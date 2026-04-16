Chile inicia expulsión masiva de migrantes para mañana: mientras que Perú ya había declarado estado de emergencia en la frontera sur

En cadena nacional, el mandatario detalla la implementación del "Plan Escudo Fronterizo" para combatir la inmigración irregular. Anuncia el despliegue de Fuerzas Armadas, la construcción de zanjas y muros, y el inicio de vuelos para la expulsión de extranjeros en situación irregular. 24 Horas

El anuncio del gobierno de Chile sobre la expulsión masiva de migrantes en situación irregular reactivó las alertas en la frontera sur del Perú. La medida, comunicada en cadena nacional por el presidente José Antonio Kast, se ejecutará desde el 16 de abril mediante vuelos y traslados terrestres. El impacto inmediato se proyecta en los pasos limítrofes, donde autoridades peruanas ya mantenían preocupación por el incremento de flujos migratorios y actividades ilícitas.

La decisión chilena se produce en un contexto regional marcado por presiones migratorias sostenidas y presencia de redes vinculadas a delitos transnacionales. En ese escenario, el foco peruano se concentra en la región de Tacna, donde desde hace semanas se advertía la necesidad de reforzar controles ante posibles desplazamientos de personas expulsadas desde territorio chileno.

En respuesta, el Estado peruano activó un conjunto de medidas excepcionales que incluyen la declaratoria de emergencia en distritos estratégicos de la frontera. El objetivo central consiste en contener riesgos asociados a la migración irregular, el tráfico ilícito y otras economías ilegales que operan en zonas de tránsito.

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El presidente José Antonio Kast detalló que el plan contempla la salida progresiva de migrantes irregulares mediante aviones y buses. Durante su mensaje, afirmó: “Nos entregaron un país con más de trescientos mil extranjeros en situación irregular… mañana, a primera hora, despegará el primer vuelo de muchos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”.

En ese contexto, en diálogo con Exitosa, el periodista chileno Sebastián Ávila indicó que este jueves serán expulsados 40 ciudadanos en situación irregular desde Chile. “Varios están involucrados con el crimen organizado”, precisó, al detallar que los destinos contemplados incluyen Colombia, Ecuador y Chile.

Según la información oficial, la estrategia se apoya en el denominado plan de cierre fronterizo, que incorpora infraestructura física, vigilancia tecnológica y despliegue coordinado de fuerzas de seguridad en el norte chileno. Las autoridades de ese país sostienen que las primeras semanas de aplicación registran una reducción en los ingresos irregulares.

El anuncio genera un efecto inmediato en la dinámica fronteriza compartida con Perú, especialmente en zonas donde existen pasos no habilitados utilizados de forma recurrente por redes de tráfico de personas.

Perú decreta estado de emergencia en Tacna

Chile moviliza al Ejército y maquinaria pesada para reforzar control migratorio en la frontera norte. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/AFP)

El gobierno encabezado por José María Balcázar Zelada oficializó la declaratoria de estado de emergencia mediante el Decreto Supremo N.° 051-2026-PCM. La medida abarca los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata, ubicados en la región fronteriza.

La disposición tendrá una vigencia de 60 días. Durante ese periodo, la Policía Nacional del Perú asume el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

El régimen excepcional contempla la restricción de derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Las actividades públicas de carácter masivo requieren autorización previa de las autoridades competentes.

Despliegue operativo y control migratorio reforzado

Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)

Las acciones en la frontera incluyen patrullaje motorizado permanente, vigilancia aérea con drones y control en puntos críticos identificados por inteligencia. Las fuerzas desplegadas intervienen a personas que intentan cruzar por rutas no autorizadas y ejecutan operativos para prevenir delitos asociados a la migración irregular.

El plan establece la identificación de pasos clandestinos y su cierre mediante presencia armada y monitoreo constante. También se dispone el uso de cámaras térmicas y vehículos blindados ligeros para asegurar vigilancia continua durante todo el día.

Las autoridades aplican criterios diferenciados para población vulnerable, en línea con la normativa vigente. Este enfoque incluye atención específica a menores de edad, mujeres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Comando unificado y coordinación interinstitucional

El decreto crea el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), dirigido por la jefatura policial de Tacna e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas en sus componentes terrestre, naval y aéreo. Participan además el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Defensa Civil y autoridades locales.

El CCO articula cuatro comités especializados: coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. Estos grupos operan de forma permanente y gestionan recursos humanos y tecnológicos para supervisar las acciones en la frontera.

El Comité de Inteligencia implementa sistemas de videovigilancia que integran cámaras, drones y herramientas de reconocimiento facial. La información generada se clasifica como reservada conforme a la legislación vigente.

Migraciones y control de extranjeros

La Superintendencia Nacional de Migraciones participa en la verificación de identidad y en los procesos de expulsión de ciudadanos extranjeros. El decreto establece procedimientos sancionadores especiales en casos de irregularidad migratoria.

Las autoridades intervienen ante la detección de documentos falsificados, con retención para control y acciones legales correspondientes. Además, se autoriza el rechazo inmediato en frontera de personas que intenten ingresar por pasos no habilitados, conforme al marco normativo.

Se instalan puestos de control en rutas consideradas de riesgo, con presencia permanente de efectivos policiales y militares. Estas medidas buscan asegurar el control territorial y limitar el ingreso irregular.