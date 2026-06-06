Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

HORARIO Y DÓNDE VER ARGENTINA-HONDURAS:
El partido se podrá ver por TyC Sports, Telefe y LPF Play (la APP de la Liga Profesional de Fútbol de AFA).
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 21.00
Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos (Miami): 20.00
Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua: 19.00
México y Guatemala: 18.00
España: 2.00 (domingo 7 de junio)
Probables formaciones:
Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.DT: Lionel Scaloni.
Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez, Luis Palma y Anthony Lozano.DT: Reinaldo Rueda.
La Albiceleste y la Bicolor se verán las caras este sábado 6 de junio, desde las 21, en el estadio Kyle Field de la College Station en Texas y será televisado por TyC Sports, Telefe y LPF Play (la APP de la Liga Profesional de Fútbol de AFA).
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y la selección de Honduras, correspondiente a un amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.