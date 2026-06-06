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Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

La Albiceleste, con algunas ausencias de peso, continuará con su puesta a punto de cara a la Copa del Mundo. Desde las 21, por TyC Sports, Telefe y LPF Play

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HORARIO Y DÓNDE VER ARGENTINA-HONDURAS:

El partido se podrá ver por TyC Sports, Telefe y LPF Play (la APP de la Liga Profesional de Fútbol de AFA).

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 21.00

Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos (Miami): 20.00

Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua: 19.00

México y Guatemala: 18.00

España: 2.00 (domingo 7 de junio)

09:30 hsHoy

Probables formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez, Luis Palma y Anthony Lozano.DT: Reinaldo Rueda.

09:19 hsHoy

La Albiceleste y la Bicolor se verán las caras este sábado 6 de junio, desde las 21, en el estadio Kyle Field de la College Station en Texas y será televisado por TyC Sports, Telefe y LPF Play (la APP de la Liga Profesional de Fútbol de AFA).

09:02 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y la selección de Honduras, correspondiente a un amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Composición de dos imágenes: jugadores de fútbol de Argentina celebran en el campo a la izquierda y jugadores de Honduras celebran a la derecha
La selección argentina enfrentará a Honduras, en la previa a la Copa del Mundo

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