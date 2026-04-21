¿Quién asume el mando temporal de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto en medio del escrutinio electoral?

La renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE se produce durante el proceso de escrutinio previo a la segunda vuelta electoral

La renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, abre la interrogante sobre quién quedará a cargo de la institución durante el proceso de escrutinio rumbo a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

La normativa establece que la vacancia del cargo puede generarse por renuncia, fallecimiento, incapacidad física grave, incapacidad mental certificada, impedimento sobrevenido o destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE dispone que la JNJ debe declarar la vacancia en un plazo de cinco días tras la renuncia o el fallecimiento del titular, y designar un reemplazante en un máximo de 45 días hábiles.

En situaciones donde la vacancia coincide con un proceso electoral, el funcionario de mayor jerarquía inmediatamente inferior al jefe asume la dirección de manera provisional, por un periodo que no puede exceder los tres días.

Bernardo Pachas, gerente general de la ONPE desde septiembre de 2020 y con amplia experiencia en organismos electorales, asume la dirección provisional del organismo

En este contexto, el abogado Bernardo Pachas, gerente general desde septiembre de 2020, asumirá la conducción temporal de la ONPE. De acuerdo con información oificial, el jurista cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional, posgrado en administración de empresas, formación en recursos humanos, operaciones y servicios al cliente.

Su trayectoria abarca más de veinte años en cargos directivos y de asesoría en entidades como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la propia ONPE, tanto en el sector público como en el privado.

Corvetto presentó su dimisión este martes a raíz de las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral, que provocaron que se extienda el sufragio de las elecciones generales en forma inédita un día más, y que se abra una investigación de la fiscalía por presunta colusión.

El funcionario envió su carta de renuncia a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, en la que pide poner fin a su designación asumida en 2020 y, a pesar de que el proceso electoral se encuentra en pleno escrutinio de resultados, y a la espera de definir a los dos candidatos presidenciales que se medirán en el balotaje.

Los retrasos y problemas en la distribución del material electoral provocaron la extensión inédita del sufragio, el cierre tardío de colegios y la apertura de una investigación fiscal por presunta colusión

En su misiva señaló que, luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral» en Lima, considera “necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada”, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un “contexto de mayor confianza ciudadana” con la ONPE.

Minutos después de publicarse la carta de dimisión, el pleno de la JNJ aceptó su renuncia por unanimidad y comunicó del acuerdo a los organismos del sistema electoral peruano.

La falta de material electoral, debido a retrasos en su reparto, causó grandes retrasos en la apertura de numerosos colegios en la capital e incluso trece colegios no pudieron abrir hasta el día siguiente, en una inédita decisión para que 52.000 electores tuviesen la oportunidad de sufragar.

Esta situación, unida también con una serie de informalidad en el traslado de los votos emitidos a los almacenes que ha llevado a que se extraviaran cajas que aparecieron luego en programas de televisión, provocó el rechazo de diversos sectores políticos y el pedido de nulidad de los comicios por parte de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que luego planteó realizar unos comicios complementarios.

El exalcalde, que ha llamado a Corvetto criminal y ha exigido su inmediata captura y encarcelamiento, disputa voto a voto la opción a pasar a segunda vuelta con Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) para enfrentarse en la segunda vuelta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que fue la más votada con 17 % de los votos válidos.