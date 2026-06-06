El partido de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal sobre Chile: del taco “mágico” al gol anulado

Portugal se despidió de su público con una ajustada victoria 2-1 ante Chile en el Estadio Nacional do Jamor de Lisboa. El amistoso registró la titularidad de Cristiano Ronaldo, quien tuvo diferentes ocasiones para marcar sin éxito, al punto de que le anularon un gol de manera correcta. Ambos equipos terminaron con 10 hombres por las expulsiones de Rafael Leao e Iván Román.

A la espera de disputar su sexto Mundial, el Bicho arrancó desde el inicio en su partido 227 con la camiseta lusa sin poder aumentar los 143 tantos marcados en la selección. De igual forma, una de las máximas figuras de la Copa del Mundo mostró su calidad durante el primer tiempo hasta salir reemplazado por Goncalo Guedes para el complemento.

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A los ocho minutos de juego, CR7 se recostó sobre el costado izquierdo y lanzó un mágico pase de taco para impulsar la corrida de Rafael Leao en esa banda. El extremo llegó hasta el último cuarto de la cancha, enganchó hacia el área y sacudió un potente disparo rechazado por el palo. Fue una muestra de la capacidad de daño de los dirigidos por Roberto Martínez, que fueron muy superiores a La Roja.

*El tacazo de Cristiano a Leao que casi termina en un golazo

Más tarde, el delantero de 41 años estuvo muy cerca de romper la paridad en condición de local promediando el acto inicial, pero se topó con la figura del arquero Lawrence Vigouroux, quien nació en Inglaterra, pero se nacionalizó chileno y acumuló su octava titularidad consecutiva con el combinado sudamericano.

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A pesar de esta aparición, el guardameta de 32 años, con presente en el Swansea de la Segunda División de Inglaterra, sufrió la contundencia de Cristiano Ronaldo a los 34 minutos de partido. La acción, que fue invalidada por fuera de juego del hombre de Al Nassr, incluyó un pase al vacío para la corrida del atacante y la definición al primer palo de Lawrence Vigouroux.

*El gol anulado a Cristiano Ronaldo

La poca fortuna del Bicho impidió que estire la diferencia en la cima como el máximo goleador histórico de este deporte. Se estancó en las 973 anotaciones en 1.324 partidos, mientras que Lionel Messi tiene 909 gritos en 1.152 encuentros como futbolista profesional. Cabe remarcar que la Pulga se perderá el duelo de este sábado entre la selección argentina y Honduras porque se recupera de una lesión.

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Portugal sintió la ineficacia de su emblema y se encontró con otro partido en el cierre del primer tiempo cuando se quedó con 10 hombres de una manera increíble. En los primeros segundos del tiempo adicionado, Joao Cancelo y Felipe Faúndez se disputaron una pelota, quedaron cara a cara y, en medio de esa situación, Leao intentó defender a su compañero, pero terminó peleándose con el defensor trasandino Iván Román, quien cayó al suelo por un golpe del atacante del Milan. A continuación, el árbitro expulsó a los dos jugadores en una correcta medida.

*La pelea que terminó con dos expulsados

Ya con el encuentro 10 contra 10, el vigente campeón de la UEFA Nations League metió varias modificaciones con la intención de dosificar las cargas antes de afrontar el Mundial 2026 con su participación en el Grupo K, zona también integrada por RD Congo, Colombia y Uzbekistán.

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Bajo este escenario, las variantes encaminaron el triunfo en Lisboa porque Guedes, el reemplazante de Cristiano, recibió un pase del ingresado Rúben Neves y marcó el 1-0 a los 58 minutos. Bruno Fernandes selló el 2-0 de camino al último cuarto de hora. El descuento de Lucas Cepeda en el segundo minuto adicionado solo sirvió para el recuerdo del punta de Elche de España.

A diferencia de Portugal, Chile afronta un profundo recambio generacional de cara a competir por la clasificación al Mundial 2030. Luego de ser el peor equipo de las Eliminatorias Sudamericanas, está a la espera de definir quién será su nuevo entrenador. Por el momento, Nicolás Córdova, DT de las Juveniles, asumió de manera interina tras el alejamiento de Ricardo Gareca.

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