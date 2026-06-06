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Si todavía usas Office 2019, Microsoft confirma cuándo dejará de funcionar

La compañía pondrá fin a la compatibilidad de Office 2019 en Mac, iPhone y iPad, por lo que los documentos solo podrán visualizarse y ya no será posible editarlos

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Office 2019 llegará a su fin para usuarios de Apple.
Office 2019 llegará a su fin para usuarios de Apple. (Microsoft)

Si todavía usas Office 2019, Microsoft confirmó que esta versión dejará de funcionar con normalidad en algunos dispositivos de Apple a partir del 13 de julio de 2026. La medida afectará a usuarios de Mac, iPhone y iPad, quienes verán limitadas funciones esenciales de aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote.

La compañía explicó que el cambio está relacionado con el fin del soporte de Office 2019 y con una actualización de licencias y certificados digitales. Como consecuencia, los documentos podrán abrirse, pero solo en modo lectura, impidiendo realizar modificaciones desde estos equipos.

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Office 2019 perderá funciones en dispositivos Apple

Microsoft Office 2019 es una suite de productividad utilizada por millones de personas para tareas académicas, laborales y personales. Aunque la empresa dejó de ofrecer soporte principal hace varios años, muchos usuarios continuaron utilizando esta versión en sus dispositivos.

Ante el cese de soporte de Office 2016 y 2019 en octubre, Microsoft recomienda la migración a la nube con Microsoft 365.
Ante el cese de soporte de Office 2016 y 2019 en octubre, Microsoft recomienda la migración a la nube con Microsoft 365.

Sin embargo, desde el lunes 13 de julio de 2026, Office 2019 dejará de contar con compatibilidad completa en el ecosistema de Apple. Esto significa que quienes todavía utilizan esta edición en Mac, iPad o iPhone podrán acceder a los archivos, pero no tendrán la posibilidad de editarlos.

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La restricción afectará a las principales aplicaciones del paquete, entre ellas:

  • Word.
  • Excel.
  • PowerPoint.
  • Outlook.
  • OneNote.

La medida ha generado críticas entre algunos usuarios que adquirieron la licencia de Office 2019 y esperaban continuar utilizando el software sin restricciones. No obstante, Microsoft sostiene que el cambio responde a la evolución de sus sistemas de seguridad y a la necesidad de actualizar certificados digitales.

Microsoft cambia la ubicación del guardado de Word.
Microsoft Word no estará disponible para Office 2019. (Foto: Word)

Por qué Microsoft dejará de dar soporte a Office 2019

El ciclo de vida de los productos de Microsoft contempla un período de soporte técnico y actualizaciones de seguridad. Una vez finalizado ese plazo, las aplicaciones dejan de recibir mejoras y comienzan a presentar limitaciones de compatibilidad con sistemas más modernos.

En el caso de Office 2019, el fabricante ya había puesto fin a su soporte oficial en 2023. Ahora, la actualización de las licencias y de la infraestructura de autenticación provocará que esta versión pierda capacidades en determinados dispositivos de Apple.

De acuerdo con la información difundida, la decisión no implica que los archivos desaparezcan ni que las aplicaciones sean eliminadas automáticamente. Los usuarios seguirán teniendo acceso a sus documentos, aunque únicamente para consultarlos.

Ningún productor de Office 2019 funcionará para los sistemas de Apple. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Ningún productor de Office 2019 funcionará para los sistemas de Apple. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué alternativas tienen los usuarios afectados

Aquellos que continúen utilizando Office 2019 disponen de varias opciones para mantener la edición de documentos:

  • Actualizar a versiones más recientes de Microsoft 365.
  • Utilizar Office en la web.
  • Migrar a otras suites ofimáticas compatibles.
  • Acceder a los archivos desde dispositivos que mantengan compatibilidad con la versión instalada.

La transición hacia servicios basados en suscripción se ha convertido en una de las principales estrategias de Microsoft durante los últimos años. La compañía ha priorizado Microsoft 365, una plataforma que recibe nuevas funciones y actualizaciones de seguridad de forma constante.

Microsoft - Copilot - IA - teclado - botón - tecnología - 21 de mayo
Microsoft recomiensa usar Microsof 365 para los que quieran seguir usando Office. (Microsoft)

Microsoft sigue apostando por nuevas tecnologías

Mientras realiza cambios en sus productos tradicionales, Microsoft también continúa impulsando proyectos tecnológicos de gran alcance. Uno de ellos es el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y avances en computación cuántica, áreas en las que la compañía ha concentrado una parte importante de sus inversiones.

En paralelo, el sector tecnológico sigue presentando innovaciones llamativas. Una de las más recientes proviene de la empresa china Shenzhen MTC, que dio a conocer un televisor de 135 pulgadas capaz de plegarse en cinco secciones.

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