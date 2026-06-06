Segunda vuelta 2026: conoce que son las actas observadas y cómo pueden cambiar el resultado de las elecciones

Segunda vuelta 2026: así se revisan las actas observadas que podrían definir la elección. (Foto: JNE)

Con la segunda vuelta presidencial en marcha y una elección que podría definirse por una diferencia estrecha de votos, uno de los conceptos que suele cobrar relevancia durante el escrutinio es el de las actas observadas. Estos documentos electorales pueden retrasar el cómputo final y, en algunos casos, influir en los porcentajes definitivos que obtienen los candidatos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que un acta observada es aquella que presenta alguna inconsistencia, error o situación que impide su contabilización inmediata y que, por ello, debe ser evaluada por las autoridades electorales competentes.

Aunque representan una pequeña parte del total de mesas instaladas, las actas observadas adquieren especial importancia cuando la diferencia entre los candidatos es reducida. En esos casos, los votos contenidos en dichas actas pueden resultar decisivos para confirmar tendencias o definir el resultado final de la elección.

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Miembros del Jurado Electoral Especial (JEE) realizan una audiencia pública de recuento de votos para las Elecciones Generales 2026, revisando actas observadas en Lima Centro 1. (JNE)

¿Qué es un acta observada y por qué se impugnan?

Durante la jornada electoral, los personeros de las organizaciones políticas tienen la facultad de cuestionar determinados votos o formular observaciones cuando consideran que existe alguna irregularidad que podría afectar la validez de los resultados registrados en una mesa de sufragio.

Cuando estas observaciones no pueden resolverse de manera inmediata o cuando se presenta una solicitud formal de nulidad, el acta es remitida para su evaluación por las autoridades electorales correspondientes. De esta manera, los votos contenidos en ese documento quedan temporalmente pendientes de cómputo.

La ONPE también precisa que no todas las actas observadas derivan de impugnaciones de los partidos políticos. Algunas son detectadas durante el propio proceso de verificación y procesamiento de resultados debido a inconsistencias técnicas o errores en el llenado de los documentos electorales.

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Actas observadas en la segunda vuelta: qué son y cómo pueden influir en los resultados finales. (Foto: JNE)

Tipos de observaciones comunes

Entre las causas más frecuentes que originan un acta observada se encuentran:

Error material: cuando existe una diferencia entre las cifras consignadas en el acta, como una inconsistencia entre el número de votantes y la suma total de votos emitidos.

Ilegibilidad: cuando los números o anotaciones realizados por los miembros de mesa no pueden ser leídos con claridad durante el procesamiento de la información.

Falta de firmas: cuando el acta no cuenta con alguna de las firmas requeridas para validar el documento.

Votos impugnados: cuando un personero cuestiona la validez de uno o más sufragios durante el escrutinio.

Solicitudes de nulidad: cuando se plantea dejar sin efecto la votación de una mesa por presuntas irregularidades.

Todas estas situaciones requieren una revisión previa antes de que los votos puedan incorporarse al resultado oficial de la elección.

Actas observadas: las inconsistencias que pueden retrasar el resultado oficial de la segunda vuelta. (Foto: JNE)

¿Cuál es el proceso para resolver un acta en el JEE?

Una vez identificada la observación, el acta es remitida por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) al Jurado Electoral Especial (JEE), entidad encargada de revisar la documentación y emitir una resolución sobre cada caso.

Los miembros del JEE evalúan los documentos electorales y determinan si corresponde validar el acta, corregir alguna inconsistencia o declarar fundada una observación. Sus resoluciones son notificadas a las organizaciones políticas involucradas en el proceso.

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En caso de desacuerdo con la decisión emitida por el Jurado Electoral Especial, las agrupaciones políticas tienen la posibilidad de presentar una apelación. Entonces, el expediente es elevado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que actúa como última instancia administrativa.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publica un gráfico explicando los cinco pasos del procedimiento para el trámite y resolución de las actas observadas durante el proceso de las Elecciones Generales 2026. (Foto: X / JNE)

¿Cómo pueden las actas observadas cambiar el resultado?

En la mayoría de procesos electorales, las actas observadas representan una cantidad reducida de votos frente al universo total de sufragios emitidos. Sin embargo, su relevancia aumenta cuando la diferencia entre los candidatos es mínima.

Si una cantidad significativa de votos observados proviene de zonas donde uno de los postulantes obtuvo una mayor preferencia electoral, la incorporación posterior de esos sufragios podría modificar los porcentajes finales registrados por cada candidato.

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Por esta razón, las autoridades electorales suelen advertir que los resultados preliminares no son definitivos mientras existan actas observadas pendientes de resolución. Solo una vez concluido el proceso de revisión se obtiene el resultado oficial completo.

Ejecutivo pide a la ciudadanía respetar los resultados de la segunda vuelta electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Tiempo límite del JNE para revisar

La legislación electoral establece que las resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales pueden ser apeladas dentro de los tres días hábiles siguientes a su publicación. Posteriormente, el JNE debe resolver los expedientes que reciba conforme a los plazos previstos en la normativa vigente.

Una vez que el JNE emite una decisión definitiva, la resolución es remitida a la ONPE para que los votos correspondientes sean incorporados al cómputo oficial de resultados. Este procedimiento garantiza que cada observación sea evaluada antes de validar los sufragios involucrados.

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¿Qué pasa con las actas observadas? El procedimiento que sigue el JNE tras las elecciones. (Foto: JNE)

Por ello, la proclamación definitiva de resultados puede extenderse varios días después de la elección. Las autoridades electorales sostienen que este mecanismo busca asegurar la transparencia, legalidad y legitimidad del proceso democrático, especialmente en escenarios donde cada voto puede resultar determinante para definir al próximo presidente de la República.