Familia de Iván Paredes hace fuerte advertencia a Magaly Medina tras comentarios en su pódcast: “El celular del Dr. existe”

La familia de Iván Paredes Yataco difundió un comunicado para rechazar las declaraciones de Magaly Medina en su pódcast del 4 de junio. Cuestionaron a la conductora y a sus invitados por presuntas burlas tras la muerte del abogado y advirtieron: “El celular del Dr. Paredes existe”.

La familia del abogado Iván Paredes Yataco difundió un comunicado contra Magaly Medina tras las declaraciones que la conductora hizo en su pódcast, y lanzó una advertencia que encendió nuevas especulaciones: “El celular del Dr. Paredes existe”. El pronunciamiento cuestionó el tono con el que se abordó el fallecimiento del letrado, incluyó críticas a los invitados del programa y adelantó que se reservan el derecho de iniciar acciones legales.

La controversia estalló luego de la edición publicada el 4 de junio, en la que Medina habló del deceso de su exabogado en medio de una conversación con Yaco Eskenazi y Christian Wagner. La conductora recordó el conflicto que tuvo con él y afirmó: “Me jugó mal, muy mal… la vida a veces acá, terrenalmente se paga todo”, frase que generó reacciones inmediatas en redes.

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Magaly Medina se pronunció en su pódcast por el fallecimiento de Iván Paredes Yataco, su exabogado, y recordó el quiebre que tuvieron tras un conflicto público. YouTube: Magaly Medina El Podcast.

El comunicado: rechazo, indignación y mención a un menor de edad

En el documento difundido por el entorno del abogado, se expresa un “enérgico rechazo” a lo dicho en el canal de YouTube Magaly Medina: El pódcast. La familia sostuvo que las declaraciones fueron “repudiables, indignantes y reprochables” y señaló que el impacto alcanza a su círculo íntimo.

“Estas declaraciones resultan repudiables, indignantes reprochables, no solo por parte de Magaly Medina, sino también de sus invitados, quienes se burlaron de una persona fallecida, ignorando el dolor de su familia, que además incluye a un menor de edad que enfrenta esta difícil pérdida”, indicaron.

Esa línea buscó reforzar el reclamo principal: que el fallecimiento no puede convertirse en material de burla o comentario ligero, especialmente cuando hay familiares en duelo.

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La familia de Iván Paredes difundió un comunicado contra Magaly Medina tras sus comentarios en el pódcast del 4 de junio. IG

La frase que encendió el choque: “El celular del Dr. Paredes EXISTE”

El punto más sensible del comunicado fue la mención directa al teléfono del abogado. La familia aseguró que el dispositivo existe y lo colocó como un elemento relevante en el contexto del enfrentamiento previo con Magaly Medina.

“En este contexto, resulta fundamental enfatizar que el celular del Dr. Paredes EXISTE, por lo que exigimos a Magaly Medina se abstenga de emitir cualquier comentario, especialmente burlas, sobre una persona fallecida con quien mantuvo diversas conversaciones”, sostuvieron.

La frase, además de plantear un pedido de silencio y respeto, fue interpretada en redes como una insinuación sobre la existencia de mensajes o conversaciones privadas. Esa lectura alimentó el debate digital: para algunos, se trata de una advertencia; para otros, de un recurso que no debería usarse públicamente en medio de un duelo.

“Negamos tajantemente”: la familia rechaza que el abogado “jugó mal”

El pronunciamiento no se limitó a pedir respeto. También negó directamente la afirmación de Medina sobre la conducta del abogado durante su relación profesional.

“NEGAMOS TAJANTEMENTE que el Dr. Paredes hubiera ‘jugado mal’ a Magaly Medina”, afirmaron. Y añadieron un detalle sobre el pago de servicios profesionales: según su versión, los servicios brindados por el abogado a Medina y a su productor Patrick Llamo habrían sido cancelados luego de “innumerables requerimientos de pago”, y recién “después de un año”.

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En el mismo texto, la familia remarcó que ese pago se habría realizado “justo cuando el doctor ocupaba el cargo de Presidente del INPE”, y subrayó: “Durante su ejercicio profesional, el Dr. Paredes nunca realizó canjes”.

Ese bloque del comunicado apuntó a reordenar el relato del conflicto: no solo rechaza el “me jugó mal”, sino que intenta dejar constancia de una versión distinta sobre el vínculo profesional y sus términos.

Familia de Iván Paredes hace fuerte advertencia a Magaly Medina tras comentarios en su pódcast. YouTube: Magaly Medina: El Podcast.

El antecedente de abril de 2026 y la mención a WhatsApp

Otro punto incluido en el documento fue la referencia a un video que Iván Paredes habría publicado el 22 de abril de 2026 como respuesta a Magaly Medina. Según el comunicado, tras esa publicación, el productor del programa Magaly TV La Firme, Patrick Llamo, intentó comunicarse con el abogado vía WhatsApp y este decidió no responder.

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El pronunciamiento incluso consignó una “llamada perdida” con fecha 23/04/26, reforzando la idea de que existieron contactos previos entre el entorno del programa y el abogado, tema que vuelve a traer al centro la pregunta sobre qué conversaciones existieron y en qué términos se dieron.

La conductora rechazó las acusaciones de Yahaira Plasencia y defendió el lenguaje de su programa. ATV/ Magaly TV La Firme.

La advertencia final: “Nos reservamos el derecho de iniciar acciones legales”

El texto cierra con una advertencia directa: exigir que Medina y terceros se abstengan de burlas y comentarios sobre el fallecimiento y el dolor de su familia, y anticipar que podrían recurrir a la vía legal.

“Nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes para la protección de la memoria del fallecido y el respeto hacia sus familiares”, señalaron, atribuyendo el comunicado al Estudio Paredes Abogados y familiares.

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Con ese pronunciamiento, la polémica quedó instalada en dos planos: el debate sobre el tono con el que Magaly Medina se refirió al fallecimiento de su exabogado y la lectura pública de una frase que, en redes, ya funciona como amenaza velada y como síntoma de que el conflicto no terminó con la muerte: “El celular del Dr. existe”.