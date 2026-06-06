La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebraría el 3 de julio en el Madison Square Garden

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden priorizaría la privacidad y la logística para recibir a más de mil invitados (AP Foto/Ashley Landis).

De acuerdo con fuentes de Page Six y TMZ, Taylor Swift y Travis Kelce planean casarse el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. La elección estaría vinculada a la búsqueda de privacidad para recibir a más de mil invitados en el recinto donde juegan los New York Knicks y los New York Rangers.

Page Six publicó que una de las fuentes dijo al medio: “Todos han jurado guardar secreto”. Otra fuente afirmó que, al elegir el lugar, “la privacidad era la prioridad número uno para ambos”.

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La cantante tiene una relación previa con el lugar. Swift se presentó varias veces en ese estadio a lo largo de su carrera, entre ellas en la gira de Fearless, en el tour de Speak Now y en el festival Z100 Jingle Ball.

Las especulaciones en torno a la celebración

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Swift y Kelce mantienen una relación desde el verano de 2023 y la hicieron pública en septiembre de ese año. La artista asistió con frecuencia a partidos de los Kansas City Chiefs para apoyarlo y él acudió a varias fechas del Eras Tour, incluida una aparición sorpresa en el show de Londres en 2024.

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La pareja anunció su compromiso en Instagram en agosto de 2025. Desde el día en que publicaron la frase “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, los medios estadounidenses intentan descubrir los planes de la boda.

Taylor Swift y Travis Kelce mantienen una relación desde el verano de 2023 y anunciaron su compromiso en Instagram en agosto de 2025 (Instagram: @taylorswift).

Hasta el momento, se conoce que la ceremonia tendría entre 1.100 y 1.200 asistentes, según fuentes con conocimiento directo citadas por TMZ. Entre los invitados figuran Karlie Kloss, Benson Boone, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, las hermanas Haim, Suki Waterhouse, Gigi Hadid y Selena Gomez.

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El medio informó además que la pareja se comunicó con los invitados por llamada y luego envió los detalles por mensaje de texto, en lugar de enviar invitaciones físicas, como parte de las medidas para evitar filtraciones.

En un principio, circularon versiones sobre la posibilidad de que eligieran un sitio en Rhode Island para la ceremonia, aunque el senador Sheldon Whitehouse descartó esa opción.

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Entre los lugares mencionados figuraban el complejo Ocean House en Westerly y una finca privada de la cantante en la misma localidad. La policía local negó tener información sobre algún evento de ese tipo en el pueblo, informó TMZ.

Las especulaciones en torno a que el evento sería en el estadio neoyorquino se reforzaron después de que Page Six señaló que el recinto no tiene eventos programados entre el 29 de junio y el 6 de julio.

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Tanto TMZ como The Hollywood Reporter se pusieron en contacto con los representantes del Madison Square Garden para obtener comentarios al respecto, pero aún no respondieron.

Entre los invitados a la ceremonia figuran Karlie Kloss, Benson Boone, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, las hermanas Haim, Suki Waterhouse, Gigi Hadid y Selena Gomez (AP/Ashley Landis).

Seguridad reforzada y logística especial en torno al evento

Page Six detalló que el evento en el MSG contemplaría trasladar a los invitados en autobuses con vidrios oscurecidos y aprovechar las múltiples entradas del recinto, junto con su infraestructura de seguridad.

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A su vez, el estadio no tiene ventanas desde las que fotógrafos puedan tomar imágenes y cuenta con estacionamiento subterráneo para facilitar entradas y salidas sin aglomeraciones, reportó TMZ.

Ese mismo medio precisó que existen planes de seguridad con el Departamento de Policía de Nueva York y con empresas privadas. El operativo podría incluir cierres de calles alrededor del estadio.

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Por su parte, según Page Six, la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, mencionó esta semana las exigencias de seguridad por los numerosos eventos previstos para ese fin de semana, entre ellos las celebraciones del 4 de julio y los actos por los 250 años de Estados Unidos. Luego, en tono de broma, añadió: “Y potencialmente la boda de Taylor Swift”.

Page Six informó que el evento en el MSG prevé trasladar a los invitados en autobuses con vidrios oscurecidos (REUTERS/Wendell Cruz-Imagn Images).

El costo podría superar los 20 millones de dólares

La magnitud económica del evento también empezó a debatirse. La organizadora de bodas de lujo Sonal Shah, radicada en Manhattan, estimó en The New York Post que una boda de esta escala en el estadio podría convertirse “de forma muy realista” en un evento de entre USD 10 millones y USD 20 millones.

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Shah puntualizó que solo alquilar el recinto en la fecha informada podría costar entre USD 1 millón y USD 2,5 millones, antes de sumar producción, seguridad, catering, entretenimiento y decoración.

Asimismo, explicó al medio que una noche de fin de semana en ese lugar implicaría pagar por exclusividad, personal, operaciones, seguridad y por el ingreso que el estadio dejaría de percibir al no albergar un concierto o un partido.