoral debido al lento avance del conteo oficial. La agencia internacional explicó que la renuncia de Piero Corvetto ocurrió mientras el escrutinio seguía estancado y aumentaban las críticas por la demora en los resultados de la elección general del 12 de abril.

El despacho de Reuters señaló que Corvetto ya había reconocido retrasos logísticos en el proceso, aunque negó irregularidades en la organización de los comicios. También citó su carta de renuncia, en la que afirmó que era “necesario y inevitable” dejar el cargo para asegurar que el balotaje del 7 de junio se desarrolle con mayor confianza pública y en medio de una investigación imparcial.

Otro de los elementos destacados por Reuters fue la revisión de miles de actas impugnadas, un procedimiento que seguía retrasando la publicación final de resultados. La agencia recordó además que la misión de observación electoral de la Unión Europea no encontró pruebas de fraude, pese a las denuncias impulsadas por algunos candidatos y sectores políticos.

Reuters añadió que, con cerca del 94% de votos contabilizados, Keiko Fujimori se mantenía primera con poco más del 17% de los sufragios, mientras que Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga seguían disputando voto a voto el pase a la segunda vuelta. Esa estrecha diferencia fue descrita como uno de los factores que aumentó la tensión sobre el proceso.

EFE: retrasos, votos extraviados y fallas del sistema digital

Captura: EFE

EFE puso el acento en las irregularidades que rodearon las elecciones y en cómo esas fallas terminaron debilitando la credibilidad del proceso. Su cobertura detalló que la jornada estuvo marcada por retrasos en la apertura de locales de votación, problemas de distribución del material electoral, extravío de actas y dificultades técnicas en el nuevo sistema digital de apoyo al escrutinio.

La agencia española explicó que numerosos colegios de Lima abrieron varias horas tarde por fallas en el reparto de cédulas y material electoral, lo que generó largas colas y malestar entre los electores. En los casos más graves, algunos centros empezaron a funcionar con hasta cinco horas de retraso, mientras que 13 locales del sur de Lima abrieron recién al día siguiente por una decisión inédita del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

EFE también relató un episodio que llamó la atención internacional: el traslado de votos en taxis comunes, sin la custodia adecuada, lo que derivó en la pérdida de cuatro cajas con 1.200 votos ya computados. Según su reporte, esos paquetes aparecieron después en un canal de televisión. A ello se sumaron las intermitencias del STAE, la plataforma tecnológica estrenada por la ONPE para facilitar la transmisión de resultados, pero que terminó generando más complicaciones de las previstas.

En su cobertura, EFE indicó que Corvetto presentó su dimisión bajo presión por las investigaciones abiertas y por las críticas hacia la organización electoral, mientras la JNJ aceptó la renuncia en medio de una norma que vuelve irrenunciable ese cargo durante un proceso electoral, salvo excepciones justificadas.