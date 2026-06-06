Queso de Nicaragua, ajo de Asia y maíz importado: el viaje silencioso detrás de las pupusas y lo que se come en El Salvador

Un desayuno tradicional salvadoreño se presenta sobre una mesa de madera, mostrando con etiquetas y mapas el origen global de sus ingredientes, desde Nicaragua hasta Asia, y las rutas de importación asociadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Sabía usted que, cuando sirve un trozo de queso en la mesa, está llevando a casa un producto que viajó desde Nicaragua? En El Salvador, más del 86 % de los quesos importados —incluyendo requesón y variedades frescas— provienen de ese país vecino.

Esta relación se ha vuelto tan fuerte que, incluso en los mercados populares, la mayoría del queso que acompaña los desayunos o las pupusas no es salvadoreño de origen.

El caso del ajo es aún más sorprendente. Aunque es indispensable en la cocina diaria, El Salvador depende de proveedores lejanos, principalmente de Asia.

Los bulbos de ajo suelen arribar en grandes cargamentos desde países asiáticos, listos para dar sabor a sopas, carnes y guisos tradicionales. Lo mismo ocurre con otros condimentos y especias que forman parte del recetario nacional.

PUBLICIDAD

De dónde vienen los ingredientes de todos los días

Muchos de los alimentos que parecen cotidianos tienen en realidad una ruta internacional. Por ejemplo, la leche en polvo y los productos lácteos no se producen completamente en el país: Nicaragua y Estados Unidos son los principales proveedores, y en 2025 El Salvador gastó más de 350 millones de USD en este tipo de importaciones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Así, la leche que se sirve en el desayuno, el yogur o los quesos suaves suelen tener un origen extranjero.

El maíz, insumo esencial para las tortillas, tampoco es completamente salvadoreño. Cada año, El Salvador importa grandes cantidades de maíz de Nicaragua, Argentina, Estados Unidos y Brasil. Solo en el primer semestre de 2025, el país invirtió más de 100 millones de USD para garantizar que no falte este alimento fundamental en la mesa.

PUBLICIDAD

En cuanto a frijoles, el panorama es similar: en 2024, el 69 % de los frijoles importados venían de Nicaragua según el BCR. La producción nacional no alcanza, y por eso buena parte de este producto, tan presente en los desayunos y cenas, viaja desde fuera de nuestras fronteras.

El Salvador importó alimentos por $3,294.1 millones en 2025, el doble de lo que exportó, evidenciando una fuerte dependencia externa, con carnes y cereales liderando la lista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vegetales, frutas y una mesa globalizada

Cuando se trata de vegetales y frutas, el escenario muestra una dependencia aún más marcada. Más del 93 % de las frutas y hortalizas que se encuentran en las tiendas y mercados salvadoreños han llegado desde el exterior, principalmente desde Guatemala y Honduras.

Esto significa que productos como la cebolla, la papa o el tomate han recorrido cientos de kilómetros antes de llegar a las manos del consumidor.

PUBLICIDAD

De acuerdo a datos del BCR, en el primer semestre de 2025, El Salvador importó 11 millones de USD en papas y casi 8 millones en cebollas. Además, los tomates, las piñas o los mangos provienen de países vecinos o incluso de Sudamérica y Asia, dependiendo de la época del año y la oferta del mercado internacional.

Las grasas vegetales —como el aceite de palma, soya, maíz o girasol— son otro ejemplo de productos cotidianos con pasaporte extranjero.

Estados Unidos, México, Brasil y Argentina figuran entre los exportadores más importantes. En 2025, El Salvador importó cerca de 239 millones de USD en aceites vegetales, insumo clave tanto para cocinar en casa como para la industria alimentaria.

PUBLICIDAD

Un mapa conceptual ilustra el origen y la distribución de alimentos esenciales como maíz, frijoles, ajo, queso, frutas y vegetales, con flechas que convergen en la región centroamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína también viaja

El pollo y los huevos que llegan a la mesa muchas veces no vienen del campo nacional. En 2025, el país importó más de 22,000 toneladas de carne de pollo y 2,500 toneladas de huevos, con Estados Unidos, Guatemala y Brasil como proveedores principales, de acuerdo también a datos del BCR. Esto significa que buena parte de las comidas familiares, desde las pechugas empanizadas hasta los huevos del desayuno, dependen de cadenas internacionales de suministro.

La carne bovina es otro producto con fuerte componente extranjero: más del 60 % del consumo nacional es importado, y de ese porcentaje, Nicaragua aporta el 76.5 % del valor comprado. El resto llega de Costa Rica, Estados Unidos y países de la región.

PUBLICIDAD

Incluso el pescado y los mariscos —ingredientes en sopas, ceviches y platos típicos— suelen provenir de fuera. En 2025, El Salvador importó más de 21 millones de USD en pescado y otros 20 millones en mariscos, comprando tanto productos frescos como conservas de países vecinos y lejanos.

Dulces, bebidas y café: nada escapa al mercado global

La tendencia se repite en los alimentos como dulces o postres. En 2025, El Salvador importó más de 130 millones de USD en chocolates, confites y galletas. Muchos de estos productos llegan de fábricas ubicadas en Guatemala, México, Estados Unidos y hasta Asia. Lo mismo pasa con las bebidas: refrescos, jugos, aguas saborizadas y bebidas alcohólicas sumaron más de 226 millones de USD en compras al exterior.

PUBLICIDAD

Un bodegón editorial exhibe una variedad de productos alimenticios como quesos, ajo, tortillas, frijoles, aceites y frutas, cada uno identificado con banderas de papel que indican su país de origen, destacando la interconexión del comercio global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso el café, símbolo nacional, se complementa con importaciones. Cada año, El Salvador trae café de Nicaragua y Guatemala para cubrir la demanda de ciertos nichos del mercado local.

Esta red internacional también se refleja en la canasta básica, cuyo precio subió hasta un récord de 265 USD en 2024 y siguió en aumento en 2025. El alza se explica, en parte, por la dependencia de insumos importados y la sensibilidad a las variaciones de precios en los mercados globales.

La mesa salvadoreña, reflejo de un mundo conectado

Detrás de cada comida diaria hay una historia de rutas comerciales, acuerdos internacionales y mercados globales. Los ingredientes de la cocina salvadoreña —queso, leche, cebolla, ajo, pollo, huevo, frutas y aceites— han cruzado fronteras antes de llegar al plato.

PUBLICIDAD

Esta realidad permite al país ofrecer variedad y disponibilidad durante todo el año, pero también hace que la mesa dependa de lo que ocurre en Guatemala, Nicaragua, Brasil, Estados Unidos, Asia y muchos otros lugares.

Así, cada vez que usted cocina, está participando en una gran cadena global que une al Salvador con el mundo, plato a plato.