Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026: duelos para levantar trofeo de la Liga 1

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 está entrando a la recta final, y Alianza Lima es uno de los candidatos para coronarse ganador del primer campeonato de la Liga 1. Hoy, sábado 18 de abril, los ‘blanquiazules’ reciben a Cusco FC en Matute con la misión de asegurar el triunfo que les permita mantenerse en el primer lugar tras la victoria que sacaron Los Chankas, su rival directo hasta el momento.

El equipo de Pablo Guede depende de sí mismo, pero no debe perderle la vista a los ‘guerreros’ porque tienen un partido pendiente y pueden sostener la ventaja de tres puntos que podría cambiar la suerte de los victorianos.

Fixture que le resta a Alianza Lima en Torneo Apertura 2026

El equipo de Pablo Guede tiene un camino alentador que ilusiona de cara al objetivo de convertirse en ganador del Torneo Apertura 2026. Los ‘blanquiazules’ se alistan para afrontar siete finales, de las cuales cuatro son en Matute y tres fuera de casa.

- Fecha 11: Alianza Lima vs Cusco FC (sábado 18 de abril / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 12: Atlético Grau vs Alianza Lima (domingo 26 de abril / 15:30 horas / estadio IPD Mansiche)

- Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua (sábado 2 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (sábado 9 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (Local)

- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (Visita)

Fixture de Alianza Lima en la Liga 1 2026

Así llega Alianza Lima para decisivo duelo con Cusco FC

El objetivo de Alianza Lima en la Liga 1 2026 es claro: adueñarse del liderato absoluto en el Torneo Apertura. La reciente victoria por 1-0 frente a ADT en Tarma, con gol de Eryc Castillo, mantuvo al equipo en la pelea por la cima, pero la presión de los rivales exige constancia en el rendimiento durante cada fecha.

El siguiente compromiso será clave para los dirigidos por Pablo Guede, quienes recibirán a Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto cusqueño, que viene de una exigente participación internacional tras caer 2-1 ante Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores, buscará transformar esa experiencia en un impulso para la liga local.

Así, los victorianos necesitan sumar tres puntos en casa para sostener sus opciones de mantenerse entre los líderes y evitar que sus rivales acorten distancias. Los ‘dorados’, por su parte, aspira a revertir su momento actual y aprovechar su rodaje internacional para sorprender y ganar confianza en el torneo nacional. El duelo promete ser determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en esta etapa del campeonato.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 con gol de Eryc Castillo en condición de visita - Crédito: ESPN.

Deuda pendiente de Alianza Lima en la Liga 1 2026

Los últimos años han sido una pesadilla para Alianza Lima en la Liga 1, se les escapó el título nacional de las manos y terminó coronándose Universitario de Deportes campeón tres veces consecutivas. Los ‘blanquiazules’ tienen una deuda pendiente que deberán cobrar esta temporada, donde los hinchas exigen alcanzar la gloria.