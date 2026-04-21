Perú

¿Quién asume el mando temporal de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto en medio del escrutinio electoral?

La salida del jefe de la ONPE ocurre mientras la institución se prepara para organizar la segunda vuelta. Frente a este escenario, la dirección provisional queda en manos del actual gerente general

Guardar
Piero Corvetto espera que los primeros resultados de las elecciones se den a conocer a las 11:00 pm.
La renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE se produce durante el proceso de escrutinio previo a la segunda vuelta electoral

La renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, abre la interrogante sobre quién quedará a cargo de la institución durante el proceso de escrutinio rumbo a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

La normativa establece que la vacancia del cargo puede generarse por renuncia, fallecimiento, incapacidad física grave, incapacidad mental certificada, impedimento sobrevenido o destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE dispone que la JNJ debe declarar la vacancia en un plazo de cinco días tras la renuncia o el fallecimiento del titular, y designar un reemplazante en un máximo de 45 días hábiles.

En situaciones donde la vacancia coincide con un proceso electoral, el funcionario de mayor jerarquía inmediatamente inferior al jefe asume la dirección de manera provisional, por un periodo que no puede exceder los tres días.

Piero Corvetto no va más en la ONPE tras cuestionamientos|ONPE
Bernardo Pachas, gerente general de la ONPE desde septiembre de 2020 y con amplia experiencia en organismos electorales, asume la dirección provisional del organismo

En este contexto, el abogado Bernardo Pachas, gerente general desde septiembre de 2020, asumirá la conducción temporal de la ONPE. De acuerdo con información oificial, el jurista cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional, posgrado en administración de empresas, formación en recursos humanos, operaciones y servicios al cliente.

Su trayectoria abarca más de veinte años en cargos directivos y de asesoría en entidades como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la propia ONPE, tanto en el sector público como en el privado.

Corvetto presentó su dimisión este martes a raíz de las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral, que provocaron que se extienda el sufragio de las elecciones generales en forma inédita un día más, y que se abra una investigación de la fiscalía por presunta colusión.

El funcionario envió su carta de renuncia a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, en la que pide poner fin a su designación asumida en 2020 y, a pesar de que el proceso electoral se encuentra en pleno escrutinio de resultados, y a la espera de definir a los dos candidatos presidenciales que se medirán en el balotaje.

Los retrasos y problemas en la distribución del material electoral provocaron la extensión inédita del sufragio, el cierre tardío de colegios y la apertura de una investigación fiscal por presunta colusión
Los retrasos y problemas en la distribución del material electoral provocaron la extensión inédita del sufragio, el cierre tardío de colegios y la apertura de una investigación fiscal por presunta colusión

En su misiva señaló que, luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral» en Lima, considera “necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada”, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un “contexto de mayor confianza ciudadana” con la ONPE.

Minutos después de publicarse la carta de dimisión, el pleno de la JNJ aceptó su renuncia por unanimidad y comunicó del acuerdo a los organismos del sistema electoral peruano.

La falta de material electoral, debido a retrasos en su reparto, causó grandes retrasos en la apertura de numerosos colegios en la capital e incluso trece colegios no pudieron abrir hasta el día siguiente, en una inédita decisión para que 52.000 electores tuviesen la oportunidad de sufragar.

Esta situación, unida también con una serie de informalidad en el traslado de los votos emitidos a los almacenes que ha llevado a que se extraviaran cajas que aparecieron luego en programas de televisión, provocó el rechazo de diversos sectores políticos y el pedido de nulidad de los comicios por parte de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que luego planteó realizar unos comicios complementarios.

El exalcalde, que ha llamado a Corvetto criminal y ha exigido su inmediata captura y encarcelamiento, disputa voto a voto la opción a pasar a segunda vuelta con Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) para enfrentarse en la segunda vuelta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que fue la más votada con 17 % de los votos válidos.

Temas Relacionados

Piero CorvettoONPEperu-politica

Más Noticias

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

El jefe del organismo electoral dimitió tras las fallas logísticas del 12 de abril. Su salida se da en medio de investigaciones fiscales, presión política y cuestionamientos al proceso electoral rumbo a la segunda vuelta

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Resultados en regiones ONPE al 94.468 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

A paso lento avanza el escrutinio de votos a nivel Perú con el desagregado de cada región del país. Los resultados oficiales se actualizan según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Resultados en regiones ONPE al 94.468 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.905 % EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualiza los resultados oficiales lentamente. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú mantiene la ventaja sobre Rafael López Aliaga y enfrentaría a Keiko Fujimori en segunda vuelta

Resultados ONPE al 93.905 % EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Actividad comercial crece 6,06% gracias al repunte de la demanda

El avance del sector estuvo respaldado por el desempeño positivo de los segmentos mayorista, minorista y automotriz, en un contexto de mayor consumo, campañas estacionales y recuperación de la inversión privada

Actividad comercial crece 6,06% gracias al repunte de la demanda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Resultados ONPE al 93.905 % EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Cronología de la salida de Piero Corvetto de la ONPE y los hechos que desataron su renuncia

La JNJ acepta la renuncia de Piero Corvetto en medio de las elecciones pese a que la ley lo prohíbe

Piero Corvetto renuncia a la ONPE en medio de investigaciones por fallas electorales: ¿podría derivar en su detención?

ENTRETENIMIENTO

Karen Schwarz sorprende al volver a Lima luego de su mudanza con Ezio Oliva y sus hijas a España: “No es fácil”

Karen Schwarz sorprende al volver a Lima luego de su mudanza con Ezio Oliva y sus hijas a España: “No es fácil”

Roberto Martínez orgulloso en la graduación de la hija mayor de Melissa Loza: “Lo lograste, arquitecta”

La reacción de Paolo Guerrero cuando el ‘Loco’ Wagner le confiesa que es amigo de Magaly Medina

Rodrigo Brand es duramente criticado en redes sociales tras ataque de ira y golpes a reportero de Magaly Medina

Laura Pausini se disculpa con público peruano por reclamo en concierto: “Me expliqué mal, pero la segunda fila me explotó el corazón”

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

San Martín emite firme comunicado contra la Liga Peruana de Vóley por polémico post: “Inapropiado y fuera de contexto”

Carlos Desio reveló que encaró a Miguel Trauco tras su expulsión en Sport Boys vs Alianza Atlético: “No puede reaccionar así”

Entradas Alianza Lima vs San Martín para final vuelta: precios y cómo comprar boletos por definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Maluh Oliveira pone en duda su futuro en Universitario tras triunfazo en Liga Peruana de Vóley: “Tengo otras ofertas”