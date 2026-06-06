Deportes

El partido de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal sobre Chile: del taco “mágico” al gol anulado

El delantero de 41 años jugó los primeros 45 minutos en Lisboa y fue reemplazado por Goncalo Guedes

Guardar
Google icon

Portugal se despidió de su público con una ajustada victoria 2-1 ante Chile en el Estadio Nacional do Jamor de Lisboa. El amistoso registró la titularidad de Cristiano Ronaldo, quien tuvo diferentes ocasiones para marcar sin éxito, al punto de que le anularon un gol de manera correcta. Ambos equipos terminaron con 10 hombres por las expulsiones de Rafael Leao e Iván Román.

A la espera de disputar su sexto Mundial, el Bicho arrancó desde el inicio en su partido 227 con la camiseta lusa sin poder aumentar los 143 tantos marcados en la selección. De igual forma, una de las máximas figuras de la Copa del Mundo mostró su calidad durante el primer tiempo hasta salir reemplazado por Goncalo Guedes para el complemento.

PUBLICIDAD

A los ocho minutos de juego, CR7 se recostó sobre el costado izquierdo y lanzó un mágico pase de taco para impulsar la corrida de Rafael Leao en esa banda. El extremo llegó hasta el último cuarto de la cancha, enganchó hacia el área y sacudió un potente disparo rechazado por el palo. Fue una muestra de la capacidad de daño de los dirigidos por Roberto Martínez, que fueron muy superiores a La Roja.

*El tacazo de Cristiano a Leao que casi termina en un golazo

Más tarde, el delantero de 41 años estuvo muy cerca de romper la paridad en condición de local promediando el acto inicial, pero se topó con la figura del arquero Lawrence Vigouroux, quien nació en Inglaterra, pero se nacionalizó chileno y acumuló su octava titularidad consecutiva con el combinado sudamericano.

PUBLICIDAD

A pesar de esta aparición, el guardameta de 32 años, con presente en el Swansea de la Segunda División de Inglaterra, sufrió la contundencia de Cristiano Ronaldo a los 34 minutos de partido. La acción, que fue invalidada por fuera de juego del hombre de Al Nassr, incluyó un pase al vacío para la corrida del atacante y la definición al primer palo de Lawrence Vigouroux.

*El gol anulado a Cristiano Ronaldo

La poca fortuna del Bicho impidió que estire la diferencia en la cima como el máximo goleador histórico de este deporte. Se estancó en las 973 anotaciones en 1.324 partidos, mientras que Lionel Messi tiene 909 gritos en 1.152 encuentros como futbolista profesional. Cabe remarcar que la Pulga se perderá el duelo de este sábado entre la selección argentina y Honduras porque se recupera de una lesión.

Portugal sintió la ineficacia de su emblema y se encontró con otro partido en el cierre del primer tiempo cuando se quedó con 10 hombres de una manera increíble. En los primeros segundos del tiempo adicionado, Joao Cancelo y Felipe Faúndez se disputaron una pelota, quedaron cara a cara y, en medio de esa situación, Leao intentó defender a su compañero, pero terminó peleándose con el defensor trasandino Iván Román, quien cayó al suelo por un golpe del atacante del Milan. A continuación, el árbitro expulsó a los dos jugadores en una correcta medida.

*La pelea que terminó con dos expulsados

Ya con el encuentro 10 contra 10, el vigente campeón de la UEFA Nations League metió varias modificaciones con la intención de dosificar las cargas antes de afrontar el Mundial 2026 con su participación en el Grupo K, zona también integrada por RD Congo, Colombia y Uzbekistán.

Bajo este escenario, las variantes encaminaron el triunfo en Lisboa porque Guedes, el reemplazante de Cristiano, recibió un pase del ingresado Rúben Neves y marcó el 1-0 a los 58 minutos. Bruno Fernandes selló el 2-0 de camino al último cuarto de hora. El descuento de Lucas Cepeda en el segundo minuto adicionado solo sirvió para el recuerdo del punta de Elche de España.

A diferencia de Portugal, Chile afronta un profundo recambio generacional de cara a competir por la clasificación al Mundial 2030. Luego de ser el peor equipo de las Eliminatorias Sudamericanas, está a la espera de definir quién será su nuevo entrenador. Por el momento, Nicolás Córdova, DT de las Juveniles, asumió de manera interina tras el alejamiento de Ricardo Gareca.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMundial 2026Cristiano RonaldoSelección Portugal Mundial 2026Selección de Chile

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es la “quinta estrella” que una gloria de Uruguay pide sumar como título del Mundo: el trofeo que ganó en 1981

La Copa de Oro de Campeones Mundiales se disputó entre fines del 80 y principios del 81: lo ganó la Celeste

Cuál es la “quinta estrella” que una gloria de Uruguay pide sumar como título del Mundo: el trofeo que ganó en 1981

La advertencia del jefe de Alpine sobre el rendimiento de Franco Colapinto tras el 14° en la clasificación del Gran Premio de Mónaco

Steve Nielsen respaldó al corredor argentino y apuntó contra las “limitaciones del paquete” del A526 tras la qualy de Fórmula 1

La advertencia del jefe de Alpine sobre el rendimiento de Franco Colapinto tras el 14° en la clasificación del Gran Premio de Mónaco

El ex presidente de River Plate, Jorge Brito, le envió un mensaje de apoyo a Florentino Pérez antes de las elecciones en el Real Madrid

El ex directivo del club argentino respaldó la gestión del legendario dirigente del Merengue, que este domingo será candidato en los comicios

El ex presidente de River Plate, Jorge Brito, le envió un mensaje de apoyo a Florentino Pérez antes de las elecciones en el Real Madrid

Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

La Albiceleste, con algunas ausencias de peso, continuará con su puesta a punto de cara a la Copa del Mundo. Desde las 21, por TyC Sports, Telefe y LPF Play

Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

La selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día del partido durante la Copa del Mundo

El embajador persa en México, Abolfazl Pasandideh, comunicó que futbolistas y cuerpo técnico recibieron la instrucción de cruzar la frontera solo para disputar los encuentros y regresar a territorio mexicano apenas finalicen

La selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día del partido durante la Copa del Mundo

DEPORTES

La advertencia del jefe de Alpine sobre el rendimiento de Franco Colapinto tras el 14° en la clasificación del Gran Premio de Mónaco

La advertencia del jefe de Alpine sobre el rendimiento de Franco Colapinto tras el 14° en la clasificación del Gran Premio de Mónaco

El ex presidente de River Plate, Jorge Brito, le envió un mensaje de apoyo a Florentino Pérez antes de las elecciones en el Real Madrid

Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

La selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día del partido durante la Copa del Mundo

La euforia de Gasly tras quedar noveno en la qualy del GP de Mónaco de la Fórmula 1: “¡Rocé los muros por todas partes!”

TELESHOW

Kylie Minogue llegó a la Argentina y crecen los rumores de su participación en el show de Lali en River

Kylie Minogue llegó a la Argentina y crecen los rumores de su participación en el show de Lali en River

Cami Homs y José Sosa disfrutan sus vacaciones europeas: calles de ensueño, playa turquesa y relax al atardecer

Mauro Icardi se reencontró con sus hijas luego de dos meses sin verse: el video en la puerta del country

El comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: “Caminaremos y seremos pacientes”

La conmovedora despedida de Susana Giménez a Chunchuna Villafañe: “Fuiste la más compañera”

INFOBAE AMÉRICA

Desde el jardín de la muerte: El asesinato de un costarricense destapó la casa de los horrores de Dorothea Puente

Desde el jardín de la muerte: El asesinato de un costarricense destapó la casa de los horrores de Dorothea Puente

China levanta murallas alrededor de su economía mientras aumentan las tensiones globales

Pisar sin saber: cómo un sendero mal gestionado puede dañar un ecosistema de forma permanente

Las fuerzas de seguridad de Guatemala destruyen más de 115 mil matas de marihuana en Petén

El día que la integridad se pagó con sangre: A cuatro años de la muerte del ministro dominicano asesinado por su amigo