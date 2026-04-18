Perú

Sol peruano se depreció, mientras otras monedas aprovecharon el debilitamiento del dólar

El dólar se disparó y bajo ligeramente en medio de la incertidumbre de los resultados de las elecciones en Perú, donde aún se espera al candidato que irá a segunda vuelta con Keiko Fujimori

Guardar
Mano sosteniendo moneda de 1 sol peruano
El sol peruano dejó de brillar y se depreció fuertemente. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

El dólar ha cerrado en S/3,4330 y acumuló un alza de 1,25% esta semana que acabó el viernes 17 de abril. Como se sabe, el tipo de cambio se da con respecto al sol peruano. Es decir, que mientras el dólar esta semana ha subido en apreciación, el sol ha bajado.

Para Kambista, este es “un comportamiento distinto al de otras divisas de la región”. “El comportamiento del sol fue ajeno al de otras monedas, donde la debilidad del dólar a nivel global llegó a apreciar divisas como el peso colombiano, el peso chileno y el peso mexicano”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Es así que el sol ha reaccionado más fuerte a los resultados de las Elecciones 2026 en Perú que a la debilidad global del dólar. Como se sabe, aún no se tiene candidato seguro para ir a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, pero están Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputando el lugar en el conteo de votos de la ONPE, que ya está al 93%.

Roberto Sánchez señala a Rafael López Aliaga y este lo señala a él
El dólar aún está en incertidumbre por los resultados oficiales de la ONPE sobre las elecciones en Perú. Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga, solo uno de ellos pasaría a segunda vuelta. - Crédito Composición Infobae/J.J. Guillén/EFE/Roberto Sánchez/Facebook

Las elecciones quitaron ‘brillo’ al sol

“La depreciación de la moneda local se dio en un entorno principalmente electoral. La mayor variación al alza se registró el miércoles, tras la reacción del mercado luego de que el candidato de izquierda remontara sorpresivamente la posición en el segundo puesto de las elecciones” señaló Huayta.

De igual manera, en el frente local, se publicaron las cifras de la balanza comercial y del crecimiento económico a febrero. El superávit comercial se ubicó en USD 4,189 millones, superior en 4.59% respecto a febrero del 2025, mientras que las exportaciones sumaron USD 8,988 millones, mayores en 38,2% respecto al año pasado, impulsadas por el aumento en los precios de commodities mineros como oro, cobre y plomo concentrado.

“En cuanto al crecimiento económico, el PBI creció 3,7% interanual, con un sector no primario que se expandió 4,8% impulsado por construcción, comercio y servicios, mientras que el sector primario se contrajo 0,5%”, añadió el trader FX de Kambista.

Robeto Sánchez con sombrero
La posibilida de Roberto Sánchez en segunda vuelta presiona el dólar al alza. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Mientras, en la última sesión cambiaria, eespecto a las operaciones del BCRP, la entidad no intervino directamente en el mercado spot. Sin embargo, sí colocó swaps cambiarios venta durante la semana por montos aproximados de USD 604 millones, siendo el miércoles el día de mayor intervención tras la apreciación del dólar.

¿Y cómo va el ámbito internacional?

Mientras, en el ámbito internacional, el entorno mostró menor percepción de riesgo luego de la apertura total del Estrecho de Ormuz. “Las principales bolsas estadounidenses alcanzaron máximos históricos, mientras que el petróleo cayó con fuerza por segunda semana consecutiva”, apuntó Kambista.

Asimismo, el reporte de Renta 4 señaló que los mercados bursátiles operan con desempeño mixto. En EEUU, las bolsas se encaminan a su tercera semana consecutiva de alzas, con el S&P alcanzando récord. Las bolsas europeas se contagian de las alzas y recuperan gran parte de las pérdidas producto de la guerra en Medio Oriente. “Las bolsas asiáticas cerraron negativas. El mercado está recibiendo un impulso adicional por la reapertura de Ormuz por parte de Irán y la buena temporada de resultados trimestrales”, apuntó Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

Temas Relacionados

Sol peruanoBCRPTipo de cambioDólar en Perúperu-economia

Más Noticias

PNP captura a alias ‘Checho’, boliviano atrincherado con fusil de guerra y granada en La Victoria, Lima

La Policía derribó puertas para ingresar al búnker donde se escondía el peligroso sujeto, quien intentó escapar por los techos al verse rodeado por los agentes

PNP captura a alias ‘Checho’, boliviano atrincherado con fusil de guerra y granada en La Victoria, Lima

Voluntariado de Reniec 2026: requisitos, LINK de la inscripción y todos los detalles

Los voluntarios apoyarán a los usuarios en el uso de herramientas digitales para trámites como renovación y duplicado de DNI, actualización de datos y participarán en campañas de difusión y captación del programa

Voluntariado de Reniec 2026: requisitos, LINK de la inscripción y todos los detalles

PNP y Fiscalía detienen a seis funcionarios por coimas en la Dirección Regional de Transportes de Ayacucho

Seis funcionarios y dos extranjeros están implicados en cobros de dinero para entregar licencias de conducir ilegales desde una entidad pública

PNP y Fiscalía detienen a seis funcionarios por coimas en la Dirección Regional de Transportes de Ayacucho

Aprueban dictamen que dará homologación del incentivo del CAFAE para más trabajadores

Mientras los trabajadores del régimen del decreto legislativo 276 esperan que el Ministerio de Economía de señales de cómo se aplicará la Ley que homologa el CAFAE, el Congreso sigue aprobando dictamenes dirigidos a entidades exactas

Aprueban dictamen que dará homologación del incentivo del CAFAE para más trabajadores

JNE da conocer fecha estimada para saber quiénes pasan a la segunda vuelta de las Elecciones 2026

Secretaria general del JNE explica que para esta fecha se tendrá “por lo menos los resultados presidenciales”

JNE da conocer fecha estimada para saber quiénes pasan a la segunda vuelta de las Elecciones 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE da conocer fecha estimada para saber quiénes pasan a la segunda vuelta de las Elecciones 2026

JNE da conocer fecha estimada para saber quiénes pasan a la segunda vuelta de las Elecciones 2026

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

Resultados en regiones ONPE al 94.119 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.414 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

José María Balcazar evalúa hablar con Donald Trump por suspensión de compra de aviones F-16 y dice que embajador estaría “mal informado”

ENTRETENIMIENTO

“Aquí puedo explorar más mi lado de conductora”: Melissa Paredes, su nueva etapa en ‘Estás en todas’ y la ilusión de la llegada de un segundo bebé

“Aquí puedo explorar más mi lado de conductora”: Melissa Paredes, su nueva etapa en ‘Estás en todas’ y la ilusión de la llegada de un segundo bebé

‘Vienes y te vas’ cruza fronteras: argentinos Miranda! y Soledad lanzan nueva versión del tema de William Luna

Laura Pausini ya está en Lima para brindar su concierto en el Arena 1: horarios, accesos, setlist y recomendaciones

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Laura Spoya asume errores tras polémico choque en su camioneta: “Hago mea culpa, soy de carne y hueso”

DEPORTES

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 18 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Qué necesita Perú para meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026