Sol peruano se depreció, mientras otras monedas aprovecharon el debilitamiento del dólar

El sol peruano dejó de brillar y se depreció fuertemente. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

El dólar ha cerrado en S/3,4330 y acumuló un alza de 1,25% esta semana que acabó el viernes 17 de abril. Como se sabe, el tipo de cambio se da con respecto al sol peruano. Es decir, que mientras el dólar esta semana ha subido en apreciación, el sol ha bajado.

Para Kambista, este es “un comportamiento distinto al de otras divisas de la región”. “El comportamiento del sol fue ajeno al de otras monedas, donde la debilidad del dólar a nivel global llegó a apreciar divisas como el peso colombiano, el peso chileno y el peso mexicano”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Es así que el sol ha reaccionado más fuerte a los resultados de las Elecciones 2026 en Perú que a la debilidad global del dólar. Como se sabe, aún no se tiene candidato seguro para ir a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, pero están Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputando el lugar en el conteo de votos de la ONPE, que ya está al 93%.

El dólar aún está en incertidumbre por los resultados oficiales de la ONPE sobre las elecciones en Perú. Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga, solo uno de ellos pasaría a segunda vuelta. - Crédito Composición Infobae/J.J. Guillén/EFE/Roberto Sánchez/Facebook

Las elecciones quitaron ‘brillo’ al sol

“La depreciación de la moneda local se dio en un entorno principalmente electoral. La mayor variación al alza se registró el miércoles, tras la reacción del mercado luego de que el candidato de izquierda remontara sorpresivamente la posición en el segundo puesto de las elecciones” señaló Huayta.

De igual manera, en el frente local, se publicaron las cifras de la balanza comercial y del crecimiento económico a febrero. El superávit comercial se ubicó en USD 4,189 millones, superior en 4.59% respecto a febrero del 2025, mientras que las exportaciones sumaron USD 8,988 millones, mayores en 38,2% respecto al año pasado, impulsadas por el aumento en los precios de commodities mineros como oro, cobre y plomo concentrado.

“En cuanto al crecimiento económico, el PBI creció 3,7% interanual, con un sector no primario que se expandió 4,8% impulsado por construcción, comercio y servicios, mientras que el sector primario se contrajo 0,5%”, añadió el trader FX de Kambista.

La posibilida de Roberto Sánchez en segunda vuelta presiona el dólar al alza. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Mientras, en la última sesión cambiaria, eespecto a las operaciones del BCRP, la entidad no intervino directamente en el mercado spot. Sin embargo, sí colocó swaps cambiarios venta durante la semana por montos aproximados de USD 604 millones, siendo el miércoles el día de mayor intervención tras la apreciación del dólar.

¿Y cómo va el ámbito internacional?

Mientras, en el ámbito internacional, el entorno mostró menor percepción de riesgo luego de la apertura total del Estrecho de Ormuz. “Las principales bolsas estadounidenses alcanzaron máximos históricos, mientras que el petróleo cayó con fuerza por segunda semana consecutiva”, apuntó Kambista.

Asimismo, el reporte de Renta 4 señaló que los mercados bursátiles operan con desempeño mixto. En EEUU, las bolsas se encaminan a su tercera semana consecutiva de alzas, con el S&P alcanzando récord. Las bolsas europeas se contagian de las alzas y recuperan gran parte de las pérdidas producto de la guerra en Medio Oriente. “Las bolsas asiáticas cerraron negativas. El mercado está recibiendo un impulso adicional por la reapertura de Ormuz por parte de Irán y la buena temporada de resultados trimestrales”, apuntó Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.