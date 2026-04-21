¿La renuncia de Piero Corvetto resulta ilegal? JNJ aceptó la dimisión aunque ley lo impedía, advierten figuras políticas

La dimisión de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE se produjo en medio de la organización de la segunda vuelta electoral, cuando la ley prohíbe renunciar durante procesos electorales

La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pese a que la normativa lo prohibía en pleno proceso electoral, plantea interrogantes sobre la rapidez con la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó la dimisión, justo en medio de la organización de la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

El Artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE indica que el puesto que ocupaba Corvetto “es irrenunciable durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular, salvo que sobrevenga impedimento debidamente fundamentado”.

El abogado Jorge Jáuregui, experto en Derecho Constitucional y Electoral, señaló en RPP que Corvetto no debería haber presentado su renuncia, pues existe una garantía fundamental en el Estado de derecho destinada a proteger la voluntad popular y asegurar la independencia de las autoridades encargadas de los comicios.

“El jefe de la ONPE, por esa razón, no puede ni renunciar ni puede ser sacado del cargo porque justamente se busca proteger la organización electoral y además la función electoral, que en este caso es crucial”, sostuvo.

La Junta Nacional de Justicia aceptó la renuncia de Corvetto en cuestión de minutos, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad de la decisión

“Durante la jornada electoral no se puede detener a las autoridades, a los personeros, a los miembros de mesa, a los electores, salvo caso de flagrancia, justamente como una garantía de poder acopiar la voluntad popular sin algún tipo de afectación, de violencia”, agregó.

A pesar de esta restricción, Corvetto presentó su dimisión este martes tras las irregularidades detectadas en el reparto y traslado del material electoral, situación que llevó a extender la jornada de votación un día más de lo previsto y motivó la apertura de una investigación fiscal por presunta colusión.

Desde el Congreso y otros espacios políticos, las respuestas resultaron divididas. La congresista Ruth Luque sostuvo que la renuncia “no debería haber sido aceptada pero poco le importan las formas y la ley al autoritarismo y a una JNJ capturada por intereses”.

“La decisión de Corvetto es una gestión atravesada por serias dificultades que han sido aprovechadas por sectores de la derecha fraudista y autoritaria para cuestionar sus resultados, y avasallar a la ONPE sobredimensionando los hechos. La gestión de Corvetto fue absolutamente ingenua en la conducción de la ONPE en un contexto avasallado por diversos cambios normativos en este proceso electoral que no cuestionó y que desbordó operativamente”, expresó en X.

Por otro lado, Flor Pablo consideró que la salida de Corvetto “responde a gravísimos errores e ineficiencia en la organización de los comicios, que debieron ser asumidos con responsabilidad”.

La salida de Corvetto estuvo relacionada con irregularidades en la distribución del material electoral y la apertura de una investigación fiscal

“Pero eso no puede ni debe ser utilizado para validar discursos irresponsables que han pretendido instalar la idea de fraude sin una sola prueba seria. Ahora les corresponde al nuevo jefe interino de la ONPE y al JNE seguir conduciendo el proceso con transparencia, firmeza y respeto absoluto por cada voto ciudadano. El país necesita serenidad, certezas y recuperar la confianza de la ciudadanía”, añadió.

A su vez, Indira Huilca, una de las candidatas a diputada más votadas para Lima Metropolitana, afirmó que “el mandato es irrenunciable por ley, pero teniendo una JNJ elegida por partidos mafiosos cualquier cosa es posible”.

“No se trata de Corvetto sino de la más grosera intromisión política sobre el sistema electoral. A estas alturas, es una obligación que las fuerzas políticas que se precien de ser democráticas, más allá de sus diferencias, se articulen y pronuncien firmes y sin ambigüedades. Lo otro es dejar que la dictadura parlamentaria siga pisoteando a los peruanos”, declaró.

Minutos después de difundirse la carta de dimisión, el pleno de la JNJ aprobó la renuncia por unanimidad y notificó el acuerdo a los organismos del sistema electoral peruano.