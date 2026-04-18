Perú Deportes

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026: duelos para levantar trofeo de la Liga 1

Los ‘blanquiazules’ chocarán con Cusco FC este sábado 18 de abril en Matute y está obligado a ganar para mantenerse en la lucha por el liderato. Entérate lo que le falta al equipo de Pablo Guede en la recta final

Guardar
Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026
Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 está entrando a la recta final, y Alianza Lima es uno de los candidatos para coronarse ganador del primer campeonato de la Liga 1. Hoy, sábado 18 de abril, los ‘blanquiazules’ reciben a Cusco FC en Matute con la misión de asegurar el triunfo que les permita mantenerse en el primer lugar tras la victoria que sacaron Los Chankas, su rival directo hasta el momento.

El equipo de Pablo Guede depende de sí mismo, pero no debe perderle la vista a los ‘guerreros’ porque tienen un partido pendiente y pueden sostener la ventaja de tres puntos que podría cambiar la suerte de los victorianos.

Fixture que le resta a Alianza Lima en Torneo Apertura 2026

El equipo de Pablo Guede tiene un camino alentador que ilusiona de cara al objetivo de convertirse en ganador del Torneo Apertura 2026. Los ‘blanquiazules’ se alistan para afrontar siete finales, de las cuales cuatro son en Matute y tres fuera de casa.

- Fecha 11: Alianza Lima vs Cusco FC (sábado 18 de abril / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 12: Atlético Grau vs Alianza Lima (domingo 26 de abril / 15:30 horas / estadio IPD Mansiche)

- Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua (sábado 2 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (sábado 9 de mayo / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (Local)

- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (Visita)

Fixture de Alianza Lima en la Liga 1 2026
Fixture de Alianza Lima en la Liga 1 2026

Así llega Alianza Lima para decisivo duelo con Cusco FC

El objetivo de Alianza Lima en la Liga 1 2026 es claro: adueñarse del liderato absoluto en el Torneo Apertura. La reciente victoria por 1-0 frente a ADT en Tarma, con gol de Eryc Castillo, mantuvo al equipo en la pelea por la cima, pero la presión de los rivales exige constancia en el rendimiento durante cada fecha.

El siguiente compromiso será clave para los dirigidos por Pablo Guede, quienes recibirán a Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto cusqueño, que viene de una exigente participación internacional tras caer 2-1 ante Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores, buscará transformar esa experiencia en un impulso para la liga local.

Así, los victorianos necesitan sumar tres puntos en casa para sostener sus opciones de mantenerse entre los líderes y evitar que sus rivales acorten distancias. Los ‘dorados’, por su parte, aspira a revertir su momento actual y aprovechar su rodaje internacional para sorprender y ganar confianza en el torneo nacional. El duelo promete ser determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en esta etapa del campeonato.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 con gol de Eryc Castillo en condición de visita - Crédito: ESPN.

Deuda pendiente de Alianza Lima en la Liga 1 2026

Los últimos años han sido una pesadilla para Alianza Lima en la Liga 1, se les escapó el título nacional de las manos y terminó coronándose Universitario de Deportes campeón tres veces consecutivas. Los ‘blanquiazules’ tienen una deuda pendiente que deberán cobrar esta temporada, donde los hinchas exigen alcanzar la gloria.

Temas Relacionados

Alianza LimaCusco FCLos ChankasLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ reciben a los ‘dorados’ con la energía renovada, obtenida por su reciente victoria frente ADT, en Tarma, gracias a uno de sus mejores partidos realizados en la temporada

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 18 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima obliga a ganarle a Cusco FC, Atlético de Madrid y Real Sociedad lucharán en la final de la Copa del Rey, Perú se medirá con Ecuador en la Liga de Naciones Femenina, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 18 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Qué necesita Perú para meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

La ‘blanquirroja’ se medirá con Ecuador con la misión de asegurar el triunfo para meterse en zona de repesca y soñar con un boleto a la próxima Copa del Mundo. Entérate los escenarios que afrontará el ‘equipo de todos’

¿Qué necesita Perú para meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘pumas’ se miden ante las ‘guerreras de Comas’ en el primer duelo por el podio del torneo. Sigue aquí todas las incidencias desde el Polideportivo Lucha Fuentes

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Los ‘millonarios’ y ‘xeneizes’ volverán a protagonizar uno de los cotejos más esperados de la liga argentina. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE da conocer fecha estimada para saber quiénes pasan a la segunda vuelta de las Elecciones 2026

JNE da conocer fecha estimada para saber quiénes pasan a la segunda vuelta de las Elecciones 2026

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

Resultados en regiones ONPE al 94.119 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.414 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

José María Balcazar evalúa hablar con Donald Trump por suspensión de compra de aviones F-16 y dice que embajador estaría “mal informado”

ENTRETENIMIENTO

“Aquí puedo explorar más mi lado de conductora”: Melissa Paredes, su nueva etapa en ‘Estás en todas’ y la ilusión de la llegada de un segundo bebé

“Aquí puedo explorar más mi lado de conductora”: Melissa Paredes, su nueva etapa en ‘Estás en todas’ y la ilusión de la llegada de un segundo bebé

‘Vienes y te vas’ cruza fronteras: argentinos Miranda! y Soledad lanzan nueva versión del tema de William Luna

Laura Pausini ya está en Lima para brindar su concierto en el Arena 1: horarios, accesos, setlist y recomendaciones

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Laura Spoya asume errores tras polémico choque en su camioneta: “Hago mea culpa, soy de carne y hueso”

DEPORTES

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 18 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Qué necesita Perú para meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026