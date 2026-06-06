Cómo Lionel Messi convirtió a Inter Miami en el club más valioso de la MLS y disparó el turismo en el sur de Florida

Lionel Messi llevó a Inter Miami a una valuación de USD 1.450 millones en 2026 y convirtió al club en el más valioso de la MLS (Reuters/Jim Rassol-Imagn Images)

Lionel Messi transformó a Inter Miami en la franquicia con mayor valuación de la MLS y amplificó el negocio del fútbol en el sur de Florida. Según Sportico, el club pasó de valer USD 585 millones en 2022 a una estimación de USD 1.450 millones en 2026, un salto que lo ubicó por delante de Los Ángeles FC en el ranking anual de valores de la liga.

En la economía local, el impacto se sintió más allá de la cancha. En un reportaje de The Wall Street Journal, empresarios y referentes del sector privado describieron el efecto de Messi como de “miles de millones de dólares”, aunque remarcaron que fijar una cifra única es difícil porque el impacto se distribuye entre hotelería, gastronomía, alquileres temporarios, comercio y entretenimiento.

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Inter Miami anunció, en un comunicado oficial, que Messi firmó una extensión de contrato hasta el final de la temporada 2028.

La valuación récord y el nuevo lugar de Inter Miami en la MLS

Sportico proyectó para Inter Miami ingresos por USD 250 millones en 2026 y un aumento del 75% en la facturación del club (Reuters/Sam Navarro-Imagn Images)

La estimación de USD 1.450 millones para Inter Miami en 2026 no respondió a un solo factor. El informe de Sportico lo ubicó como el club más valioso de la MLS y lo explicó por el crecimiento comercial alrededor de la franquicia y por la capacidad de monetizar audiencias, patrocinadores y demanda en un mercado que, con la llegada del capitán argentino, se volvió global.

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En el mismo paquete de cifras atribuido a Sportico, se proyectaron USD 250 millones de ingresos para 2026 y se describió un incremento del 75% en el indicador de facturación del club. Inter Miami no solo escaló posiciones, sino que pasó a fijar una referencia de mercado dentro de la liga.

El contraste con 2022 funciona como el dato bisagra. Ese año, Inter Miami aparecía con una valuación de USD 585 millones, el punto de partida que el informe de Sportico tomó como referencia previa al desembarco de Messi. En cuatro años, el club duplicó su estimación y llegó a la cima del ranking.

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Un jugador con tracción internacional empuja variables que impactan de manera directa en la valuación: demanda de entradas, hospitalidad corporativa, venta de productos oficiales, acuerdos comerciales y exposición global. En ese esquema, Messi operó como un activo transversal: modificó el perfil del club y ensanchó su capacidad de generar ingresos.

Turismo, hotelería y consumo: el “efecto Messi” fuera del estadio

La llegada de Lionel Messi elevó la demanda de entradas, hospitalidad corporativa, productos oficiales y acuerdos comerciales de Inter Miami (Opy Morales)

La dimensión económica del fenómeno fue detallada por The Wall Street Journal, que describió a Messi como un motor de estímulo para el sur de Florida.

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Según el periódico, el aumento de visitantes y el interés por ver al argentino se trasladaron a la cadena de consumo: más reservas, más gasto en gastronomía y más movimiento en actividades de entretenimiento asociadas a jornadas de partido.

Una jornada con Inter Miami se traduce en noches de hotel, consumo en restaurantes y bares, movilidad, compras, eventos y, además, en exposición mediática de la ciudad como destino.

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Por eso, en el entorno local —según el reportaje— el impacto suele describirse como de “miles de millones de dólares”, aunque sin un número único que capture toda la cadena de efectos.

Para sumar una referencia cuantitativa verificable del mercado turístico en el período, un informe de enero de 2026 del Greater Miami Convention & Visitors Bureau consignó que el condado de Miami-Dade registró una ocupación hotelera de 73.9% entre enero y diciembre de 2025, con datos de STR.

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El indicador no atribuye ese nivel de ocupación exclusivamente al fútbol, pero contextualiza un mercado que operó con demanda alta mientras el club consolidaba su escala comercial.

Miami como plataforma del fútbol: eventos y presencia institucional

La llegada de Lionel Messi elevó la demanda de entradas, hospitalidad corporativa, productos oficiales y acuerdos comerciales de Inter Miami

El crecimiento alrededor de Inter Miami coincidió con una agenda internacional que reforzó el posicionamiento del área como plaza de fútbol en Estados Unidos: en 2024, Miami Gardens fue sede de la final de la Copa América, un evento que concentró la atención global en el sur de Florida.

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En el plano institucional, The Wall Street Journal detalló movimientos que ayudaron a consolidar ese perfil. Según el diario, en 2024 FIFA abrió en el área de Miami una oficina vinculada a su división legal y de cumplimiento, funciones que antes se concentraban en Zúrich.

Ese dato, además, encontró respaldo en comunicaciones institucionales de la propia FIFA, que informó la relocalización de su área legal y de cumplimiento a Miami en el período 2024–2025.

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El mismo reportaje del periódico estadounidense incluyó otros movimientos que alimentan el ecosistema del fútbol en la ciudad: FC Barcelona trasladó sus operaciones comerciales en Estados Unidos a Miami desde Nueva York, y la Asociación del Fútbol Argentino programó la apertura de una oficina y un complejo de entrenamiento en el área para reforzar su presencia de marca. La nota señaló que esos planes ya estaban en marcha, pero se aceleraron tras la llegada de Messi a Inter Miami.

La extensión del contrato hasta 2028 y el anclaje del proyecto

Inter Miami anunció que Lionel Messi firmó una extensión de contrato hasta el final de la temporada 2028, un paso que refuerza el proyecto del club y sus negocios (Reuters/Sam Navarro-Imagn Images)

En términos de negocio, la extensión cumple una función concreta: reduce incertidumbre y sostiene negociaciones comerciales con un horizonte claro, en un club cuyo principal generador de demanda está asociado a la figura del capitán argentino.

Con esa base, el “efecto Messi” quedó planteado en dos carriles que se retroalimentan. Por un lado, la valuación del club, estimada por Sportico en USD 1.450 millones en 2026, con el antecedente de USD 585 millones en 2022. Por otro, el impacto económico local que The Wall Street Journal describió como de “miles de millones de dólares”, visible en consumo turístico y actividad comercial, aunque sin un monto único que capture toda la cadena de efectos.