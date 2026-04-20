Procuraduría pide a la Fiscalía que incluya a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

La Junta Nacional de Justicia ha iniciado una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, otorgándole un plazo de 10 días para su descargo por denuncias de retrasos y fallas logísticas en las elecciones generales 2026. (Foto: Congreso)

La Procuraduría General del Estado solicitó al Ministerio Público la inclusión de Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y de Edward Eloy Alarcón González, gerente de administración de la entidad, en la investigación preliminar por presunta colusión agravada vinculada a las irregularidades detectadas en la jornada electoral del 12 de abril.

El pedido de la Procuraduría —formulado por Mario Luna Ramos, procurador público especializado en delitos de corrupción (e)— plantea la “ampliación, precisión de hechos e identificación de presuntos implicados” dentro del caso que investiga acciones que impidieron a miles de ciudadanos ejercer su derecho al voto en Perú.

En comunicación dirigida a la Fiscalía Provincial Corporativa, el jefe de la ONPE manifestó además críticas hacia la Policía Nacional del Perú (PNP) por aumentar la vigilancia ante una posible salida suya del país, describiendo la medida como “un despropósito y un exceso”, dado que cuenta con seguridad permanente de Estado y reportes constantes al Comando de Operaciones Policiales a cargo del teniente general PNP, Luis Jesús Flores Solís.

Corvetto autoriza levantar el secreto de sus comunicaciones y entregar su pasaporte

Un documento difundido por RPP enviado por Corvetto al quinto despacho de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios indica que está disponible para las investigaciones que se tengan que realizar en su contra. “Apego a la misma en todos sus extremos y de ser necesario en mi condición de testigo”, indica el texto.

Corvetto también indicó al Ministerio Público que tomó dos decisiones para facilitar el proceso de lasa investigaciones: “Autorizar el Levantamiento del Secreto de mis Comunicaciones en el periodo que se requiera (...)” y “entregar mi Pasaporte Vigente (...)”. En ambos casos Corvetto solicitó a la Fiscalía que fije un día y hora para entregar el documento de identificación y firmar las actas correspondientes.

El jefe de la ONPE también solicitó formalmente a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional reprogramar su declaración testimonial, originalmente prevista para las 15:00 del viernes 17 de abril. Corvetto argumentó que el cronograma electoral aún requiere su presencia para la entrega de los resultados oficiales al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El organismo electoral también ratificó que su titular permanece en funciones y no tomará el descanso que había solicitado para mayo.|ONPE

PNP había iniciado acciones para prevenir supuesta fuga

Previo a esta decision, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya había dispuesto medidas extraordinarias tras conocerse una posible solicitud de detención preliminar por siete días contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Según un documento, el Director Nacional de Investigación Criminal, Teniente General Manuel Lozada Morales, instruyó a los mandos policiales a desplegar acciones inmediatas para prevenir cualquier intento de evasión o salida del país por parte de Corvetto Salinas y otros funcionarios investigados.