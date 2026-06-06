Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver por TyC Sports, Telefe y LPF Play ( la APP de la Liga Profesional de Fútbol de AFA ).

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y la selección de Honduras, correspondiente a un amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La Albiceleste y la Bicolor se verán las caras este sábado 6 de junio, desde las 21, en el estadio Kyle Field de la College Station en Texas y será televisado por TyC Sports, Telefe y LPF Play ( la APP de la Liga Profesional de Fútbol de AFA ).

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