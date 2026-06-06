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El ex presidente de River Plate, Jorge Brito, le envió un mensaje de apoyo a Florentino Pérez antes de las elecciones en el Real Madrid

El ex directivo del club argentino respaldó la gestión del legendario dirigente del Merengue, que este domingo será candidato en los comicios

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Florentino Pérez y Jorge Brito sostienen una camiseta de River Plate (@JorgeBrito)
Florentino Pérez y Jorge Brito sostienen una camiseta de River Plate (@JorgeBrito)

El ex presidente de River Plate, Jorge Brito, realizó un posteo en sus redes sociales para expresarle su apoyo a Florentino Pérez, máximo dirigente del Real Madrid, que el domingo 7 de junio participará de las elecciones en el club español en busca de revalidar su mandato.

“Estimado Florentino, te deseo todo lo mejor mañana y espero que los hinchas del Real Madrid sepan valorar todo lo que hiciste y todo lo que aún queda por hacer. Mañana, los socios del Real Madrid vuelven a ejercer uno de los mayores valores de las asociaciones civiles: elegir el rumbo de su institución”, comenzó Brito en un texto que difundió en su cuenta de X (ex Twitter) junto a una foto con Florentino Pérez, sosteniendo una camiseta de River.

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Luego, el directivo que entregó el máximo cargo del club de Núñez a Stéfano Di Carlo, continuó: “Como ex presidente de River, quiero aprovechar esta ocasión para reconocer tu trabajo durante todos estos años. Cuando el éxito se sostiene en el tiempo, muchas veces se pierde dimensión de lo difícil que es construirlo y mantenerlo. El Real Madrid se consolidó como una referencia global por sus logros deportivos, su capacidad de gestión, su inversión en infraestructura y su visión estratégica".

Jorge Brito y Florentino Pérez
Jorge Brito manifestó su apoyo a la candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid

“Siempre valoré que un club de socios pueda mantenerse en la élite del deporte mundial y seguir creciendo deportiva e institucionalmente. Por eso, quiero expresar mi reconocimiento a Florentino por todo el trabajo realizado. Los grandes logros institucionales no son producto de la casualidad, sino de una visión clara, decisiones consistentes y años de dedicación", concluyó Brito un día antes de los comicios donde Florentino Pérez competirá con Enrique Riquelme por la presidencia del Merengue.

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La buena relación entre las instituciones tiene larga data, pero se reforzó durante la presidencia de Brito, cuando River le vendió a Franco Mastantuono al Real Madrid. En la presentación del joven talento argentino en su nuevo club, Florentino Pérez había tenido elogiosas palabras para el Millonario. “Todos nosotros sentimos una profunda admiración y un enorme cariño por un club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stefano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid”, expresó el directivo español.

La intervención de Florentino Pérez no se limitó a una cortesía protocolar. Al referirse a River Plate como “un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y América”, el dirigente de 79 años estableció un paralelismo entre la grandeza de ambas instituciones y la influencia que el club argentino ha ejercido en la construcción de la identidad futbolística del Real Madrid. La mención explícita a la “vinculación histórica y sentimental” entre ambos equipos remite a una relación forjada a través de décadas de intercambio de jugadores y de valores compartidos en la formación de futbolistas de élite.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid que buscará una nueva reelección (EFE/ Juanjo Martín)
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid que buscará una nueva reelección (EFE/ Juanjo Martín)

Por su parte, Brito le respondió a su par merengue con un texto difundido por River. “Muchas gracias por tus palabras Florentino, el Real Madrid es un club con el que compartimos no solo una historia deportiva, sino también una relación entrañable, construida sobre el respeto mutuo, la grandeza y valores que trascienden generaciones”, comenzó.

“La historia entre River y el Real Madrid está llena de momentos inolvidables, como aquel primer encuentro en Chamartín en 1951, también nuestra presencia en el homenaje a Paco Gento en 1965, y por supuesto, el legado eterno de Alfredo Di Stéfano, símbolo inmortal de ambos clubes”, completó Brito.

La relación entre Jorge Brito y Florentino Pérez que vincula a los clubes comenzó a afianzarse en 2022, cuando se dio un encuentro en España entre dirigencias. Una de las reuniones del viaje fue con el presidente del Real Madrid, y el ex futbolista Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Merengue, en el despacho del mandamás de la Casa Blanca. Luego, vieron juntos el partido del equipo que por ese entonces dirigía el italiano Carlo Ancelotti en uno de los palcos oficiales del Santiago Bernabéu, recinto que le trae buenos recuerdos a los hinchas millonarios por aquella final ganada a Boca Juniors en la Copa Libertadores de 2018.

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