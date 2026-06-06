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Detalles del segundo día de la lujosa boda de Dua Lipa y Callum Turner en la ciudad italiana de Palermo

La cantante y el actor celebraron su casamiento en una Villa del siglo XVIII en Sicilia

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Dua Lipa se casó con Callum Turner en Palermo
La pareja intercambió votos rodeada de familiares, amigos cercanos y figuras destacadas de la industria musical.(Composición/Grosby Group/REUTERS)

Después de formalizar su unión el 31 de mayo en una ceremonia íntima en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, Dua Lipa y el actor Callum Turner se dieron el sí por segunda vez en una celebración fastuosa en Sicilia. Este sábado, The Sun reveló en exclusiva los detalles de una boda valorada en 1,5 millones de libras esterlinas (unos 1,9 millones de dólares) que reunió a varias figuras de la música y el entretenimiento.

La ceremonia principal tuvo lugar en la imponente Villa Valguarnera, un palacio barroco del siglo XVIII ubicado en Bagheria, a unos 30 minutos de Palermo. El evento arrancó a las 5 de la tarde y se extendió durante aproximadamente una hora, con los invitados llegando desde las 3:30 en una caravana de 60 minivanes. La pareja, en tanto, hizo su entrada a las 3 de la tarde en un lujoso Mercedes Maybach Clase V para recibir a sus allegados antes del inicio de los votos.

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Según relata el tabloide británico, la novia caminó hacia el altar en un jardín al aire libre rodeado de altos árboles. Su bouquet fue confeccionado por una florista local y compuesto por lirios del valle, peonías y jacintos.

Dua Lipa se casó con Callum Turner en Palermo
Imágenes del recinto de la boda fueron compartidas en redes sociales (Redes sociales)

Todavía no se ha confirmado quién diseñó su vestido de boda, aunque se rumoreó que podría haberlo encargado a Donatella Versace, quien había asistido el viernes a la recepción de bienvenida.

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Para la fiesta previa, la cantante había lucido un impactante vestido blanco con espalda al descubierto de Bottega Veneta, un bolso de cuero Bottega Anidamo valorado en 2.580 libras y joyas de Bulgari, entre ellas un reloj Manchette valorado en 185.000 libras.

Elton John y las lágrimas que nadie pudo contener

El momento más emotivo de la noche llegó de la mano de Elton John, quien interpretó en vivo su clásico “Your Song” para la pareja recién casada. La actuación, que arrancó lágrimas entre los presentes, fue descrita por The Sun como un instante “increíblemente emotivo y conmovedor”. El músico de 79 años y Dua Lipa mantienen una sólida amistad desde que en 2021 colaboraron en “Cold Heart”, un remix del icónico “Rocket Man” (1972) del propio Elton.

La actuación de Elton John provocó lágrimas entre varios asistentes a la boda (REUTERS/Danny Moloshok)
La actuación de Elton John provocó lágrimas entre varios asistentes a la boda (REUTERS/Danny Moloshok)

Entre los invitados que compartieron el llanto y la celebración figuraron la cantante Charli XCX junto a su marido George Daniel, el productor Mark Ronson y miembros de Tame Impala, según confirmó The Sun.

Tras la ceremonia, un chef con dos estrellas Michelin proveniente de Roma fue el encargado de preparar la cena de gala, seguida de discursos y una fiesta que se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada. La velada se articuló en tres momentos: la ceremonia en el patio, la cena y, finalmente, un set de DJ al aire libre a cargo de cuatro artistas de renombre internacional. Asimismo, se instaló un sistema de sonido de gran potencia con difusores orientados hacia la finca para reducir el impacto acústico en el municipio de Bagheria.

Tres días de festejos en la capital siciliana

Dua Lipa se casó con Callum Turner en Palermo
Así lucían los souvenirs que recibieron los invitados a la boda de Dua Lipa y Callum (Redes sociales)

Según People, los novios visitaron Palermo juntos en el verano de 2025, poco después de confirmar su compromiso en junio de ese año. En ese entonces, la intérprete de “Levitating” compartió en Instagram una serie de imágenes de su viaje por la ciudad. El regreso casi un año después, ya como esposos, cerró un círculo sentimental para la pareja.

Las celebraciones comenzaron el jueves por la noche con una recepción al aire libre en el Villa Igiea, hotel de cinco estrellas con estilo art nouveau donde la pareja se alojó en la suite Donna Franca, valuada en 6.000 libras por noche y con vistas panorámicas al Mediterráneo.

El viernes, la acción se trasladó al corazón histórico de Palermo: la Galleria d’Arte Moderna cerró sus puertas al público desde las 14:00 horas, mientras el Palazzo Valguarnera Gangi, en la Piazza Sant’Anna, acogió el cóctel de bienvenida, ambientado con un Mercedes clásico, un Alfa Romeo Giulietta, un Fiat 128 y una barra exterior decorada con espejos antiguos y estampas de escenas sicilianas.

Palermo tenía un significado especial para la pareja, que había visitado la ciudad durante un viaje romántico en 2025 (REUTERS/Igor Petyx)
Palermo tenía un significado especial para la pareja, que había visitado la ciudad durante un viaje romántico en 2025 (REUTERS/Igor Petyx)

Para garantizar la privacidad de la fiesta, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la Piazza Sant’Anna y la Piazza Croce dei Vespri, donde policías y personal de seguridad privada restringieron el acceso al público.

Asimismo, The Sun reveló que Dua Lipa pagó 5.000 libras (alrededor de 6.700 dólares) a los residentes de los apartamentos ubicados frente a las zonas habilitadas como estacionamiento adicional para los invitados, como compensación por los inconvenientes ocasionados. Además, la pareja reservó varios alojamientos de Airbnb en las inmediaciones para evitar quejas por el ruido proveniente de las celebraciones.

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