Perú

Segunda vuelta 2026: conoce que son las actas observadas y cómo pueden cambiar el resultado de las elecciones

En elecciones con diferencias ajustadas, los sufragios pendientes de revisión pueden influir en los porcentajes finales obtenidos por los candidatos

Guardar
Google icon
Segunda vuelta 2026: así se revisan las actas observadas que podrían definir la elección. (Foto: JNE)
Segunda vuelta 2026: así se revisan las actas observadas que podrían definir la elección. (Foto: JNE)

Con la segunda vuelta presidencial en marcha y una elección que podría definirse por una diferencia estrecha de votos, uno de los conceptos que suele cobrar relevancia durante el escrutinio es el de las actas observadas. Estos documentos electorales pueden retrasar el cómputo final y, en algunos casos, influir en los porcentajes definitivos que obtienen los candidatos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que un acta observada es aquella que presenta alguna inconsistencia, error o situación que impide su contabilización inmediata y que, por ello, debe ser evaluada por las autoridades electorales competentes.

Aunque representan una pequeña parte del total de mesas instaladas, las actas observadas adquieren especial importancia cuando la diferencia entre los candidatos es reducida. En esos casos, los votos contenidos en dichas actas pueden resultar decisivos para confirmar tendencias o definir el resultado final de la elección.

PUBLICIDAD

Cinco personas en chalecos rojos con el logo del JNE sentadas en una mesa roja con laptops y documentos, frente a banners de 'Recuento de Votos EG2026'
Miembros del Jurado Electoral Especial (JEE) realizan una audiencia pública de recuento de votos para las Elecciones Generales 2026, revisando actas observadas en Lima Centro 1. (JNE)

¿Qué es un acta observada y por qué se impugnan?

Durante la jornada electoral, los personeros de las organizaciones políticas tienen la facultad de cuestionar determinados votos o formular observaciones cuando consideran que existe alguna irregularidad que podría afectar la validez de los resultados registrados en una mesa de sufragio.

Cuando estas observaciones no pueden resolverse de manera inmediata o cuando se presenta una solicitud formal de nulidad, el acta es remitida para su evaluación por las autoridades electorales correspondientes. De esta manera, los votos contenidos en ese documento quedan temporalmente pendientes de cómputo.

La ONPE también precisa que no todas las actas observadas derivan de impugnaciones de los partidos políticos. Algunas son detectadas durante el propio proceso de verificación y procesamiento de resultados debido a inconsistencias técnicas o errores en el llenado de los documentos electorales.

PUBLICIDAD

Actas observadas en la segunda vuelta: qué son y cómo pueden influir en los resultados finales. (Foto: JNE)
Actas observadas en la segunda vuelta: qué son y cómo pueden influir en los resultados finales. (Foto: JNE)

Tipos de observaciones comunes

Entre las causas más frecuentes que originan un acta observada se encuentran:

  • Error material: cuando existe una diferencia entre las cifras consignadas en el acta, como una inconsistencia entre el número de votantes y la suma total de votos emitidos.
  • Ilegibilidad: cuando los números o anotaciones realizados por los miembros de mesa no pueden ser leídos con claridad durante el procesamiento de la información.
  • Falta de firmas: cuando el acta no cuenta con alguna de las firmas requeridas para validar el documento.
  • Votos impugnados: cuando un personero cuestiona la validez de uno o más sufragios durante el escrutinio.
  • Solicitudes de nulidad: cuando se plantea dejar sin efecto la votación de una mesa por presuntas irregularidades.

Todas estas situaciones requieren una revisión previa antes de que los votos puedan incorporarse al resultado oficial de la elección.

Actas observadas: las inconsistencias que pueden retrasar el resultado oficial de la segunda vuelta. (Foto: JNE)
Actas observadas: las inconsistencias que pueden retrasar el resultado oficial de la segunda vuelta. (Foto: JNE)

¿Cuál es el proceso para resolver un acta en el JEE?

Una vez identificada la observación, el acta es remitida por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) al Jurado Electoral Especial (JEE), entidad encargada de revisar la documentación y emitir una resolución sobre cada caso.

Los miembros del JEE evalúan los documentos electorales y determinan si corresponde validar el acta, corregir alguna inconsistencia o declarar fundada una observación. Sus resoluciones son notificadas a las organizaciones políticas involucradas en el proceso.

En caso de desacuerdo con la decisión emitida por el Jurado Electoral Especial, las agrupaciones políticas tienen la posibilidad de presentar una apelación. Entonces, el expediente es elevado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que actúa como última instancia administrativa.

Infografía del JNE mostrando 5 pasos para el trámite de actas observadas, con el logo del JNE, el texto 'Elecciones Generales 2026' y una lupa sobre 'Observadas'
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publica un gráfico explicando los cinco pasos del procedimiento para el trámite y resolución de las actas observadas durante el proceso de las Elecciones Generales 2026. (Foto: X / JNE)

¿Cómo pueden las actas observadas cambiar el resultado?

En la mayoría de procesos electorales, las actas observadas representan una cantidad reducida de votos frente al universo total de sufragios emitidos. Sin embargo, su relevancia aumenta cuando la diferencia entre los candidatos es mínima.

Si una cantidad significativa de votos observados proviene de zonas donde uno de los postulantes obtuvo una mayor preferencia electoral, la incorporación posterior de esos sufragios podría modificar los porcentajes finales registrados por cada candidato.

Por esta razón, las autoridades electorales suelen advertir que los resultados preliminares no son definitivos mientras existan actas observadas pendientes de resolución. Solo una vez concluido el proceso de revisión se obtiene el resultado oficial completo.

Ejecutivo pide a la ciudadanía respetar los resultados de la segunda vuelta electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Ejecutivo pide a la ciudadanía respetar los resultados de la segunda vuelta electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Tiempo límite del JNE para revisar

La legislación electoral establece que las resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales pueden ser apeladas dentro de los tres días hábiles siguientes a su publicación. Posteriormente, el JNE debe resolver los expedientes que reciba conforme a los plazos previstos en la normativa vigente.

Una vez que el JNE emite una decisión definitiva, la resolución es remitida a la ONPE para que los votos correspondientes sean incorporados al cómputo oficial de resultados. Este procedimiento garantiza que cada observación sea evaluada antes de validar los sufragios involucrados.

¿Qué pasa con las actas observadas? El procedimiento que sigue el JNE tras las elecciones. (Foto: JNE)
¿Qué pasa con las actas observadas? El procedimiento que sigue el JNE tras las elecciones. (Foto: JNE)

Por ello, la proclamación definitiva de resultados puede extenderse varios días después de la elección. Las autoridades electorales sostienen que este mecanismo busca asegurar la transparencia, legalidad y legitimidad del proceso democrático, especialmente en escenarios donde cada voto puede resultar determinante para definir al próximo presidente de la República.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Segunda vueltaActas observadasperu-noticias

Más Noticias

Registro de personeros en plataforma del JNE puede variar durante la jornada: qué implica para las elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE precisaron que el listado de personeros en la plataforma oficial es dinámico y puede modificarse en cualquier momento por decisión de los partidos

Registro de personeros en plataforma del JNE puede variar durante la jornada: qué implica para las elecciones 2026

¿Qué diferencia hay entre boca de urna, conteo rápido y resultados oficiales?

Tres cifras distintas circularán la noche del 7 de junio. Solo una tiene valor legal. Ipsos lanzará el tradicional flash electoral con resultados a boca de urna, mientras que el conteo rápido entre las 20:00 y las 21:00; los primeros resultados oficiales de la ONPE se esperan después de las 23:00

¿Qué diferencia hay entre boca de urna, conteo rápido y resultados oficiales?

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

Las negociaciones con el ‘Bambino’ avanzaron en las últimas horas, mientras que la situación de la ‘Pulga’ solo quedó en un contacto con Atlético Grau

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

“Hay más turistas en Miraflores que Machu Picchu o el Centro de Lima”: Carlos Canales dice que llegan hasta 700 mil al día

La autoridad municipal sostuvo que el distrito concentra más turistas que otros destinos emblemáticos del país y explicó cómo se afronta la alta demanda de servicios

“Hay más turistas en Miraflores que Machu Picchu o el Centro de Lima”: Carlos Canales dice que llegan hasta 700 mil al día

La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ya comenzó: Nueva Zelanda registró el primer voto peruano del mundo

En Wellington y Auckland se habilitaron mesas para cientos de ciudadanos peruanos inscritos en el padrón electoral, mientras autoridades diplomáticas acompañan el desarrollo del sufragio en los primeros puntos del planeta

La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ya comenzó: Nueva Zelanda registró el primer voto peruano del mundo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

PCM exhorta a la ciudadanía a respetar los resultados de las urnas: PNP y FF.AA. custodiarán locales y material electoral

PCM exhorta a la ciudadanía a respetar los resultados de las urnas: PNP y FF.AA. custodiarán locales y material electoral

JNE insta a Fuerza Popular y Juntos por el Perú a esperar resultados de las Elecciones 2026 con paciencia y responsabilidad

JNE declara “inviable” pedido de Delia Espinoza para que se le permita votar en segunda vuelta

JNJ publica resolución que blinda a Patricia Benavides en el caso Valkiria

Jefe interino de la ONPE revela que renunciará a la institución el próximo 3 de julio

ENTRETENIMIENTO

Familia de Iván Paredes hace fuerte advertencia a Magaly Medina tras comentarios en su pódcast: “El celular del Dr. existe”

Familia de Iván Paredes hace fuerte advertencia a Magaly Medina tras comentarios en su pódcast: “El celular del Dr. existe”

Hoy semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados del reality y así puedes votar por ellos

Magaly Medina confiesa que evalúa dejar ATV y enfocarse en su streaming: “Ya me harté”

Yaco Eskenazi explica por qué dejó la conducción de ‘La Granja VIP’: “No soportaba tener que ocultarle cosas a los participantes”

Magaly Medina habla tras la muerte de su exabogado Iván Paredes y revive su distanciamiento: “En la tierra todo se paga”

DEPORTES

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

Melgar ejerce una operación novedosa: incorporó a préstamo al mediocentro ecuatoriano Kevin Minda para encarar Liga 1 2026

¿Qué resultados necesita Perú para lograr la hazaña de meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del partido en el Callao por la última jornada de la Liga de Naciones Femenina

A qué hora juega Venezuela vs Turquía HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026