¿Renuncia del jefe de la ONPE pone en riesgo segunda vuelta de las Elecciones 2026?: “El proceso se fundamenta en la confianza”, asegura experto

La salida de Piero Corvetto ocurre en medio de cuestionamientos y denuncias de irregularidades electorales. REUTERS/Manuel Orbegozo

La jornada electoral del pasado domingo 12 de abril en Perú culminó con la renuncia de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que formalizó su salida mediante una carta enviada a la Junta Nacional de Justicia (JNE).

En el documento, Corvetto argumentó que su permanencia no contribuiría a restablecer la confianza en el sistema electoral de cara a la segunda vuelta presidencial, a realizarse el próximo domingo 7 de junio.

“Considero necesario e impostergable renunciar (…) en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta en un contexto de mayor confianza ciudadana”, expresó en su mensaje oficial.

La renuncia se produce en un clima marcado por denuncias de irregularidades electorales y acusaciones de fraude, lo que ha instalado un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía y los actores políticos.

El especialista en temas electorales, Enzo Elguera, analiza las denuncias sobre actas dañadas y extraviadas durante el proceso electoral en Lima, señalando posibles negligencias y la necesidad de una investigación profunda por parte de las autoridades | Canal N

El futuro de las elecciones peruanas

Para José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, la salida de Corvetto no representa un riesgo directo para la continuidad del proceso.

“Las elecciones nunca peligraron por la presencia o no del señor Corvetto. El hecho que el señor Corvetto esté o no esté en el cargo no impide que haya un personal lo suficientemente capacitado como para poder llevar adelante la elección”, afirmó Tello Alfaro en diálogo con Infobae Perú.

El experto resaltó que la ONPE cuenta con décadas de experiencia organizando procesos electorales y que lo sucedido debe entenderse como un episodio aislado.

Tello Alfaro subrayó que la responsabilidad por las fallas logísticas recae en Corvetto, a quien acusó de contradicciones y falta de claridad.

“Advertimos que hay una responsabilidad directa de él, porque él es responsable directo de todo esto. Y, además, también advertimos que el señor Corvetto, pues no ha sido claro y ha entrado en contradicciones. Además, como funcionario público, ha faltado a la verdad en varias ocasiones”, manifestó el experto.

“Se demoró en renunciar. Al día siguiente de las elecciones debió renunciar a lo mucho. Ahí no más era para que lo haga por decoro. El señor se aferró al cargo. Minimizó lo sucedido. Una de las cerezas del pastel, porque hay varias, son las actas abandonadas en la calle por un taxista, las declaraciones de la funcionaria de la ONPE y luego las contradicciones desde la misma institución”

A pesar de la tensión generada, aclaró que no existe evidencia para hablar de fraude. “No existe un fraude, son hechos aislados. Y además el fraude nunca se tipificó porque este es un caso que por último se puede ver a nivel de ONPE, pero no de la articulación del gobierno en su conjunto”, explicó.

El especialista José Tello Alfaro sostiene que la salida del jefe de la ONPE no compromete la continuidad de las elecciones y descarta riesgos para la segunda vuelta.

¿Problemas para organizar la segunda vuelta?

La continuidad del conteo de votos y la organización de la segunda vuelta, programada para el 7 de junio, no se verán frenadas por la salida de Corvetto, aseguró el extitular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“La legitimidad de las elecciones está dada ya por la situación misma y el conteo que se está produciendo. Hasta el momento va la voluntad popular escuchándose y expresándose tal cual”, indicó Tello Alfaro.

En cuanto a la posibilidad de anular los resultados o convocar a elecciones complementarias, el especialista fue enfático: “Las elecciones no pueden tener esto de las elecciones complementarias, tampoco puede tener nulidades de distritos electorales. O sea, eso no está contemplado en el ordenamiento”.

¿Cómo recuperar la confianza del electorado?

Frente a la pregunta sobre cómo recuperar la confianza del electorado, Tello Alfaro propuso medidas puntuales. “Me parece sumamente importante que la persona que asume el liderazgo de la ONPE sea muy clara, transparente en sus manejos, que tome todas las medidas para garantizar de que esto se está llevando bien. Mucho acercamiento con los personeros, principalmente los distintos partidos políticos, trabajar muy bien todo el tema de los sistemas como el SCAP y otros que se han aplicado y que han tenido problemas para mejorar los procesos”.

También recomendó recurrir a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para el traslado del material electoral y priorizar el trabajo con personal de planta de la institución.