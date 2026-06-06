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La idea que está redefiniendo el “hogar perfecto” y no requiere de gastos ni obra

La autenticidad del lugar aparece cuando el entorno guarda historia y significado, y se arma paso a paso con detalles que remiten a experiencias reales, fortalecen la pertenencia y sostienen el bienestar más allá de la estética

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Ilustración en acuarela de un salón-comedor con paredes blancas, estantería de madera llena de libros y plantas, mesa redonda, cuatro sillas y sofá verde.
La autenticidad del lugar se sostiene en conexiones genuinas, historia y resonancia emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente fascinación por la autenticidad del lugar explica el atractivo que ejercen la decoración vintage y los objetos antiguos en los hogares.

Según la psicología actual, este fenómeno se debe al deseo de ambientes auténticos que reflejen identidad personal y bienestar emocional, como detalla la especialista Ashley Krause en declaraciones recogidas por House Beautiful, revista especializada en diseño de interiores, decoración, arquitectura y tendencias para el hogar.

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La psicología explica que sentirnos atraídos por objetos antiguos y decoración nostálgica responde al deseo de entornos auténticos, que transmiten historia y personalidad. Esta búsqueda, conocida como autenticidad del lugar, conecta con la necesidad de que los espacios sean un refugio donde las personas se reconozcan y experimenten estabilidad emocional, más allá de modas o funcionalidad práctica.

Un sillón con manta junto a una ventana soleada, una taza humeante, un libro abierto con gafas y un portarretratos con foto familiar.
Un hogar auténtico transmite continuidad y arraigo frente a la estandarización moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de autenticidad del lugar, fundamental en la psicología socioecológica, hace referencia, como señala Krause, a la esencia única que distingue un espacio y lo vincula con su historia o su comunidad.

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Según indica la psicóloga, “la autenticidad del lugar implica una atmósfera genuina, viva y conectada con su historia, su cultura o su comunidad”. El medio citado resalta que este sentimiento suele ir de la mano con la autenticidad personal y contribuye a reforzar la sensación de ser fiel a uno mismo.

La autenticidad del lugar y su impacto emocional

Interior de una sala de estar iluminada por el sol, con suelo de madera, una lámpara de diseño en un estante de madera y cuadros en la pared.
La decoración vintage refuerza la identidad cuando incorpora objetos con pasado significativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción de autenticidad es subjetiva, como muestran los estudios dirigidos por Krause. Dos personas pueden diferir en cómo valoran un mismo lugar, dependiendo de sus recuerdos o experiencias.

Incluso, una sola persona puede sentir distintos grados de autenticidad en el mismo espacio según su situación vital o el momento en que lo visite.

Una de las principales fortalezas de estos espacios es su capacidad para generar conexiones emocionales profundas. En palabras de Krause, “la autenticidad surge a partir de conexiones genuinas, historia y resonancia emocional”, una cualidad que va más allá de seguir modas o reproducir tendencias del momento.

Los ambientes auténticos aportan continuidad y arraigo, y sirven como refugio frente a la estandarización de los espacios modernos.

Vista de un espacio interior con paredes blancas, suelo de madera, una silla de madera, cuatro cuadros enmarcados y dos estanterías rojas con libros y objetos.
Los muebles antiguos y los recuerdos familiares convierten la vivienda en refugio emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear espacios auténticos en casa

De acuerdo con House Beautiful, hay varios factores que contribuyen a que un hogar se perciba como genuino. La historia de los objetos es clave: muebles antiguos, recuerdos familiares o arte con valor personal ayudan a crear un entorno enraizado y singular, según Krause. Así, los elementos con significado cultural o afectivo adquieren especial relevancia.

La decoración personalizada es otro factor decisivo. Aunque seguir tendencias puede resultar interesante, la especialista aconseja anteponer siempre los gustos y referencias personales que estén ligadas a la identidad o la herencia cultural, como piezas de artesanos locales o recuerdos.

Un ático con cajas abiertas llenas de vinilos, una muñeca de porcelana, relojes, un telescopio dorado y un teléfono antiguo de baquelita, iluminado por un rayo de sol.
La percepción de un espacio cambia según recuerdos, experiencias y momentos de la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También cobra importancia la conexión social. Crear espacios pensados para la convivencia, como una cocina acogedora o una sala cómoda, favorece el sentido de comunidad. Según el medio citado, la posibilidad de compartir el entorno diario con familiares y amigos fortalece el vínculo emocional con el propio hogar.

Consejos para una casa con autenticidad y bienestar

Expertos consultados por el medio recomiendan introducir objetos con historia para dotar al hogar de autenticidad. Para Krause, lo más significativo son aquellos muebles y piezas que reflejan experiencias propias o familiares y muestran el origen cultural de quienes viven allí. Personalizar la decoración contribuye a que la vivienda exprese la identidad real de sus habitantes.

Interior moderno de sala-comedor con gabinete naranja y vidrio, estantería azul con libros y muñecas Matryoshka, televisor, sofá gris y mesa de cristal.
Los espacios diseñados para compartir favorecen el sentido de comunidad y pertenencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco debe subestimarse el valor de los espacios compartidos. Los especialistas destacan la importancia de diseñar ambientes donde la comunicación y la compañía sean prioritarias. Estos lugares generan una atmósfera emocionalmente más rica y diferenciada, haciendo que el hogar sea mucho más que un refugio.

Pequeños gestos, como elegir colores asociados a recuerdos positivos o colocar fotografías familiares en lugares visibles, pueden tener un efecto notable, apunta House Beautiful.

No es necesario renovar toda la casa de una vez: la autenticidad se construye gradualmente, sumando experiencias y objetos significativos.

La autenticidad en el hogar se potencia a través de las relaciones humanas y las vivencias cotidianas. Cuando los espacios reflejan los lazos con las personas cercanas, el ambiente se vuelve realmente genuino y particular.

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