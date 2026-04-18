Perú

Este lunes 20 el JNE realizará el primer recuento de votos en la historia del Perú

Serán 4 mesas de sufragio de Junín donde se aplicará por primera vez esta figura. En total hay más de 100 mesas donde se deberá realizar un recuento de las cédulas

Guardar
El recuento de votos fue introducido por el sector fraudista del Congreso. REUTERS/Angela Ponce
El recuento de votos fue introducido por el sector fraudista del Congreso. REUTERS/Angela Ponce

Este lunes 20 de abril se llevará el primer recuento de votos en la historia electoral del Perú, un mecanismo implementado por el sector del actual Congreso de la República que promovió la falta teoría de un fraude en las Elecciones Generales 2021.

A partir de las 8:00 de la mañana se recontarán los votos de cuatro mesas de sufragio. Todas del departamento de Junín. El Jurado Electoral Especial de Chanchamayo así lo dispuso al verificar que en las actas observadas el total de ciudadanos que votaron es menor que la suma de votos.

Todas las audiencias de recuento de votos serán transmitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se contará con la presencia de un fiscal Ministerio Público. Los personeros acreditados también son notificados, pero su inasistencia no suspenderá el acto.

De acuerdo con el portal de procesamiento de actas observadas que habilitó el JNE, en total 124 actas de escrutinio han sido enviadas a recuento de votos.

Miembros de mesa
Primeras mesas donde se hará recuento de votos son de Junín.

¿Cómo será el recuento de votos?

En mayo de 2025, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó un nuevo reglamento que establece el procedimiento detallado para el recuento de votos en las Elecciones Generales 2026 en el Perú, una normativa que responde a la Ley 32299 aprobada por el Congreso.

Una vez el Jurado Electoral Especial determina la necesidad de un recuento, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) debe entregar las cédulas de sufragio almacenadas en sobres lacrados. Tras recibir estos materiales, el JEE cuenta con un plazo de dos días para convocar a una audiencia pública, la cual deberá realizarse en un máximo de tres días posteriores. En la audiencia participarán los personeros de las organizaciones políticas, un fiscal, los tres miembros titulares del JEE y el secretario pertinente.

Este será el procedimiento que se deberá seguir para el recuento de votos:

  • El presidente del JEE abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio y procede a contarlas. Las muestra una por una a los asistentes y lee en voz alta el sentido del voto.
  • El presidente del JEE pasa la cédula a los otros dos miembros del tribunal, quienes también deberán decir en voz alta el sentido de cada voto.
  • Los personeros de los partidos podrán examinar las cédulas.
  • Concluido el recuento, se levanta la respectiva acta

El reglamento dispone que el recuento de votos se aplicará estrictamente en dos escenarios: cuando existan actas electorales observadas que no se puedan subsanar por cotejo, o cuando la ODPE , el JEE, la ONPE o el propio JNE no reciban las actas de sufragio correspondientes. En el caso de las actas observadas, el recuento solo será ejecutado si los problemas como ilegibilidad, ausencia de datos, incoherencias en la sumatoria de votos o errores totales no pueden ser corregidos por otros mecanismos como el cotejo.

La Ley 32299, que dio origen a esta normativa, fue impulsada fundamentalmente por el sector fujimorista del Congreso, el mismo que cuestionó la transparencia de las elecciones de 2021 pese a la ausencia de pruebas.

Temas Relacionados

JNERecuento de votosElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 18 de abril de 2026

El aumento de los precios de combustibles en Lima incrementa el gasto diario de transportistas y usuarios. Esta situación ha generado crisis en todos los hogares del país porque al subir el petróleo sube los precios en productos de la canasta básica familiar.

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 18 de abril de 2026

Podrás identificar llamadas spam con el prefijo 500: MTC alista decreto supremo

¿Llamadas spam tienen las horas contadas? Finalmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó el proyecto de cómo se aplicará el identificador al ‘acoso comercial’

Podrás identificar llamadas spam con el prefijo 500: MTC alista decreto supremo

¿Cómo hacer frente al alza del dólar? Cinco ‘fijas’ para cuidar tu economía familiar

El tipo de cambio se ha disparado en Perú, lo que impacta en las familias peruanas haciendo que el sol vaga menos que antes. Ante la incertidumbre del resultado electoral para este año, ¿cómo pueden cuidar las familias su dinero?

¿Cómo hacer frente al alza del dólar? Cinco ‘fijas’ para cuidar tu economía familiar

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026: duelos para levantar trofeo de la Liga 1

Los ‘blanquiazules’ chocarán con Cusco FC este sábado 18 de abril en Matute y está obligado a ganar para mantenerse en la lucha por el liderato. Entérate lo que le falta al equipo de Pablo Guede en la recta final

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026: duelos para levantar trofeo de la Liga 1

William Luna celebra nueva versión de su tema por Soledad Pastorutti y Miranda!: “Agradecido por las bendiciones que me ha dado ‘Vienes y te vas’”

El reconocido compositor peruano revela cómo vivió el lanzamiento internacional de su emblemática canción, aplaude la unión entre el pop y el folclore, y destaca la necesidad de preservar la identidad cultural en medio de los cambios de la industria musical.

William Luna celebra nueva versión de su tema por Soledad Pastorutti y Miranda!: “Agradecido por las bendiciones que me ha dado ‘Vienes y te vas’”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE da conocer fecha estimada para saber quiénes pasan a la segunda vuelta de las Elecciones 2026

JNE da conocer fecha estimada para saber quiénes pasan a la segunda vuelta de las Elecciones 2026

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

Resultados en regiones ONPE al 94.119 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.414 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

José María Balcazar evalúa hablar con Donald Trump por suspensión de compra de aviones F-16 y dice que embajador estaría “mal informado”

ENTRETENIMIENTO

William Luna celebra nueva versión de su tema por Soledad Pastorutti y Miranda!: “Agradecido por las bendiciones que me ha dado ‘Vienes y te vas’”

William Luna celebra nueva versión de su tema por Soledad Pastorutti y Miranda!: “Agradecido por las bendiciones que me ha dado ‘Vienes y te vas’”

“Aquí puedo explorar más mi lado de conductora”: Melissa Paredes, su nueva etapa en ‘Estás en todas’ y la ilusión de la llegada de un segundo bebé

‘Vienes y te vas’ cruza fronteras: argentinos Miranda! y Soledad lanzan nueva versión del tema de William Luna

Laura Pausini ya está en Lima para brindar su concierto en el Arena 1: horarios, accesos, setlist y recomendaciones

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

DEPORTES

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026: duelos para levantar trofeo de la Liga 1

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026: duelos para levantar trofeo de la Liga 1

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 18 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Qué necesita Perú para meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026