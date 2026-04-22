Perú

¿Renuncia del jefe de la ONPE pone en riesgo segunda vuelta de las Elecciones 2026?: “El proceso se fundamenta en la confianza”, asegura experto

La dimisión de Piero Corvetto tras las denuncias de irregularidades abre un escenario de incertidumbre en el proceso electoral peruano. José Tello señaló para Infobae Perú que ameritan medidas urgentes para garantizar transparencia y legitimidad en la segunda vuelta

Guardar
La salida de Piero Corvetto ocurre en medio de cuestionamientos y denuncias de irregularidades electorales. REUTERS/Manuel Orbegozo
La salida de Piero Corvetto ocurre en medio de cuestionamientos y denuncias de irregularidades electorales. REUTERS/Manuel Orbegozo

La jornada electoral del pasado domingo 12 de abril en Perú culminó con la renuncia de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que formalizó su salida mediante una carta enviada a la Junta Nacional de Justicia (JNE).

En el documento, Corvetto argumentó que su permanencia no contribuiría a restablecer la confianza en el sistema electoral de cara a la segunda vuelta presidencial, a realizarse el próximo domingo 7 de junio.

“Considero necesario e impostergable renunciar (…) en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta en un contexto de mayor confianza ciudadana”, expresó en su mensaje oficial.

La renuncia se produce en un clima marcado por denuncias de irregularidades electorales y acusaciones de fraude, lo que ha instalado un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía y los actores políticos.

El especialista en temas electorales, Enzo Elguera, analiza las denuncias sobre actas dañadas y extraviadas durante el proceso electoral en Lima, señalando posibles negligencias y la necesidad de una investigación profunda por parte de las autoridades | Canal N

El futuro de las elecciones peruanas

Para José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, la salida de Corvetto no representa un riesgo directo para la continuidad del proceso.

“Las elecciones nunca peligraron por la presencia o no del señor Corvetto. El hecho que el señor Corvetto esté o no esté en el cargo no impide que haya un personal lo suficientemente capacitado como para poder llevar adelante la elección”, afirmó Tello Alfaro en diálogo con Infobae Perú.

El experto resaltó que la ONPE cuenta con décadas de experiencia organizando procesos electorales y que lo sucedido debe entenderse como un episodio aislado.

Tello Alfaro subrayó que la responsabilidad por las fallas logísticas recae en Corvetto, a quien acusó de contradicciones y falta de claridad.

“Advertimos que hay una responsabilidad directa de él, porque él es responsable directo de todo esto. Y, además, también advertimos que el señor Corvetto, pues no ha sido claro y ha entrado en contradicciones. Además, como funcionario público, ha faltado a la verdad en varias ocasiones”, manifestó el experto.

Se demoró en renunciar. Al día siguiente de las elecciones debió renunciar a lo mucho. Ahí no más era para que lo haga por decoro. El señor se aferró al cargo. Minimizó lo sucedido. Una de las cerezas del pastel, porque hay varias, son las actas abandonadas en la calle por un taxista, las declaraciones de la funcionaria de la ONPE y luego las contradicciones desde la misma institución”

A pesar de la tensión generada, aclaró que no existe evidencia para hablar de fraude. “No existe un fraude, son hechos aislados. Y además el fraude nunca se tipificó porque este es un caso que por último se puede ver a nivel de ONPE, pero no de la articulación del gobierno en su conjunto”, explicó.

José Tello Alfaro.
El especialista José Tello Alfaro sostiene que la salida del jefe de la ONPE no compromete la continuidad de las elecciones y descarta riesgos para la segunda vuelta.

¿Problemas para organizar la segunda vuelta?

La continuidad del conteo de votos y la organización de la segunda vuelta, programada para el 7 de junio, no se verán frenadas por la salida de Corvetto, aseguró el extitular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“La legitimidad de las elecciones está dada ya por la situación misma y el conteo que se está produciendo. Hasta el momento va la voluntad popular escuchándose y expresándose tal cual”, indicó Tello Alfaro.

En cuanto a la posibilidad de anular los resultados o convocar a elecciones complementarias, el especialista fue enfático: “Las elecciones no pueden tener esto de las elecciones complementarias, tampoco puede tener nulidades de distritos electorales. O sea, eso no está contemplado en el ordenamiento”.

¿Cómo recuperar la confianza del electorado?

Frente a la pregunta sobre cómo recuperar la confianza del electorado, Tello Alfaro propuso medidas puntuales. “Me parece sumamente importante que la persona que asume el liderazgo de la ONPE sea muy clara, transparente en sus manejos, que tome todas las medidas para garantizar de que esto se está llevando bien. Mucho acercamiento con los personeros, principalmente los distintos partidos políticos, trabajar muy bien todo el tema de los sistemas como el SCAP y otros que se han aplicado y que han tenido problemas para mejorar los procesos”.

También recomendó recurrir a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para el traslado del material electoral y priorizar el trabajo con personal de planta de la institución.

Temas Relacionados

ONPEElecciones 2026Piero Corvettoperu-politica

Más Noticias

Tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026: ¿Cuántos puntos necesita Catherine Flood para superar a Nicole Pérez?

Una particularidad del listado es que dentro del Top 10 no figura ninguna deportista nacional. La atacante de Atlético Atenea encabeza la clasificación, pero la norteamericana le pisa los talones

Tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026: ¿Cuántos puntos necesita Catherine Flood para superar a Nicole Pérez?

Universitario vs Deportivo Garcilaso: solo 25 mil aficionados confirmados para el duelo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Descenso en la venta de entradas a un día del vital encuentro de los ‘cremas’, que jugarán sin técnico tras la abrupta salida de Javier Rabanal. Conoce todos los detalles

Universitario vs Deportivo Garcilaso: solo 25 mil aficionados confirmados para el duelo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Christian Domínguez se reencuentra con su hija y Melanie advierte: “Espero no la utilice para limpiar su pésima imagen como padre”

El cantante volvió a tener contacto con Camila después de meses de estar distanciados, en un encuentro que coincidió con el proceso legal que mantiene con la madre de su hija

Christian Domínguez se reencuentra con su hija y Melanie advierte: “Espero no la utilice para limpiar su pésima imagen como padre”

Junta Nacional de Justicia declara vacante el cargo de jefe de la ONPE tras renuncia de Piero Corvetto

El máximo órgano de la judicatura oficializó la salida del funcionario luego de aceptar su dimisión, lo que marca un cambio en la conducción del ente electoral

Junta Nacional de Justicia declara vacante el cargo de jefe de la ONPE tras renuncia de Piero Corvetto

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

El jefe del organismo electoral dimitió tras las fallas logísticas del 12 de abril. Su salida se da en medio de investigaciones fiscales, presión política y cuestionamientos al proceso electoral rumbo a la segunda vuelta

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Junta Nacional de Justicia declara vacante el cargo de jefe de la ONPE tras renuncia de Piero Corvetto

Junta Nacional de Justicia declara vacante el cargo de jefe de la ONPE tras renuncia de Piero Corvetto

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Piden renuncia de Roberto Burneo al JNE tras salida de Corvetto de la ONPE

Quién es Bernardo Pachas Serrano, el sucesor de Piero Corvetto: perfil y hoja de vida

Renunció Piero Corvetto: JPP convoca a protesta nacional y tilda de “ilegal” la decisión de la JNJ para “boicotear” elecciones

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez se reencuentra con su hija y Melanie advierte: “Espero no la utilice para limpiar su pésima imagen como padre”

Christian Domínguez se reencuentra con su hija y Melanie advierte: “Espero no la utilice para limpiar su pésima imagen como padre”

El regreso de Jesse & Joy a Perú: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto

Magaly Medina exige sanciones tras agresión de Rodrigo Brand a equipo periodístico y romperle la cámara: “Qué mal dejan al canal”

Rodrigo Brand pide perdón tras escándalo con periodistas de Magaly Medina: "Se salió de control"

Melanie Martínez rompe en llanto tras denuncia de Christian Domínguez por violencia psicológica: “Dice que le causo depresión y ansiedad”

DEPORTES

Tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026: ¿Cuántos puntos necesita Catherine Flood para superar a Nicole Pérez?

Tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026: ¿Cuántos puntos necesita Catherine Flood para superar a Nicole Pérez?

Universitario vs Deportivo Garcilaso: solo 25 mil aficionados confirmados para el duelo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Felipe Vizeu confía en la recuperación inmediata de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Podemos luchar por el título”

¿Sigue o se va? Se definió el futuro de María Alejandra Marín en Alianza Lima para la próxima temporada

Gregorio Pérez pide tener paciencia y confianza en Universitario tras la salida de Javier Rabanal: “La ‘U’ no se ha debilitado”