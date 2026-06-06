La advertencia del jefe de Alpine sobre el rendimiento de Franco Colapinto tras el 14° en la clasificación del Gran Premio de Mónaco

Fueron apenas 0.233 segundos los que separaron a Franco Colapinto de Pierre Gasly y le impidieron alcanzar la Q3 para soñar con un top 10 en la largada que puede ser sinónimo de puntos en un Gran Premio de márgenes estrechos y pocos sobrepasos como lo es el de Mónaco. La decepción del argentino por quedar “tan cerca” de la última sesión de clasificación tuvo un respaldo clave. Luego de quedar 14° en la clasificación, el Director General de Alpine se refirió al rendimiento del argentino.

Steve Nielsen hizo una extensa reflexión sobre las limitaciones en el A526 que pusieron en jaque el nivel de Colapinto. “Como equipo, sabemos que hasta ahora ha sido un fin de semana complicado, en el que algunas limitaciones de nuestro paquete se han visto agravadas en cierta medida. Hemos dedicado muchas horas a entender en qué áreas centrarnos y dónde realizar pequeños ajustes para maximizar nuestro rendimiento”, relató en la gacetilla de prensa que difundió el equipo.

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El directivo reconoció que Pierre se sintió “más cómodo” que Franco, lo que se reflejó en el resultado final. “Para Franco, sin duda ha sido más difícil en comparación con su racha reciente. No ha conectado del todo con el coche aquí, pero ha hecho un buen trabajo al completar una sesión de clasificación fluida con vueltas limpias y, al final, se ha quedado a solo un par de décimas de la Q3, así que hay que reconocerle el mérito por sus esfuerzos para mejorar desde el viernes”, aclaró.

Nielsen pidió “aprovechar cualquier oportunidad que surja” para completar el domingo “una carrera limpia con ambos coches”. Al mismo tiempo, felicitó a Gasly por su “impresionante actuación” y advirtió cómo influyó el piloto para meterse como el mejor del resto: “Al fin y al cabo, cuando las diferencias son mínimas entre coches de similar nivel, hay que confiar en que el piloto marque la diferencia, y hoy Pierre ha estado impecable y realmente ha dado lo mejor de sí mismo. Se encuentra en una posición competitiva de cara a mañana, donde esperamos sumar puntos”.

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Colapinto y Gasly trabajaron durante la noche del viernes buscando mejores en el A526 para la clasificación

El corredor argentino, ante las cámaras de ESPN, reconoció su incomodidad con el set up del A526: “Muy cerca, una pena. Cuando está tan parejo y no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo. En las curvas más rápidas del primer sector iba bien, pero el segundo hay curvas muy lentas y me está costando un montón este fin de semana. Está el auto muy desconectado, bloqueando mucho adelante. Es como una desconexión muy rara y no le estamos encontrando la vuelta. Con el feeling (sensación) feo que tuvo todo el fin de semana, haber quedado tan cerca de la Q3 es bueno. Pero, obviamente, una pena porque el auto estaba para pasar si lo poníamos bien a punto”.

Luego de ser séptimo en Miami y sexto en Canadá, el argentino giró en 1:13.995 y se ubicó 14° en los tiempos de Q3, en una batalla de diferencias escuetas. Gasly avanzó en el décimo puesto de corte con una vuelta de 1:13.762. Franco dijo estar “decepcionado” con el resultado aunque elogió el trabajo del equipo para buscar optimizar el rendimiento tras las dos primeras prácticas. “Pero también estoy muy orgulloso del equipo y del trabajo que hemos realizado estos últimos días para intentar entender dónde hemos tenido dificultades y en qué aspectos podemos mejorar el coche. Trabajamos hasta altas horas de la noche y logramos algunos avances respecto a donde estábamos ayer y, al final, nos quedamos a solo unas décimas de pasar a la Q3″, expresó ante la prensa oficial del team con sede en Enstone.

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“He tenido problemas con el bloqueo de las ruedas delanteras y traseras todo el fin de semana, y cuando no tienes la confianza necesaria aquí para ir al límite y acercarte a los muros, realmente te pasa factura. Sabíamos al llegar al fin de semana que este es un circuito único y que quizá no se adaptara a los puntos fuertes de nuestro paquete actual”, remarcó.

Gasly, por su parte, celebró su novena colocación, pero también destacó los problemas: “¡Me arriesgué mucho y rocé los muros por todas partes! Es una sensación fantástica cuando todo sale a la perfección. Hemos tenido que trabajar duro como equipo, ya que hasta este momento no ha sido un fin de semana fácil. Este circuito siempre resulta un poco extraño, nunca parece que el coche esté perfecto, tal es la naturaleza de este lugar, así que solo intentamos cambiar pequeños detalles para intentar mejorar el paquete global".

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