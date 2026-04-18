Este lunes 20 el JNE realizará el primer recuento de votos en la historia del Perú

El recuento de votos fue introducido por el sector fraudista del Congreso. REUTERS/Angela Ponce

Este lunes 20 de abril se llevará el primer recuento de votos en la historia electoral del Perú, un mecanismo implementado por el sector del actual Congreso de la República que promovió la falta teoría de un fraude en las Elecciones Generales 2021.

A partir de las 8:00 de la mañana se recontarán los votos de cuatro mesas de sufragio. Todas del departamento de Junín. El Jurado Electoral Especial de Chanchamayo así lo dispuso al verificar que en las actas observadas el total de ciudadanos que votaron es menor que la suma de votos.

Todas las audiencias de recuento de votos serán transmitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se contará con la presencia de un fiscal Ministerio Público. Los personeros acreditados también son notificados, pero su inasistencia no suspenderá el acto.

De acuerdo con el portal de procesamiento de actas observadas que habilitó el JNE, en total 124 actas de escrutinio han sido enviadas a recuento de votos.

Primeras mesas donde se hará recuento de votos son de Junín.

¿Cómo será el recuento de votos?

En mayo de 2025, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó un nuevo reglamento que establece el procedimiento detallado para el recuento de votos en las Elecciones Generales 2026 en el Perú, una normativa que responde a la Ley 32299 aprobada por el Congreso.

Una vez el Jurado Electoral Especial determina la necesidad de un recuento, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) debe entregar las cédulas de sufragio almacenadas en sobres lacrados. Tras recibir estos materiales, el JEE cuenta con un plazo de dos días para convocar a una audiencia pública, la cual deberá realizarse en un máximo de tres días posteriores. En la audiencia participarán los personeros de las organizaciones políticas, un fiscal, los tres miembros titulares del JEE y el secretario pertinente.

Este será el procedimiento que se deberá seguir para el recuento de votos:

El presidente del JEE abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio y procede a contarlas. Las muestra una por una a los asistentes y lee en voz alta el sentido del voto.

El presidente del JEE pasa la cédula a los otros dos miembros del tribunal, quienes también deberán decir en voz alta el sentido de cada voto.

Los personeros de los partidos podrán examinar las cédulas.

Concluido el recuento, se levanta la respectiva acta

El reglamento dispone que el recuento de votos se aplicará estrictamente en dos escenarios: cuando existan actas electorales observadas que no se puedan subsanar por cotejo, o cuando la ODPE , el JEE, la ONPE o el propio JNE no reciban las actas de sufragio correspondientes. En el caso de las actas observadas, el recuento solo será ejecutado si los problemas como ilegibilidad, ausencia de datos, incoherencias en la sumatoria de votos o errores totales no pueden ser corregidos por otros mecanismos como el cotejo.

La Ley 32299, que dio origen a esta normativa, fue impulsada fundamentalmente por el sector fujimorista del Congreso, el mismo que cuestionó la transparencia de las elecciones de 2021 pese a la ausencia de pruebas.