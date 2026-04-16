Perú

Chile inicia expulsión masiva de migrantes para mañana: mientras que Perú ya había declarado estado de emergencia en la frontera sur

El anuncio chileno coincide con un escenario que Perú ya venía enfrentando con medidas excepcionales

Guardar
En cadena nacional, el mandatario detalla la implementación del "Plan Escudo Fronterizo" para combatir la inmigración irregular. Anuncia el despliegue de Fuerzas Armadas, la construcción de zanjas y muros, y el inicio de vuelos para la expulsión de extranjeros en situación irregular. 24 Horas

El anuncio del gobierno de Chile sobre la expulsión masiva de migrantes en situación irregular reactivó las alertas en la frontera sur del Perú. La medida, comunicada en cadena nacional por el presidente José Antonio Kast, se ejecutará desde el 16 de abril mediante vuelos y traslados terrestres. El impacto inmediato se proyecta en los pasos limítrofes, donde autoridades peruanas ya mantenían preocupación por el incremento de flujos migratorios y actividades ilícitas.

La decisión chilena se produce en un contexto regional marcado por presiones migratorias sostenidas y presencia de redes vinculadas a delitos transnacionales. En ese escenario, el foco peruano se concentra en la región de Tacna, donde desde hace semanas se advertía la necesidad de reforzar controles ante posibles desplazamientos de personas expulsadas desde territorio chileno.

En respuesta, el Estado peruano activó un conjunto de medidas excepcionales que incluyen la declaratoria de emergencia en distritos estratégicos de la frontera. El objetivo central consiste en contener riesgos asociados a la migración irregular, el tráfico ilícito y otras economías ilegales que operan en zonas de tránsito.

Chile activa expulsiones y endurece control fronterizo

Perú despliega fuerzas conjuntas en frontera con Chile por crimen y aumento de migrantes
Perú despliega fuerzas conjuntas en frontera con Chile por crimen y aumento de migrantes

El presidente José Antonio Kast detalló que el plan contempla la salida progresiva de migrantes irregulares mediante aviones y buses. Durante su mensaje, afirmó: “Nos entregaron un país con más de trescientos mil extranjeros en situación irregular… mañana, a primera hora, despegará el primer vuelo de muchos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”.

En ese contexto, en diálogo con Exitosa, el periodista chileno Sebastián Ávila indicó que este jueves serán expulsados 40 ciudadanos en situación irregular desde Chile. “Varios están involucrados con el crimen organizado”, precisó, al detallar que los destinos contemplados incluyen Colombia, Ecuador y Chile.

Según la información oficial, la estrategia se apoya en el denominado plan de cierre fronterizo, que incorpora infraestructura física, vigilancia tecnológica y despliegue coordinado de fuerzas de seguridad en el norte chileno. Las autoridades de ese país sostienen que las primeras semanas de aplicación registran una reducción en los ingresos irregulares.

El anuncio genera un efecto inmediato en la dinámica fronteriza compartida con Perú, especialmente en zonas donde existen pasos no habilitados utilizados de forma recurrente por redes de tráfico de personas.

Perú decreta estado de emergencia en Tacna

Chile moviliza al Ejército y maquinaria pesada para reforzar control migratorio en la frontera norte. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/AFP)
Chile moviliza al Ejército y maquinaria pesada para reforzar control migratorio en la frontera norte. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/AFP)

El gobierno encabezado por José María Balcázar Zelada oficializó la declaratoria de estado de emergencia mediante el Decreto Supremo N.° 051-2026-PCM. La medida abarca los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata, ubicados en la región fronteriza.

La disposición tendrá una vigencia de 60 días. Durante ese periodo, la Policía Nacional del Perú asume el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

El régimen excepcional contempla la restricción de derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Las actividades públicas de carácter masivo requieren autorización previa de las autoridades competentes.

Despliegue operativo y control migratorio reforzado

Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)
Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)

Las acciones en la frontera incluyen patrullaje motorizado permanente, vigilancia aérea con drones y control en puntos críticos identificados por inteligencia. Las fuerzas desplegadas intervienen a personas que intentan cruzar por rutas no autorizadas y ejecutan operativos para prevenir delitos asociados a la migración irregular.

El plan establece la identificación de pasos clandestinos y su cierre mediante presencia armada y monitoreo constante. También se dispone el uso de cámaras térmicas y vehículos blindados ligeros para asegurar vigilancia continua durante todo el día.

Las autoridades aplican criterios diferenciados para población vulnerable, en línea con la normativa vigente. Este enfoque incluye atención específica a menores de edad, mujeres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Comando unificado y coordinación interinstitucional

El decreto crea el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), dirigido por la jefatura policial de Tacna e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas en sus componentes terrestre, naval y aéreo. Participan además el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Defensa Civil y autoridades locales.

El CCO articula cuatro comités especializados: coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. Estos grupos operan de forma permanente y gestionan recursos humanos y tecnológicos para supervisar las acciones en la frontera.

El Comité de Inteligencia implementa sistemas de videovigilancia que integran cámaras, drones y herramientas de reconocimiento facial. La información generada se clasifica como reservada conforme a la legislación vigente.

Migraciones y control de extranjeros

La Superintendencia Nacional de Migraciones participa en la verificación de identidad y en los procesos de expulsión de ciudadanos extranjeros. El decreto establece procedimientos sancionadores especiales en casos de irregularidad migratoria.

Las autoridades intervienen ante la detección de documentos falsificados, con retención para control y acciones legales correspondientes. Además, se autoriza el rechazo inmediato en frontera de personas que intenten ingresar por pasos no habilitados, conforme al marco normativo.

Se instalan puestos de control en rutas consideradas de riesgo, con presencia permanente de efectivos policiales y militares. Estas medidas buscan asegurar el control territorial y limitar el ingreso irregular.

Temas Relacionados

José Antonio KastTacnafrontera Perú-Chileinmigrantesperu-noticias

Más Noticias

Convocatoria laboral del SAT: organismo busca desde estudiantes hasta titulados para ocupar estas vacantes en Lima

Las oportunidades incluyen puestos técnicos y especializados bajo el régimen CAS, con fechas de postulación diferenciadas y requisitos específicos según el perfil profesional requerido

Convocatoria laboral del SAT: organismo busca desde estudiantes hasta titulados para ocupar estas vacantes en Lima

Reimond Manco es expuesto por Magaly Medina con chats y videos íntimos con joven de su staff: “Es traición, no ha cambiado”

El programa mostró conversaciones que pondrían en duda la imagen renovada del exfutbolista. Una joven asegura que el jugador le pedía contenido íntimo y buscaba encuentros privados

Reimond Manco es expuesto por Magaly Medina con chats y videos íntimos con joven de su staff: “Es traición, no ha cambiado”

Kábala hoy: estos son los números ganadores del 14 de abril

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala hoy: estos son los números ganadores del 14 de abril

Milett Figueroa es relacionada con Dante Gebel y sorprenden con reacción de Marcelo Tinelli: “No se lo esperaba”

El periodista Mati Vázquez lanzó una versión que involucra al conferencista argentino y a la modelo peruana

Milett Figueroa es relacionada con Dante Gebel y sorprenden con reacción de Marcelo Tinelli: “No se lo esperaba”

Milo J llega a Lima y visita mural hecho por fans antes de su concierto en el Estadio Nacional

El fenómeno argentino ya se encuentra en Perú para su esperado concierto este 17 de abril. La fecha, con entradas agotadas, promete una noche histórica para más de 40.000 fans.

Milo J llega a Lima y visita mural hecho por fans antes de su concierto en el Estadio Nacional
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso destinó más de S/350 mil a participación de legisladores en organismos y foros internacionales

Congreso destinó más de S/350 mil a participación de legisladores en organismos y foros internacionales

Resultados ONPE al 91.614 % EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú 2026

Resultados parciales de elecciones en Perú: cerrada disputa entre Roberto Sánchez y López Aliaga para enfrentar a Keiko Fujimori

Resultados nacional ONPE al 93,051 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por llamar a la “insurgencia” y pedir al JNE anular las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Milo J llega a Lima y visita mural hecho por fans antes de su concierto en el Estadio Nacional

Milo J llega a Lima y visita mural hecho por fans antes de su concierto en el Estadio Nacional

Pamela Franco y Melanie Martínez sacuden la cumbia con 'Que no me provoque', la canción que apunta a Christian Domínguez

Federico Salazar explica por qué fue a la casa de su amiga Érika Manrique: “Busco consejo y apoyo emocional”

Laura Spoya pone fin a los rumores y descarta oficializar a Sebastián Gálvez: “No empezó y ya se terminó”

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

DEPORTES

Team Perú suma dos medallas en lucha y surfistas avanzan hacia el oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Team Perú suma dos medallas en lucha y surfistas avanzan hacia el oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Con el regreso de Maguilaura Frías, las voleibolistas del exterior que Antonio Rizola planea citar a la selección peruana para la Copa América 2026

A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Juan Reynoso esclarece el controversial episodio protagonizado en Matute contra Alianza Lima en Liga 1 2026: “Mi mensaje se malentiende”

Raquel Bilcape admite que un “bajón emocional” mermó su nivel en los recientes duelos de la selección peruana femenina