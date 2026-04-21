Perú

Piero Corvetto fuera de la ONPE: Las irregularidades en los comicios generales que marcaron su escandalosa salida del ente electoral

La salida del jefe de la ONPE se produce en medio de una creciente crisis institucional, tras las fallas logísticas en la primera vuelta y las denuncias que pusieron en entredicho la organización de los comicios generales

Guardar
Piero Corvetto recuerda los momentos que pasó durante la segunda vuelta electoral. (Foto: Andina)
El jefe de la ONPE dejó el cargo tras una serie de fallas logísticas ocurridas durante la primera vuelta electoral

La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) agudiza la crisis institucional que sacude el proceso electoral, mientras está en marcha la organización de la segunda vuelta fijada para el próximo 7 de junio.

El detonante fue una serie de fallas logísticas durante la primera vuelta de los comicios generales, celebrada el 12 de abril, cuando retrasos en la distribución del material electoral impidieron la instalación oportuna de mesas en varios distritos de Lima Metropolitana.

Al menos cinco locales no recibieron el material a tiempo, lo que obligó a que la votación se realizara al día siguiente en 13 locales, con impacto en más de 55.000 ciudadanos, según cifras oficiales.

La situación generó denuncias ante el Ministerio Público y una investigación preliminar de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que acaba de aceptar su dimisión. La procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra Corvetto y otros cuatro funcionarios por presuntos delitos contra el derecho de sufragio y omisión de deberes funcionales.

Piero Corvetto no va más en la ONPE tras cuestionamientos|ONPE
Retrasos en la distribución del material electoral impidieron la instalación oportuna de mesas en varios distritos de Lima Metropolitana, afectando a más de 55.000 ciudadanos

Aunque durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Corvetto defendió la legitimidad de los resultados y atribuyó las fallas a un “error puntual extraordinario” en la logística, no a irregularidades estructurales, las voces que pedían su salida se hicieron más altisonantes.

Este escenario, unido a irregularidades en el traslado de los votos emitidos hacia los almacenes —que derivaron en la pérdida de cajas luego halladas en programas de televisión—, provocó el rechazo de diversos sectores políticos y el pedido de nulidad de los comicios por parte de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien después planteó realizar elecciones complementarias.

López Aliaga, que ha llamado a Corvetto criminal y ha exigido su inmediata captura y encarcelamiento, disputa voto a voto el pase a la segunda vuelta con Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), con miras a enfrentar a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien obtuvo la mayor votación con 17 % de los votos válidos.

De acuerdo con el funcionario, la responsabilidad recaía en áreas específicas de la estructura operativa de la ONPE, aunque reiteró sus disculpas a los ciudadanos afectados. También remarcó que el episodio no comprometió la voluntad popular, puesto que el proceso terminó por definir a los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

Comunicado de la JNJ sobre Piero Corvetto
Aunque la ONPE adoptó medidas para asegurar la continuidad del proceso, persiste la incertidumbre hasta que se resuelvan incidencias y se computen todas las actas

La renuncia de Corvetto se formalizó mediante una carta pública dirigida a la JNJ, en la que manifestó que su salida era necesaria para garantizar mayor confianza ciudadana en la organización de la segunda vuelta presidencial. El pleno del máximo órgano de la judicatura aceptó la dimisión por unanimidad, mientras que la ONPE implementó medidas internas para asegurar la continuidad del proceso electoral.

En paralelo, el procesamiento de actas sigue en curso, con más del 93 % computado a nivel nacional. La incertidumbre persiste hasta la resolución de incidencias y la llegada de documentos de zonas rurales y del extranjero. La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, anticipó que los resultados presidenciales podrían estar listos a mediados de mayo.

Corvetto ha dicho esperar que su salida contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones, dado que los preparativos para la segunda vuelta presidencial ya han comenzado y restan solo semanas para su realización.

El exfuncionario reiteró su “total y entera disponibilidad” a las investigaciones abiertas por este caso, tanto en la Fiscalía como en la JNJ y el JNE.

Temas Relacionados

Piero CorvettoONPEperu-politica

Más Noticias

Pamela Franco reveló la verdad de cómo inició su polémico romance con Christian Cueva: “Él con sus mentiras me convirtió en su amante”

La cantante peruana se presentó en televisión y dio su versión más completa sobre su vínculo con el futbolista cuando aún estaba casado

Pamela Franco reveló la verdad de cómo inició su polémico romance con Christian Cueva: “Él con sus mentiras me convirtió en su amante”

Magaly Medina denunciaría a su exabogado ante el CAL por nueva defensa a Yahaira Plasencia: “Viola el código de ética”

Tras recordar que llevó varios de sus casos, la periodista afirma que existe un conflicto de intereses y no descarta acciones legales. La figura de TV advierte que Iván Paredes estaría incumpliendo el deber de lealtad profesional al asumir una defensa vinculada

Magaly Medina denunciaría a su exabogado ante el CAL por nueva defensa a Yahaira Plasencia: “Viola el código de ética”

De La Ghetto regresa a Perú: brindará dos conciertos y anuncia un álbum recopilatorio

El intérprete del género urbano ofrecerá conciertos en la capital y el norte del país, celebrando su trayectoria con un nuevo material discográfico

De La Ghetto regresa a Perú: brindará dos conciertos y anuncia un álbum recopilatorio

Ataque de ira de Rodrigo Brand contra reportero de Magaly TV: así fue el ampay y la violenta reacción del protagonista de ‘Valentina Valiente’

El actor mexicano reaccionó con insultos y agresión física tras ser grabado junto a Mayra Goñi en Miraflores. Las fuertes imágenes muestran el momento en que rompe una cámara y ataca a uno de los reporteros de Magaly Medina

Ataque de ira de Rodrigo Brand contra reportero de Magaly TV: así fue el ampay y la violenta reacción del protagonista de ‘Valentina Valiente’

El airado reclamo de Magaly Medina tras agresión de Rodrigo Brand a su reportero: “Espero que Latina pague la cámara que su actor rompió”

La conductora calificó de salvaje la agresión del actor mexicano contra su equipo periodístico. La presentadora exigió sanciones y el pago por los daños tras el ataque en plena vía pública. “Deshaganse de este matón”

El airado reclamo de Magaly Medina tras agresión de Rodrigo Brand a su reportero: “Espero que Latina pague la cámara que su actor rompió”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piero Corvetto renunció a la ONPE: ¿Es posible anular las elecciones o hacer comicios complementarios?

Piero Corvetto renunció a la ONPE: ¿Es posible anular las elecciones o hacer comicios complementarios?

Piero Corvetto se va de la ONPE el mismo día en que se aprobó que el Estado pague su defensa por denuncia penal del JNE

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Piero Corvetto llegó a la Fiscalía anticorrupción en medio de su escandalosa renuncia a la ONPE

¿Quién asume el mando temporal de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto en medio del escrutinio electoral?

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco reveló la verdad de cómo inició su polémico romance con Christian Cueva: “Él con sus mentiras me convirtió en su amante”

Pamela Franco reveló la verdad de cómo inició su polémico romance con Christian Cueva: “Él con sus mentiras me convirtió en su amante”

Magaly Medina denunciaría a su exabogado ante el CAL por nueva defensa a Yahaira Plasencia: “Viola el código de ética”

De La Ghetto regresa a Perú: brindará dos conciertos y anuncia un álbum recopilatorio

Ataque de ira de Rodrigo Brand contra reportero de Magaly TV: así fue el ampay y la violenta reacción del protagonista de ‘Valentina Valiente’

El airado reclamo de Magaly Medina tras agresión de Rodrigo Brand a su reportero: “Espero que Latina pague la cámara que su actor rompió”

DEPORTES

Sport Boys y un homenaje a su legado: será declarado patrimonio histórico del Callao a un año de su centenario

Sport Boys y un homenaje a su legado: será declarado patrimonio histórico del Callao a un año de su centenario

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau: partido en Piura por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Roberto Mosquera y una sincera confesión: “Estoy seguro que iba a clasificar [al Mundial] con Bolivia”

Federico Girotti expresó su deseo de volver a San Lorenzo en un “futuro cercano”, mientras se recupera para redimirse en Alianza Lima

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso: partido en el Monumental por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026